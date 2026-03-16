Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Trump kemény ultimátumot adott és nagyon rossz jövőt jósol

Nem mindennapi jelenetek játszódtak le a Liverpool és a Tottenham bajnokija előtt, amelyen 1-1-re végzett egymással a két csapat. Az észak-londoniakat irányító Igor Tudor összekeverte az egyik stábtagját Arne Slottal, amikor a meccs előtt üdvözölni szerette volna a Liverpool vezetőedzőjét.

A kamerák felvétele szerint Igor Tudor odament egy kopasz férfihoz, akit vállveregetéssel és egy rövid öleléssel üdvözölt – a szépséghiba csupán annyi, hogy az illető nem Arne Slot volt, hanem a saját stábjának egyik tagja, Allan Dixon.

Igor Tudor először nem találta Arne Slotot
Igor Tudor először nem találta Arne Slotot
Fotó: Darren Staples/AFP

Arne Slot a középpontban

A horvát szakember mosolyogva vette tudomásul a bakit, végül aztán megtalálta a Liverpool edzőjét, így sor kerülhetett a meccs előtti üdvözlésre. A közösségi médiában rengetegen felfigyeltek a videóra, egyesek még azt is megjegyezték, hogy Tudor felismerte Dixont, és az egészet csak viccnek szánta.

A vasárnapi meccset megelőzően sorozatban hat tétmérkőzést elbukó, s ezzel klubrekordot döntő Tottenham először nem veszített Tudor irányításával. A csapat ugyanakkor nincs kint a gödörből a döntetlen ellenére: a Bajnokok Ligájában 5-2-es hátrányból várja az Atlético Madrid elleni szerdai visszavágót, míg a Premier League-ben csupán egy pont választja el a 18., már kiesést jelentő helyen álló West Ham Unitedtől.

