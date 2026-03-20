A német szakember elmondta, szeretne igazi versenyhelyzetet teremteni az angol válogatottban, ezért döntött úgy, hogy ennyi futballistát hív meg az összetartásra.
Újra tagja az együttesnek Harry Maguire, a Manchester United védője, aki 2024 szeptembere óta nem játszott a válogatottban.
Miért készül óriási kerettel az angol válogatott?
Maguire mellett egy másik nagy manchesteri visszatérője is van a keretnek. A 20 éves Kobbie Mainoo szintén 2024 szeptemberében játszott legutóbb az angol válogatottban. Azonban Michael Carrikc kinevezése óta újra kulcsember a klubcsapatában, így jó esélye van bekerülni a vb-keretbe.
Úgy döntöttünk, hogy alapvetően két csoportra osztjuk a csapatot, ezért sok olyan játékost hívunk be, akiket eddig nem láttunk játszani, vagy akik kevesebbet játszottak. Tágítani akartuk a képet, hogy ezzel versenyt teremtsük az amerikai repülőjegyekért”
– mondta Tuchel a kerethirdetéssel kapcsolatos sajtóközleményben.
Érdekesség, hogy meghívást kapott Jason Steele, a Brighton 35 éves kapusa is, aki ebben a szezonban még nem védett Premier League-ben.
- Steele a 2012-es olimpián ott volt a brit csapatban, ezúttal pedig a tervek szerint úgynevezett "edzéskapusként" segíti majd a szakmai stáb munkáját, várhatóan a világbajnokságon is.
Az angol keret:
kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton)
védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan)
középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)
támadók: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)