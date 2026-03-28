Alan Shearer a hivatalos Instagram-oldalán osztott meg fotókat, amelyeken jól látszódik, hogy hatalmasat eshetett. A nem mindennapi biciklibaleset ellenére a korábbi Newcastle-csatár jókedvűnek tűnt, amikor beszámolt az esetről.
Alan Shearer nagyot esett
Az 55 éves angol csatárlegenda jól láthatóan mindkét kezén és lábán is megsérült. Óriási hosszúságú karcok, és horzsolások utalnak arra, hogy borzasztóan nagyot eshetett a biciklijéről.
Áúú. A kátyúk nem valami kellemesek biciklivel”
– írta a képekhez Shearer.
Az nem világos, hogyan történhetett a baleset, de a képek arról árulkodnak, hogy súlyos következményekkel járt az esés. A rajongók viszont megkönnyebbültek, hogy Shearer maga osztotta meg a képeket és a jelek szerint maradandó károsodást nem szenvedett az angol ikon. Shearer reméli, hogy hamarosan visszatérhet a tévé képernyőjére, és folytathatja szakértői tevékenységét. A korábbi angol válogatott csatár a közelmúltban összetűzésbe keveredett a Newcastle csatárával, Anthony Gordonnal.
Shearer kritizálta a csatárt és kifogásolta a teljesítményét, Gordon pedig válaszolt, miután győztes gólt szerzett a Chelsea ellen. Gordont azt követően illette kritikával, hogy betegség miatt csak a kispadra ült le a Newcastle szerdai, Barcelona elleni Bajnokok Ligája-meccsén.
„Semmit sem változtatnék meg azon, amit a minap a Barcelona ellen történtekről mondtam. Egy betegség engem sosem akadályozott volna meg abban, hogy kihagyjak egy meccset. Tudom, azt mondta, hogy ez a menedzser döntése volt”
– ecsetelte Shearer.