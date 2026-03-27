Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Eldőlt a holland menedzser jövője? A Liverpool vezetősége továbbra sem tervezi Arne Slot menesztését – állítja a neves újságíró, David Ornstein, aki szerint a klub minden ellentétes híresztelés ellenére kitart a holland szakember mellett.

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb nyomás nehezedett Arne Slotra: a szurkolók körében látványosan csökkent a népszerűsége, az Anfielden már kifütyülték, és egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek új vezetőedző kinevezését sürgetik.

Szinte minden nap új információ érkezik: megy vagy marad Arne Slot?
Szinte minden nap új információ érkezik: megy vagy marad Arne Slot? 
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Mégis marad Arne Slot a Liverpoolnál?

A szezon hajrájához közeledve ráadásul nemcsak az ő helyzete kérdéses, hanem a klubvezetés több tagjáé is, köztük Michael Edwards és Richard Hughes jövője sem teljesen biztos.

Ornstein azonban egyértelműen cáfolta az edzőváltásról szóló pletykákat. Mint elmondta: 

Minden információnk azt támasztja alá, hogy a Liverpool kitart Arne Slot mellett, és egyáltalán nem merült fel az edzőcsere gondolata.”

 Hozzátette, a klub hosszabb távon tervez a holland trénerrel, és a nyári átigazolási időszakban olyan játékoskeretet szeretne kialakítani, amely jobban illeszkedik Slot elképzeléseihez.

A szakíró ugyanakkor nem tagadta, hogy a Liverpool idénybeli teljesítménye elmarad a várakozásoktól. „Nem az a célom, hogy megvédjem Slotot – a csapat játéka és eredményei elmaradnak a klub szintjétől, és ebben neki is komoly szerepe van” – fogalmazott. Ugyanakkor kiemelte, hogy a pályán és azon kívül zajló folyamatokat figyelembe véve érthető, hogy a klubvezetés több időt adna az edzőnek, aki korábban már bizonyította, hogy képes sikerre vezetni a csapatot.

Érdekesség, hogy Ornstein kijelentései nem kerültek be a The Athletic podcast YouTube-változatába, ami találgatásokra adott okot, bár nem világos, ez jelent-e bármilyen változást a klub álláspontjában.

A helyzetet tovább bonyolítják a külföldi sajtóhírek. Németországban nemrég például arról írtak, hogy a korábbi Bayer Leverkusen-edző, Xabi Alonso már készül átvenni a Liverpool irányítását, és Slot menesztése küszöbön áll. A hírt Axel Hesse közölte, aki korábban több, a klubot érintő információban is megbízhatónak bizonyult.

Mindazonáltal az sem zárható ki, hogy a történet még tartogat fordulatokat. Szoboszlai Dominikék jelenleg versenyben vannak a Bajnokok Ligája és az FA-kupa negyeddöntőjében, emellett a Premier League top öt helyének megszerzéséért is harcolnak. Ilyen helyzetben a klub aligha kommunikálna nyilvánosan bármilyen edzőváltási szándékot, hiszen az alááshatná a szezon hajrájában kitűzött célokat.

A döntés így minden bizonnyal csak az idény végén születik meg, amikor a vezetőség átfogóan értékeli majd a teljesítményt. Addig azonban a vita nem csillapodik: vajon helyes-e a türelem Slot irányába, vagy eljött az idő a váltásra? A kérdés súlyát tovább növeli, hogy a piacon több elérhető edző is feltűnt, köztük Ernesto Valverde is, miközben a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő sorsdöntő lehet a holland szakember jövője szempontjából.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!