A Premier League 28. fordulójának zárómérkőzésén a listavezető Arsenal hazai pályán 2-1-re nyert a Chelsea ellen. A londoni rangadón az Arsenal beállította az egy szezonon belül szerzett szögletgólok rekordját.

Ismét londoni rangadó várt a Premier League-ben listavezető Arsenalra, amely legutóbb a Tottenham vendégeként nyert kiütéssel.

Arsenal's Dutch defender #12 Jurrien Timber (3rd L) scores the team's second goal during the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at the Emirates Stadium in London on March 1, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Három gól esett szögletből az Arsenal és a Chelsea rangadóján
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Rekordot állított be az Arsenal

Mikel Arteta együttese ezúttal a Chelsea-t fogadta, és bizakodva várhatta a vasárnapi mérkőzést, ugyanis legutóbbi 2021 augusztusában született Chelsea-győzelem. 

Nem túl magas iramban kezdődött a meccs, amelynek 21. percében az Arsenal William Saliba fejesével előnybe került az első szöglete után. Az idei szezon során kilencedik alkalommal tudták megszerezni a vezetést egy pontrúgás után az Ágyúsok, ami az elmúlt 30 évet tekintve rekord.

Bár a vendégek támadásban sokáig szinte semmit sem mutattak, a szünet előtt szinte a semmiből egyenlített egy öngóllal. Reece James szögletből tekert kapura, a labda pedig Piero Hincapié fejéről pattant a hálóba.

A második félidőt jobban kezdte a Chelsea, de David Raya védéseivel meccsben tartotta az Arsenalt, amely a 66. percben visszavette a vezetést Jurrien Timber góljával. 

Az Arsenal szezonbeli 15. és 16. szögletgólját szerezte, amivel beállította az egy szezonon belül szerzett szögletgólok rekordját, amelyet a londoni csapat a West Bromwich Albionnal (2016-17) és az Oldham Athletic csapatával (1992-93) tart közösen.

Ezt követően a londoni Kékek emberhátrány kerültek, miután Pedro Neto két buta hiba miatt három perc alatt összehozott két sárga lapot. A vendégek tíz emberrel is kis híján pontot mentettek a hosszabbításban, ám a csereként beállt Alejandro Garnacho lövésénél előbb Raya kapus mentett óriásit, majd a 95. percben Liam Delap gólját érvénytelenítette a játékvezető les miatt.

Az Arsenal így végül 2-1-re nyert és öt pontra növelte előnyét a második helyen álló Manchester City mögött, ám Pep Guardiola együttese egy meccsel kevesebbet játszott. A Chelsea, amely Liam Rosenior irányítása alatt 13 meccsen kilenc gólt kapott pontrúgásból, továbbra is a 6. helyen áll.

