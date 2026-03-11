Live
Erre vajon ki számított? A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén meglepetésre csak 1-1-es döntetlent ért el az Arsenal a Bayer Leverkusen vendégeként.

A Bayer Leverkusen első sorban abban bízhatott, hogy sikerül szoros eredményt elérnie hazai pályán, hogy maradjon még esélye a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő londoni visszavágójára. Az Opta szuperszámítógépe szerint ebben a párharcban a legnagyobb a különbség az esélyeket tekintve: a mérkőzés előtt 85,8 %-os esélyt jósoltak az alapszakaszt százszázalékos mérleggel megnyerő Arsenal továbbjutására.

LEVERKUSEN, GERMANY - MARCH 11:Viktor Gyokeres (R) of Arsenal in action during the UEFA Champions League match between Leverkusen and Arsenal at BayArena in Leverkusen, Germany on March 11, 2026. Hesham Elsherif / Anadolu (Photo by Hesham Elsherif / Anadolu via AFP)
Viktor Gyökeres, az Arsenal magyar származású csatára ritkán találkozott a labdával
Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

Tompán játszott az Arsenal, már nem hibátlan a BL-ben

A nem túl magas iramú mérkőzés első komoly helyzete is az Arsenal előtt adódott, a 19. percben Gabriel Martinelli szerezhette volna meg a vezetést, de a lövése a keresztlécen csattant. A folytatásban azonban némi meglepetésre kiegyenlített játék folyt a pályán. Bár az Ágyúsok a Premier League-ben alighanem már hozzászokhatták, hogy az ellenfelek mélyen védekeznek ellenük, a Leverkusen ellen mégsem sikerült megtalálnia ez ellen az ellenszert.

Bár az Arsenal a rögzített helyzetek specialistája, az első félidőben egyetlen szögletet sem tudott kiharcolni, ami ebben a szezonban csupán ötödször fordult elő.

A második félidő aztán bombameglepetéssel indult, ugyanis a 46. percben éppen egy szöglet után megszerezte a vezetést a német csapat Robert Andrich fejesével. 

Bár Mikel Arteta cserékkel igyekezett frissíteni csapata támadójáték, a vendégen hátrányban sem tudtak igazán felpörögni. A hajrában aztán Noni Madueke tört be két védő között a tizenhatoson belül, Malik Tillman pedig szabálytalankodott vele szemben, így tizenegyest kapott az Arsenal. A büntetőt Kai Havetz értékesítette, ám visszafogottan ünnepelt, hiszen korábbi csapata ellen talált be.

A londoniaknak a legvégén még volt lehetőségük fordítani is, de végül maradt az 1-1, így továbbra is teljesen nyílt a párharc. 

A Leverkusen immáron hét meccs óta veretlen hazai pályán, Mikel Arteta együttese viszont először botlott idén a legrangosabb európai kupasorozatban.

A BL-nyolcaddöntő visszavágóját jövő kedden rendezik Londonban. A továbbjutó csapat a negyeddöntőben majd a norvég Bodö/Glimt és a portugál Sporting párharcának győztesével találkozik.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Bayer Leverkusen (német)-Arsenal (angol) 1-1 (0-0)
gól: Andrich (46.), illetve Havertz (89., 11-esből)

