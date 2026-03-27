Putyin bejelentésétől rettegett Brüsszel – ez nagyon fog fájni

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Hatalmas érvágás érte a nyári világbajnokságra készülő címvédőt. Az argentin válogatott elveszítette leggólerősebb játékosát, az is biztossá vált, hogy nem lehet ott a vb-n. Lionel Scaloni szövetségi kapitány tervei teljesen felborultak a drámai hír hallatán.

Nagy csapás érte Lionel Messiéket. Nem játszhat a nyári labdarúgó-világbajnokságon a címvédő argentin válogatott csatára, aki jelenleg vezeti a francia élvonal góllövőlistáját.

Óriási érvágás érte az argentin válogatottat
Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Óriási érvágás érte az argentin válogatottat

Az argentin szövetség közösségi oldala szerint a Racing Strasbourg 23 éves futballistájának, Joaquin Panichellinek jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag csütörtökön, hazája válogatottjának edzésén, ezért hosszú hónapokig nem léphet pályára.

Panichelli korábban az argentin tartalékbajnokságban, majd évekig a spanyol másodosztályban szerepelt. A Strasbourg tavaly nyáron igazolta le, és azóta 27 bajnoki mérkőzésen 16 gólt szerzett, a Francia Kupában négy találkozón kétszer, a Konferencia-ligában pedig nyolc meccsen ugyancsak kétszer volt eredményes.

Remek teljesítményének köszönhetően november 14-én, az Angola elleni barátságos mérkőzésen bemutatkozhatott a nemzeti csapatban is, és Lionel Scaloni szövetségi kapitány a jelenlegi válogatott időszakban is számított volna rá.

Panichellinek 2023-ban már volt egy súlyos térdsérülése, akkor a bal lábában szakadt el a keresztszalag.

 

