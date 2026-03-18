Szenegál január 18-án 1–0-ra legyőzte Marokkót a döntőben. Az Afrika-kupa döntőjét beárnyékolta, hogy a szenegáli játékosok nem voltak hajlandók folytatni a játékot, miután a házigazdáknak a rendes játékidő ráadásában büntetőt ítéltek, 0–0-s állásnál. Körülbelül 17 perces megszakítás után a játékosok végül visszatértek a pályára. Brahim Díaz nagyképű büntetőjét azonban kivédte Edouard Mendy, majd a szenegáli Pape Gueye a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt. A meccs egyébként több botrányos jelenet miatt is emlékezetes marad.

Hiába ünnepelt Szenegál, Marokkónak ítélték az Afrika-kupa győzelmet

Mégsem Szenegál az Afrika-kupa győztese

A fenti eredményt az afrikai futball irányító testülete megváltoztatta, pedig már korábban is kiszabtak büntetéseket. A CAF közleménye szerint Szenegált „vesztesnek nyilvánítják a döntő mérkőzésen”, és „a mérkőzés eredményét 3–0-val Marokkó javára írják jóvá”.

A döntést a Marokkói Labdarúgó-szövetség (FRMF) fellebbezése előzte meg, amelyet a CAF „formailag elfogadhatónak” minősített és helybenhagyott. A CAF hozzátette, hogy „csapata magatartásával” Szenegál megsértette az Afrikai Nemzetek Kupája szabályzatának 82. cikkét, ezért a 84. cikk alkalmazandóvá vált.

A 82. cikk kimondja, hogy ha egy csapat megtagadja a játék folytatását, vagy a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a pályát a rendes játékidő vége előtt, akkor vesztesnek minősül és kiesik a versenyből. A 84. cikk ezt egészíti ki azzal, hogy az a csapat, amely megsérti a 82. cikket, végleg kizárásra kerül és a mérkőzést 3–0-ra elveszíti.