A vita a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzése után robbant ki, amikor a Newcastle a Barcelona ellen (1-1) lépett pályára: Anthony Gordon a meccs előtt napokig beteg volt, ezért nem került a kezdőcsapatba, ám csereként így is pályára lépett.

Anthony Gordon megvédte magát

Anthony Gordonnak vagy a legendáknak van igaza?

Ez azonban nem tetszett a klub legendájának, Alan Shearernek, aki megkérdőjelezte, hogyan lehet valaki elég egészséges ahhoz, hogy pályára lépjen, de mégsem vállalja a kezdést egy ilyen fontos mérkőzésen.

Lehet, hogy régimódi vagyok, de ha valaki reggel képes edzeni – még ha nem is érzi jól magát –, az, hogy nem játszik egy Barcelona elleni meccsej a negyeddöntőért? Engem maximum valami rendkívüli dolog tartott volna vissza attól, hogy játsszak”

– mondta Shearer.

Wayne Rooney azt is felvetette, hogy Gordon a meccs előtt nem fogott kezet a szakértőkkel, arra hivatkozva, hogy nem akarja megfertőzni őket, miközben később mégis az öltözőbe ment a csapattársaival.

„Elsétált mellettünk a meccs előtt, és nem fogott velünk kezet. Azt mondta, nem akarja, hogy bármit is elkapjunk, de aztán bemegy az öltözőbe a csapattársaival.”

A kritikákhoz csatlakozott Roy Keane is, aki a The Overlap műsorában értetlenkedett: „Hogy lehet valaki beteg, aztán fél órára mégis beáll? Elég furcsán hangzik, nem?”

Gordon azonban határozottan visszautasította a vádakat, miután egyébként a Chelsea elleni meccsen ő szerezte a győztes gólt. Elmondása szerint három napig ágyban feküdt, edzéseket is kihagyott, és a meccs napján is úgy érkezett a stadionba, hogy még azt hitte, kezdő lesz.

Amit a médiában hallottam, hogy rólam mondanak, az teljes és tökéletes ostobaság”

– fogalmazott. „Három napig ágyban voltam, edzésre sem mentem. A meccs napján úgy mentem a stadionba, hogy azt hittem, kezdeni fogok. Aztán az edző közölte, hogy nem játszom, ami nyilván nem tetszett, de ez az ő döntése.”

A szélsőt különösen az zavarta, hogy egyesek szerint nem akart pályára lépni karrierje egyik legnagyobb mérkőzésén. „Azt mondani, hogy nem akartam játszani életem legnagyobb meccsén, teljes nonszensz” – tette hozzá.

Wayne Rooney szavaira a játékos szintén keményen reagált:

Azt hiszem, Rooney mondta, hogy elsétáltam mellettük és nem fogtam kezet velük, aztán bementem az öltözőbe. Ez egyszerűen nem igaz. Egy külön kis helyiségben öltöztem át, akkora volt, mint ez az interjúfülke – csak én voltam ott és egy mosdó. Teljes nonszensz. Szerintem jobban kellene csinálniuk a saját munkájukat.”

Gordon a reményei szerint a visszavágóra már teljesen egészséges lesz: a Newcastle és a Barcelona párharca jelenleg 1–1-re áll, így minden a második mérkőzésen dől majd el.