Az elmúlt időszakban egyre nagyobb nyomás nehezedett Arne Slotra: a szurkolók körében látványosan csökkent a népszerűsége, az Anfielden már kifütyülték, és egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek új vezetőedző kinevezését sürgetik.

Szinte minden nap új információ érkezik: megy vagy marad Arne Slot?

Mégis marad Arne Slot a Liverpoolnál?

A szezon hajrájához közeledve ráadásul nemcsak az ő helyzete kérdéses, hanem a klubvezetés több tagjáé is, köztük Michael Edwards és Richard Hughes jövője sem teljesen biztos.

Ornstein azonban egyértelműen cáfolta az edzőváltásról szóló pletykákat. Mint elmondta:

Minden információnk azt támasztja alá, hogy a Liverpool kitart Arne Slot mellett, és egyáltalán nem merült fel az edzőcsere gondolata.”

Hozzátette, a klub hosszabb távon tervez a holland trénerrel, és a nyári átigazolási időszakban olyan játékoskeretet szeretne kialakítani, amely jobban illeszkedik Slot elképzeléseihez.

A szakíró ugyanakkor nem tagadta, hogy a Liverpool idénybeli teljesítménye elmarad a várakozásoktól. „Nem az a célom, hogy megvédjem Slotot – a csapat játéka és eredményei elmaradnak a klub szintjétől, és ebben neki is komoly szerepe van” – fogalmazott. Ugyanakkor kiemelte, hogy a pályán és azon kívül zajló folyamatokat figyelembe véve érthető, hogy a klubvezetés több időt adna az edzőnek, aki korábban már bizonyította, hogy képes sikerre vezetni a csapatot.

Érdekesség, hogy Ornstein kijelentései nem kerültek be a The Athletic podcast YouTube-változatába, ami találgatásokra adott okot, bár nem világos, ez jelent-e bármilyen változást a klub álláspontjában.

A helyzetet tovább bonyolítják a külföldi sajtóhírek. Németországban nemrég például arról írtak, hogy a korábbi Bayer Leverkusen-edző, Xabi Alonso már készül átvenni a Liverpool irányítását, és Slot menesztése küszöbön áll. A hírt Axel Hesse közölte, aki korábban több, a klubot érintő információban is megbízhatónak bizonyult.

Mindazonáltal az sem zárható ki, hogy a történet még tartogat fordulatokat. Szoboszlai Dominikék jelenleg versenyben vannak a Bajnokok Ligája és az FA-kupa negyeddöntőjében, emellett a Premier League top öt helyének megszerzéséért is harcolnak. Ilyen helyzetben a klub aligha kommunikálna nyilvánosan bármilyen edzőváltási szándékot, hiszen az alááshatná a szezon hajrájában kitűzött célokat.