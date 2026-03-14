Az Arsenal jól kezdte az Everton elleni meccset, kaphatott is volna egy tizenegyest, de Andy Medley játékvezető sípja néma maradt, amikor ráléptek a ziccerben kiugró Kai Havertz sarkára.
A folytatásban is az észak-londoni csapat irányított, de igazán komoly helyzeteket nem tudott kialakítani.
16 éves csodagyerek volt az Arsenal hőse
A második félidőben az Arsenal veszélytelenül futballozott, a hajrára pedig Mikel Arteta pályára küldte a svéd válogatott Viktor Gyökerest, valamint a 16 éves Max Dowmant is, akit a szigetországban csak az angol Messiként emlegetnek.
Az Arsenal a 89. percben tudta csak megszerezni a vezetést. Dowman jobb oldali beadására Jordan Pickford borzalmasan mozdult ki, a hosszún érkező Piero Hincapiéről középre pattant a labda, a lecsorgót pedig Gyökeres közelről a hálóba vágta (1-0).
A hosszabbításban az Everton ment előre az egyenlítésért, a 96. percben még Pickford is előre jött fejelni, azonban az Everton szöglete után az Arsenal szerezte meg a labdát, Dowman pedig átsprintelt az egész pályán, és végül egy üres kapus góllal bebiztosította csapata győzelmét.
- Dowman ezzel történelmet írt, ugyanis 16 évesen és 73 naposan a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
Az Arsenal továbbra is első helyen áll a tabellán, előnye tíz pont az üldöző Manchester City előtt, de utóbbi csapat két mérkőzéssel kevesebbet játszott.
A Chelsea december vége után kapott ki pályaválasztóként, a Newcastle gólját Anthony Gordon szerezte.
Premier League, 30. forduló:
Chelsea-Newcastle United 0-1 (0-1)
Arsenal-Everton 2-0 (0-0)
