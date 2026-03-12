A szerdai BL-találkozó 86. percében történt az incidens: a Bayer Leverkusen játékosa, Malik Tillman a tizenhatoson belül ütközött az Arsenal támadójával, Noni Maduekével.
Jogos volt az Arsenal büntetője?
A török játékvezető, Halil Umut Meler azonnal a büntetőpontra mutatott. A döntést a VAR-szobában dolgozó Rob Dieperink is megvizsgálta, majd hosszabb ellenőrzés után jóváhagyta az ítéletet.
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
Jogosan kapott büntetőt az Arsenal a Bayer Leverkusen elleni BL-meccsen?
A videófelvételek elemzése során a VAR arra jutott, hogy Tillman mozdulata megfelelhetett a szabálytalanság kritériumainak, mivel a védő teste hozzáért Madueke hátsó lábához, amikor az támadó földet ért. Ez a kontaktus – a döntés indoklása szerint – elegendő lehetett ahhoz, hogy a játékos elveszítse az egyensúlyát.
Az egykori elit játékvezető, Andy Davies azonban úgy véli, a pályán hozott ítélet hibás volt. Szerinte a jelenet könnyen vezethetett volna VAR-beavatkozáshoz és a döntés megváltoztatásához is.
Davies ugyanakkor hangsúlyozta: Tillman kockázatos helyzetbe hozta magát azzal, hogy becsúszva próbált szerelni, miközben nem érte el a labdát, ráadásul hátulról érkezett egy nagy sebességgel mozgó támadóval szemben.
A bíró szerint Madueke mozdulataiban két jel is arra utalt, hogy inkább büntetőt próbált kiharcolni, mintsem valódi szabálytalanság történt volna. Egyrészt az első érintkezés akkor jött létre, amikor a támadó a lábával elérte Tillman lábát. Másrészt a földre esés módja is gyanús volt:
Madueke egy második, tudatos mozdulattal úgy helyezte a lábait, hogy elveszítse az egyensúlyát és a földre essen.
Az is árulkodó lehetett, hogy a VAR viszonylag sokáig vizsgálta a jelenetet. Davies szerint ez arra utalhat, hogy a videóbíróban is volt némi bizonytalanság. Végül azonban nem látta elég egyértelműnek a hibát ahhoz, hogy felülbírálja a játékvezető döntését, így a pályán született ítélet érvényben maradt.
A jelenet újabb példája annak, hogy a VAR továbbra is komoly vitákat generál a futballban: bár a rendszer célja az egyértelmű hibák kiszűrése, sokszor éppen az okoz vitát, hogy mi számít „egyértelmű” tévedésnek.