A német szakember elmondta, szeretne igazi versenyhelyzetet teremteni az angol válogatottban, ezért döntött úgy, hogy ennyi futballistát hív meg az összetartásra.

Az angol válogatott szövetségi kapitánya gigakeretet hirdetett

Újra tagja az együttesnek Harry Maguire, a Manchester United védője, aki 2024 szeptembere óta nem játszott a válogatottban.

Miért készül óriási kerettel az angol válogatott?

Maguire mellett egy másik nagy manchesteri visszatérője is van a keretnek. A 20 éves Kobbie Mainoo szintén 2024 szeptemberében játszott legutóbb az angol válogatottban. Azonban Michael Carrikc kinevezése óta újra kulcsember a klubcsapatában, így jó esélye van bekerülni a vb-keretbe.

Úgy döntöttünk, hogy alapvetően két csoportra osztjuk a csapatot, ezért sok olyan játékost hívunk be, akiket eddig nem láttunk játszani, vagy akik kevesebbet játszottak. Tágítani akartuk a képet, hogy ezzel versenyt teremtsük az amerikai repülőjegyekért”

– mondta Tuchel a kerethirdetéssel kapcsolatos sajtóközleményben.