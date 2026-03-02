A Liverpool néhány napon belül kétszer is a Wolverhampton otthonában lép pályára. Arne Slot együttese kedd este a Premier League 29. fordulójában látogat a bajnokság sereghajtójához, pénteken pedig az FA-kupa nyolcaddöntőjében csap össze riválisával.

Az Arne Slot vezette Liverpool március elején kétszer is összecsap a Wolverhamptonnal

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot szerint Szoboszlai és Kerkez a legjobb helyen vannak

A Liverpool edzője számára nem jelent furcsa szituációt, hogy rövid időn belül kétszer is összecsapnak a Wolvesszal, hiszen többször előfordult már olyan, hogy 7 napon belül három mérkőzést is kellett játszaniuk (a hétvégén a West Ham volt az ellenfél). Slot örül a sérüléséből felépült Jeremie Frimpong visszatérésének, és hangsúlyozta, hogy nem a jobbhátvéd az egyetlen poszt, ahol nehézségekkel küzdenek, bár ez a legfeltűnőbb mind közül – Szoboszlainak többször is kényszerből kellett ezen a poszton játszania.

A Liverpool két magyarja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kapcsán Slot elmondta, hogy velük kapcsolatban nincsenek különleges hírei, hiszen mindketten fittek és a rendelkezésére állnak.

Nincs mit mondanom. A legjobb helyen vannak. Legutóbb mindketten 90 percet játszottak, és készen állnak a következő feladatra”

– mondta elismerően a magyarokról a holland szakember.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is remek formának örvend

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool a tavalyi aranyérem után a mostani szezonban inkább a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért küzd, ebben hárompontos a lemaradása a harmadik Manchester Unitedhez és a negyedik Aston Villához képest, és ugyanennyi ponttal előzi meg a hatodik, klubvilágbajnok Chelsea-t.

