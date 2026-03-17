Legalább ennyire aggasztó a csapat identitásának hiánya. A labdabirtoklás ugyan jellemző, de ezen túl nehezen felismerhető, milyen irányba tart Slot együttese. Maga a vezetőedző is többször hangsúlyozta, hogy egyéni villanásokra és szerencsére van szükség – ezek azonban nem jelentenek stabil alapot egy trófeákért küzdő csapat számára.

Komoly tényező a Bajnokok Ligája-szereplés kérdése is. Egy esetleges lemaradás nemcsak presztízsveszteséget jelentene, hanem a játékoskeret erősítését és a klub hosszú távú terveit is negatívan befolyásolná. A döntés kulcsszereplői ebben az esetben a sportvezetés tagjai, például Richard Hughes és Michael Edwards lehetnének.

A szurkolók elégedetlensége szintén egyre látványosabb. Az Anfield korábban rettegett erőd volt, most viszont sokan már a legrosszabbra számítanak, és a csapat játéka sem nyújt élvezetet. Ha ehhez még öltözőn belüli feszültségek is társulnának

– amire már voltak utalások, például Alexis Mac Allister nyilatkozataiban –, az tovább gyengítené Slot pozícióját. Igaz, egyedül Mohamed Szalah fogalmazott meg nyíltabb kritikát a médiában.

🚨 EXCLUSIVE: Liverpool could sack Arne Slot if they are eliminated from the UEFA Champions League by Galatasaray.



The club’s hierarchy are reportedly considering major changes should Liverpool fail to get past the Turkish side. 🔴 pic.twitter.com/Tjm9Xmp1Ly — Speedline (@speedlinexx) March 11, 2026

Mi szól Slot megtartása mellett?

Mindezek ellenére több érv is szól a menedzser maradása mellett. Az egyik legfontosabb, hogy a keret összetétele még mindig nem tekinthető ideálisnak. A csapat átalakulóban van a Jürgen Klopp-éra után, és sokak szerint Slot csak akkor ítélhető meg igazán, ha megkapja a szükséges játékosokat a saját elképzeléseihez.

A klub számára kulcskérdés az is, hogy van-e egyértelműen jobb alternatíva. Bár Xabi Alonso neve gyakran felmerül, nem biztos, hogy a vezetőség őt – vagy bárki mást – valódi előrelépésnek tekintené. Ráadásul a hírek szerint Slot pontosan azt a profilt képviseli, amit a klub keresne egy új edzőben is.

Fontos tényező az is, hogy Slot már bizonyított: első szezonjában bajnoki címet nyert a csapattal, ami jelentős „előnyt” biztosít számára. A klubvezetés így inkább egy átmeneti második idényként tekinthet a jelenlegire, és lehetőséget adhat neki a nyári újrakezdésre.