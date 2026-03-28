A szurkolók gyakran emlegetik a világ legszexibb futballistájának a svájci sztárt, akit olyan megpróbáltatások értek, hogy közel állt feladni álmát. Alisha Lehmann jelenleg a Premier League-ben szereplő Leicester City játékosa, és nemrég ráadásul rátalált a szerelem.
Alisha Lehmann a szurkolók kereszttüzébe került
A megnövekedett hírnév hatására évek óta káros narratíva követi Alisha Lehmannt. Azt mondták róla, hogy ő egyáltalán nem komoly labdarúgó, inkább egy közösségi média sztár. A 27 éves csatár több mint 27 millió követővel rendelkezik a social médiában, az elmúlt időben felhívta a figyelmet a női futballra. A hírnév azonban kishíján összetörte.
„Fiatalabb koromban jobban megviselt, nem tudtam, hogy kezeljem a helyzetet. Voltak pillanatok, amikor nagyon szomorú voltam és megkérdeztem az édesanyámat, hogy abbahagyhatnám-e a futballt” – mondta Lehmann, akit folyamatos kritikák érték és azzal támadták, hogy a közösségi médiában éli az életét, nem a futballnak szenteli minden energiáját.
Az emberek nem tudják, mennyi energiát fektettem bele. Csak azt gondolják, hogy elmegyek edzésre, aztán hazamegyek és TikTokozom, játszom vagy ilyesmi. Ez valójában nem igaz.”
A Leicester City csatára ragaszkodott ahhoz, hogy életvitele a labdarúgásra épül. Szigorú edzésprogramokat követ, amelyek célja, hogy jobb teljesítményt nyújtson a pályán. Azt mondta, minden délután alszik, kipiheni magát és soha nem tenne semmi olyat, ami káros lehet edzés vagy meccs előtt, ami befolyásolhatja játékát. Hangsúlyozta, nagyon fontos számára a futball.
Lehmann korábban már játszott Angliában, szerepelt a West Ham, az Everton és az Aston Villa színiben, majd Olaszországban a Juventus és a Como csapatánál. Most azonban visszatért a Premier League-be, és a Leicester City-t erősíti. Azt mondta, már megtanulta kizárni a kritikus hangokat.
„Már jól vagyok. Az életemre és a körülöttem lévő emberekre sincs már hatással ez a jelenség. Ha az edzés utáni adatok ellenőrzésekor nem nyújtottam a legjobb teljesítményemet, akkor plusz feladatokat végzek, hogy megpróbáljak fejlődni. Azt gondolnak az emberek, amit akarnak, én mindig arra koncentrálok, hogy a legjobb legyek” – ecsetelte Lehmann.
