A kamerák felvétele szerint Igor Tudor odament egy kopasz férfihoz, akit vállveregetéssel és egy rövid öleléssel üdvözölt – a szépséghiba csupán annyi, hogy az illető nem Arne Slot volt, hanem a saját stábjának egyik tagja, Allan Dixon.

Igor Tudor először nem találta Arne Slotot

Fotó: Darren Staples/AFP

Arne Slot a középpontban

A horvát szakember mosolyogva vette tudomásul a bakit, végül aztán megtalálta a Liverpool edzőjét, így sor kerülhetett a meccs előtti üdvözlésre. A közösségi médiában rengetegen felfigyeltek a videóra, egyesek még azt is megjegyezték, hogy Tudor felismerte Dixont, és az egészet csak viccnek szánta.

A vasárnapi meccset megelőzően sorozatban hat tétmérkőzést elbukó, s ezzel klubrekordot döntő Tottenham először nem veszített Tudor irányításával. A csapat ugyanakkor nincs kint a gödörből a döntetlen ellenére: a Bajnokok Ligájában 5-2-es hátrányból várja az Atlético Madrid elleni szerdai visszavágót, míg a Premier League-ben csupán egy pont választja el a 18., már kiesést jelentő helyen álló West Ham Unitedtől.