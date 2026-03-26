Az eset még tavaly augusztus 26-án történt, mindössze négy nappal azelőtt, hogy Alejandro Garnacho 40 millió fontért a Chelsea együtteséhez szerződött.

Alejandro Garnacho nehéz helyzetbe került, gyorshajtásért büntették meg

Alejandro Garnacho nem úszta meg a büntetést

A 21 éves futballista egy fekete Audi RS 3 volánja mögött haladt a manchesteri Carrington edzőközpont közelében, amikor a traffipax rögzítette:

50 mérföld/órás (kb. 80 km/h) sebességgel ment egy 40-es zónában.

A játékos a liverpooli bíróság előtt ügyvédein keresztül elismerte a gyorshajtást, és bocsánatot kért. Mint fogalmazott,

kellemetlenül érzi magát”

az eset miatt, és hibáját figyelmetlenséggel magyarázta.

A bíróság végül 660 fontos pénzbírságot szabott ki rá, emellett 120 font eljárási költséget és 264 fontos pótdíjat is meg kell fizetnie. Garnacho jogosítványba három büntetőpont is került.

Az ügy pikantériája, hogy a futballistát eredetileg azzal is megvádolták, nem reagált a rendőrség levelére, amelyben arra kérték, nevezze meg, ki vezette az autót a szabálysértés idején. Ezt a vádat azonban ejtették, miután beismerte a gyorshajtást.

A bírósági dokumentumok szerint a rendőrség többször is megkereste a játékost, sőt valaki később meg is tekintette az ügy bizonyítékait a rendszerben, ám hivatalos válasz sokáig nem érkezett. Végül az ügyvédei kérésére a hatóságok elálltak ettől a vádponttól, cserébe a játékos beismerte a szabálysértést.

Garnacho egyébként a Manchester United akadémiáján nevelkedett, ám később kegyvesztetté vált az akkori vezetőedző, Ruben Amorim irányítása alatt, így távozott a klubtól. A Chelsea színeiben eddig 36 mérkőzésen lépett pályára, és hét gólt szerzett.

Az ügyet a múlt héten zárt ajtók mögött tárgyalták, de csak most kerültek nyilvánosságra a részletek.