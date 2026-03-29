Egyelőre nem a világverő formáját mutatja angol válogatott, de persze nem most kell a legjobbjukat nyújtani, hanem a nyáron, a vb-idején, hogy az 1966-os világbajnoki címük óta először a csúcsra érjenek. Persze ettől függetlenül nem árt kiszolgálni a hazai közönséget, és kimondhatjuk, pénteken ez nem sikerült Thomas Tuchel legénységének. A szintén a vb-résztvevő Uruguay volt az angolok vendége a Wembley-ben, és egészen a felkészülési mérkőzés hajrájáig úgy tűnt, gól sem születik, de végül a 81. percben Ben White megszerezte a vezetést a Háromoroszlánosoknak. A dél-amerikaiak a hosszabbításban Federico Valverde találatával válaszoltak, így lett 1-1 a végeredmény.

Noni Madueke (pirosban) is elhagyta az angol válogatott táborát

Tuchel szövetségi kapitány a játékvezetőre és a VAR-szobára panaszkodott, és valóban voltak nehezen magyarázható döntések a találkozón, de ez a nézősereget nem hatotta meg: füttykoncerttel jutalmazta az angol válogatott ötlettelen és lelketlen játékát. A német szakember is elismerte, nem azt látta a pályán, amit szeretett volna.

Érkezők és távozók az angol válogatottnál

Nem kérdés, a világbajnokság előtt javulnia kell az angol válogatottnak, ha szeretne valamit elérni a tornán. Tuchelnek még van lehetősége a kísérletezésre, eleve egy nagyon bő, 35 fős keretett trombitált össze a márciusi mérkőzésekre. Kedden 20.45-kor Japán ellen folytatják, szintén a Wembley-ben, és ezen a találkozón nem lesz hiány új arcokból. A szövetségi kapitány többeknek is pihenőt adott Uruguay ellen, Dean Henderson, Nico O’Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon és Harry Kane sem volt a keretben, az ázsiaiak ellen viszont már ők is bizonyíthatnak. Többek viszont nem, péntek óta nyolc játékos is elhagyta az angol válogatott táborát.

Hárman az Arsenalhoz térnek vissza, miközben Declan Rice és Bukayo Saka nincsenek teljesen rendben, ezért már Uruguay ellen sem játszottak, Noni Madueke pedig éppen azon a meccsen sérült meg. John Stones még a mérkőzésre készülve dőlt ki a sorból, ő is kényszerűségből távozik, ahogy Adam Wharton is. Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori és Dominic Calvert-Lewin esetében nem közölték, nekik miért kellett elhagyniuk az angol válogatott táborát.