Ismét londoni rangadó várt a Premier League-ben listavezető Arsenalra, amely legutóbb a Tottenham vendégeként nyert kiütéssel.

Három gól esett szögletből az Arsenal és a Chelsea rangadóján

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Rekordot állított be az Arsenal

Mikel Arteta együttese ezúttal a Chelsea-t fogadta, és bizakodva várhatta a vasárnapi mérkőzést, ugyanis legutóbbi 2021 augusztusában született Chelsea-győzelem.

Nem túl magas iramban kezdődött a meccs, amelynek 21. percében az Arsenal William Saliba fejesével előnybe került az első szöglete után. Az idei szezon során kilencedik alkalommal tudták megszerezni a vezetést egy pontrúgás után az Ágyúsok, ami az elmúlt 30 évet tekintve rekord.

Bár a vendégek támadásban sokáig szinte semmit sem mutattak, a szünet előtt szinte a semmiből egyenlített egy öngóllal. Reece James szögletből tekert kapura, a labda pedig Piero Hincapié fejéről pattant a hálóba.

A második félidőt jobban kezdte a Chelsea, de David Raya védéseivel meccsben tartotta az Arsenalt, amely a 66. percben visszavette a vezetést Jurrien Timber góljával.

Az Arsenal szezonbeli 15. és 16. szögletgólját szerezte, amivel beállította az egy szezonon belül szerzett szögletgólok rekordját, amelyet a londoni csapat a West Bromwich Albionnal (2016-17) és az Oldham Athletic csapatával (1992-93) tart közösen.

Ezt követően a londoni Kékek emberhátrány kerültek, miután Pedro Neto két buta hiba miatt három perc alatt összehozott két sárga lapot. A vendégek tíz emberrel is kis híján pontot mentettek a hosszabbításban, ám a csereként beállt Alejandro Garnacho lövésénél előbb Raya kapus mentett óriásit, majd a 95. percben Liam Delap gólját érvénytelenítette a játékvezető les miatt.

Az Arsenal így végül 2-1-re nyert és öt pontra növelte előnyét a második helyen álló Manchester City mögött, ám Pep Guardiola együttese egy meccsel kevesebbet játszott. A Chelsea, amely Liam Rosenior irányítása alatt 13 meccsen kilenc gólt kapott pontrúgásból, továbbra is a 6. helyen áll.