A Premier League 29. fordulójában a Liverpool az utolsó helyezett Wolverhampton otthonába látogat, majd néhány nappal később újra páyára lép riválisa vendégeként. A hétfői sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző szót ejtett a közelgő mérkőzésekről, valamint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helyzetéről is beszélt.

A Liverpool néhány napon belül kétszer is a Wolverhampton otthonában lép pályára. Arne Slot együttese kedd este a Premier League 29. fordulójában látogat a bajnokság sereghajtójához, pénteken pedig az FA-kupa nyolcaddöntőjében csap össze riválisával.

Az Arne Slot vezette Liverpool március elején kétszer is összecsap a Wolverhamptonnal
Az Arne Slot vezette Liverpool március elején kétszer is összecsap a Wolverhamptonnal
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot szerint Szoboszlai és Kerkez a legjobb helyen vannak

A Liverpool edzője számára nem jelent furcsa szituációt, hogy rövid időn belül kétszer is összecsapnak a Wolvesszal, hiszen többször előfordult már olyan, hogy 7 napon belül három mérkőzést is kellett játszaniuk (a hétvégén a West Ham volt az ellenfél). Slot örül a sérüléséből felépült Jeremie Frimpong visszatérésének, és hangsúlyozta, hogy nem a jobbhátvéd az egyetlen poszt, ahol nehézségekkel küzdenek, bár ez a legfeltűnőbb mind közül – Szoboszlainak többször is kényszerből kellett ezen a poszton játszania.

A Liverpool két magyarja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kapcsán Slot elmondta, hogy velük kapcsolatban nincsenek különleges hírei, hiszen mindketten fittek és a rendelkezésére állnak. 

Nincs mit mondanom. A legjobb helyen vannak. Legutóbb mindketten 90 percet játszottak, és készen állnak a következő feladatra”

– mondta elismerően a magyarokról a holland szakember.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (C) celebrates with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) and Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) after scoring their third goal from the penalty spot during the English FA Cup fourth round football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on February 14, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is remek formának örvend
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool a tavalyi aranyérem után a mostani szezonban inkább a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért küzd, ebben hárompontos a lemaradása a harmadik Manchester Unitedhez és a negyedik Aston Villához képest, és ugyanennyi ponttal előzi meg a hatodik, klubvilágbajnok Chelsea-t. 

