Kimondottan meglepő helyre szerződik az Atlético Madrid legendája. Az MLS-ben szereplő Orlando City SC-ben folytatja pályafutását júliustól Antoine Griezmann világbajnok francia támadó.

Antoine Griezmann tűkön ülve várja az amerikai kalandot

A tengerentúli klub kedden jelentette be, hogy szerződtette az Atlético Madridtól a 2018-ban vb-győztes, 35 éves játékost, aki 2028 nyaráig szóló megállapodást írt alá, benne egy egyéves hosszabbítás lehetőségével.

„Nagyon izgatott vagyok a karrierem következő fejezete miatt. Már az első pillanatoktól kezdve egy erős ambíciót és világos jövőképet vázolt fel számomra a klub. Alig várom, hogy Orlando legyen az új otthonom” – vélekedett Griezmann.

Griezmann 2022-ben vb-ezüstérmes volt a francia válogatottal, 2016-ban az Európa-bajnokságon szerzett ezüstöt hazája nemzeti csapatával. A támadó 137-szer húzta magára a válogatott mezt. Ami a pályafutása további részét illeti, Griezmann csak Spanyolországban futballozott felnőttként: a Real Sociedad, az Atlético Madrid, valamint az FC Barcelona színeiben összesen 792 találkozón lépett pályára, ezeken 298 alkalommal volt eredményes és 132 gólpasszt adott. Az Atléticóval Európa-ligát, spanyol Szuperkupát és európai Szuperkupát nyert, 2016-ban Bajnokok Ligája-döntőt játszott, míg a Barcelonával a spanyol Király Kupát hódította el 2021-ben.