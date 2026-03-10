Kyle Walker 2011-ben, mindössze 21 évesen mutatkozott be az angol válogatottban az akkor világ- és Európa-bajnok Spanyolország elleni barátságos mérkőzésen. A Burnley 35 éves jobbhátvédje összesen 96 alkalommal öltötte magára a szigetországiak mezét, amivel az örökrangsor 11. helyén áll. Kedden azonban bejelentette, hogy lemondta a válogatottságot, így 14 éves időszakot zárt le pályafutásában.

Lemondta az angol válogatottságot Kyle Walker

Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Elköszönt az angol válogatottól a kétszeres Eb-ezüstérmes focista

A Manchester City egykori védője az elmúlt tíz évben öt nagy tornán szerepelt a háromoroszlánosokkal, ezeken két Eb-ezüstérmet nyert. A nemzeti csapatban lejátszott közel 100 mérkőzés során mindössze egy gólt szerzett, még 2023-ban Ukrajna ellen.

„Mindig pályafutásom legnagyobb megtiszteltetése volt az angol válogatottjában játszani. Rengeteget jelentett nekem és a családomnak is, amikor minden alkalommal felvehettem a mezt.

Sokat gondolkodtam, de úgy hiszem, ez a megfelelő pillanat arra, hogy hátralépjek, és utat engedjek a következő generáció játékosainak felemelkedésének. Hihetetlenül büszkén távozom, és hálás vagyok minden edzőnek, csapattársnak és szurkolónak, aki részese volt ennek az egésznek.

A saját országodat képviselni a legnagyobb dolog, amit focistaként tehetsz, így a válogatottal kapcsolatos emlékek örökké velem lesznek” – búcsúzott Walker az Instagramon.

A hatszoros angol bajnok Walker, aki négy különböző szövetségi kapitány (Fabio Capello, Roy Hodgson, Gareth Southgate, Thomas Tuche) irányítása alatt is játszott a válogatottban, júniusban a történelmi vereséggel végződött Szenegál elleni felkészülési mérkőzésen szerepelt utoljára a háromoroszlános szerelésben, a világbajnoki selejtezősorozat őszi mérkőzésein viszont nem lépett pályára annak ellenére sem, hogy klubjában 27 Premier League-találkozón kapott lehetőséget ebben az idényben.

A rutinos futballista így biztosan lemarad az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő nyári vb-ről, melynek csoportkörében Anglia ellenfele Horvátország, Panama és Ghána lesz.