A Liverpool háza táján ismét felerősödtek a kérdések. Maradjon vagy menjen Arne Slot? A holland szakember jövője újra reflektorfénybe került az elmúlt hetek gyengébb eredményei után. Hogy mi lenne a helyes döntés? Erre keresik a választ Liverpoolban is.

A Tottenham Hotspur elleni 1-1-es döntetlen után az Anfielden felhangzó füttykoncert jól mutatta: a hangulat érezhetően megváltozott, és ez jelenleg nem Arne Slot mellett szól. Bár a klubvezetés a szezon során végig biztosította a menedzsert a támogatásáról, a drukkerek körében egyre inkább fogy a türelem.

Eljött az idő, dönteni kell Arne Slot sorsáról
Eljött az idő, dönteni kell Arne Slot sorsáról 
Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Mi szól Arne Slot menesztése mellett?

Az egyik legerősebb érv a leváltás mellett az eredmények romló tendenciája – írja a This is Anfield. A csapat játéka már több mint egy éve visszaesőben van: a Liverpool sokszor passzív, kiszámítható futballt játszik, képtelen megtartani az előnyét, és ritkán tudja dominálni ellenfeleit. 

Az elmúlt 54 mérkőzésből mindössze 28 győzelem született, ami alig több mint 50 százalékos mutató – ez messze elmarad az elvárásoktól.

Legalább ennyire aggasztó a csapat identitásának hiánya. A labdabirtoklás ugyan jellemző, de ezen túl nehezen felismerhető, milyen irányba tart Slot együttese. Maga a vezetőedző is többször hangsúlyozta, hogy egyéni villanásokra és szerencsére van szükség – ezek azonban nem jelentenek stabil alapot egy trófeákért küzdő csapat számára.

Komoly tényező a Bajnokok Ligája-szereplés kérdése is. Egy esetleges lemaradás nemcsak presztízsveszteséget jelentene, hanem a játékoskeret erősítését és a klub hosszú távú terveit is negatívan befolyásolná. A döntés kulcsszereplői ebben az esetben a sportvezetés tagjai, például Richard Hughes és Michael Edwards lehetnének.

A szurkolók elégedetlensége szintén egyre látványosabb. Az Anfield korábban rettegett erőd volt, most viszont sokan már a legrosszabbra számítanak, és a csapat játéka sem nyújt élvezetet. Ha ehhez még öltözőn belüli feszültségek is társulnának

 – amire már voltak utalások, például Alexis Mac Allister nyilatkozataiban –, az tovább gyengítené Slot pozícióját. Igaz, egyedül Mohamed Szalah fogalmazott meg nyíltabb kritikát a médiában.

Mi szól Slot megtartása mellett?

Mindezek ellenére több érv is szól a menedzser maradása mellett. Az egyik legfontosabb, hogy a keret összetétele még mindig nem tekinthető ideálisnak. A csapat átalakulóban van a Jürgen Klopp-éra után, és sokak szerint Slot csak akkor ítélhető meg igazán, ha megkapja a szükséges játékosokat a saját elképzeléseihez.

A klub számára kulcskérdés az is, hogy van-e egyértelműen jobb alternatíva. Bár Xabi Alonso neve gyakran felmerül, nem biztos, hogy a vezetőség őt – vagy bárki mást – valódi előrelépésnek tekintené. Ráadásul a hírek szerint Slot pontosan azt a profilt képviseli, amit a klub keresne egy új edzőben is.

Fontos tényező az is, hogy Slot már bizonyított: első szezonjában bajnoki címet nyert a csapattal, ami jelentős „előnyt” biztosít számára. A klubvezetés így inkább egy átmeneti második idényként tekinthet a jelenlegire, és lehetőséget adhat neki a nyári újrakezdésre.

Végül pedig ott van a stabilitás kérdése. A klub tulajdonosa, az Fenway Sports Group nem arról híres, hogy kapkodva menesztené az edzőit. Bár korábban volt példa váltásra – például Brendan Rodgers vagy Kenny Dalglish esetében –, általában hosszabb távon gondolkodnak.

A helyzet tehát korántsem egyértelmű. Slot menesztése mellett és ellen is komoly érvek sorakoznak, és a végső döntés nagyban függ attól, hogyan alakul a szezon hátralévő része. Egy biztos: a Liverpoolnál most kulcsfontosságú időszak következik, amely nemcsak egy edző sorsát, hanem a klub jövőbeli irányát is meghatározhatja.

  • Kapcsolódó cikkek:
„Kedves Szoboszlai Dominik, ne hibáztasd a Liverpool szurkolóit” – feszültség Liverpoolban a szurkolók és a játékos között
Végre eljött az idő, hogy Marco Rossi és a magyar válogatott kísérletezzen?
Lecsapott a Premier League: brutális pénzbüntetést kapott a Chelsea
Szoboszlai két új becenevet kapott a káprázatos gólja után
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!