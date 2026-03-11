Igazi csemegével indul szerdán kora este magyar idő szerint 18.45-kor a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő köre, a Bayer Leverkusen az Arsenalt fogadja hazai pályán. Az esélyeket nézve nem a németek felé billen a mérleg, a Leverkusen 25 forduló után a hatodik helyen áll a bajnokságban, ami, ha így marad a szezon végén, azt jelentené, hogy a csapat a Konferencialiga selejtezőjében indulhatna a nemzetközi porondon. A másik oldalon az Ágyúsok eddig remek szezont futnak.

A Bayer Leverkusen az Arsenalt fogadja a BL-ben

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Az Arsenal nem lesz könnyű falat a Leverkusennek

Az Arsenal a Manchester City előtt vezeti a Premier League-t, hét pont a londoniak előnye, de egy meccsel többet játszottak a közvetlen riválisuknál. A szerdai BL-találkozó előtt a hazaiak a saját Facebook-oldalukra töltöttek fel egy fotót, amelyen az olvasható, hogy a szerdai mérkőzésen a szögletek nem megengedettek (utalva arra, hogy a vendégek rendkívül eredményesek ezekből a helyzetekből és sok gólt szereznek).