Nagy port kavart az eset világszerte. Az Arsenal vitatható körülmények között jutott büntetőhöz a Bayer Leverkusen elleni mérkőzés hajrájában, amely végül 1–1-es döntetlennel zárult. A kérdéses eset ismét reflektorfénybe helyezte a VAR működését és azt, hogy a videóbíró miként értelmezi a szabályokat a gyakorlatban.

A szerdai BL-találkozó 86. percében történt az incidens: a Bayer Leverkusen játékosa, Malik Tillman a tizenhatoson belül ütközött az Arsenal támadójával, Noni Maduekével. 

Ajándékba kapott büntető mentette meg az Arsenalt a BL-ben?
Ajándékba kapott büntető mentette meg az Arsenalt a BL-ben? 
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Jogos volt az Arsenal büntetője?

A török játékvezető, Halil Umut Meler azonnal a büntetőpontra mutatott. A döntést a VAR-szobában dolgozó Rob Dieperink is megvizsgálta, majd hosszabb ellenőrzés után jóváhagyta az ítéletet.

A videófelvételek elemzése során a VAR arra jutott, hogy Tillman mozdulata megfelelhetett a szabálytalanság kritériumainak, mivel a védő teste hozzáért Madueke hátsó lábához, amikor az támadó földet ért. Ez a kontaktus – a döntés indoklása szerint – elegendő lehetett ahhoz, hogy a játékos elveszítse az egyensúlyát.

Az egykori elit játékvezető, Andy Davies azonban úgy véli, a pályán hozott ítélet hibás volt. Szerinte a jelenet könnyen vezethetett volna VAR-beavatkozáshoz és a döntés megváltoztatásához is. 

Davies ugyanakkor hangsúlyozta: Tillman kockázatos helyzetbe hozta magát azzal, hogy becsúszva próbált szerelni, miközben nem érte el a labdát, ráadásul hátulról érkezett egy nagy sebességgel mozgó támadóval szemben.

A bíró szerint Madueke mozdulataiban két jel is arra utalt, hogy inkább büntetőt próbált kiharcolni, mintsem valódi szabálytalanság történt volna. Egyrészt az első érintkezés akkor jött létre, amikor a támadó a lábával elérte Tillman lábát. Másrészt a földre esés módja is gyanús volt:

 Madueke egy második, tudatos mozdulattal úgy helyezte a lábait, hogy elveszítse az egyensúlyát és a földre essen.

Az is árulkodó lehetett, hogy a VAR viszonylag sokáig vizsgálta a jelenetet. Davies szerint ez arra utalhat, hogy a videóbíróban is volt némi bizonytalanság. Végül azonban nem látta elég egyértelműnek a hibát ahhoz, hogy felülbírálja a játékvezető döntését, így a pályán született ítélet érvényben maradt.

A jelenet újabb példája annak, hogy a VAR továbbra is komoly vitákat generál a futballban: bár a rendszer célja az egyértelmű hibák kiszűrése, sokszor éppen az okoz vitát, hogy mi számít „egyértelmű” tévedésnek.

 

