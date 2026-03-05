A Brighton edzője már a találkozó előtti is beleállt az Arsenalba, Fabian Hürzeler akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az észak-londoni csapat kihasználja a játékvezetés szürke zónáit a rögzített helyzeteknél, időnként több mint egy percet is várva egy szöglet elvégzése előtt.

Az Arsenal Bukayo Sala góljával nyert a Brighton otthonában

Fotó: Glyn Kirk/AFP

A szerda esti találkozót az Arsenal Bukayo Saka kilencedik percben lőtt akciógóljával nyerte meg, a Brighton edzője azonban a vereség után a saját csapata helyett ismét Arteta együttesével kezdett el foglalkozni.

Élvezhetetlen az Arsenal játéka?

A Brighton edzője a meccs után sajtótájékoztatón azzal kezdte, hogy csapatának az első félidőben büntetőt kellett volna kapnia, amikor Gabriel Martinelli felborította Mats Wieffert a tizenhatoson belül. Amikor Hürzelert arról kérdezték, hogy a Chris Kavanagh-val folytatott beszélgetése is erről a döntésről szólt-e, a Brighton edzője azt felelte, inkább az Arsenal játékkezelésével kapcsolatos panaszairól volt szó

Szerintem ez büntető volt, de el kell fogadnunk a döntést. Számomra inkább arról volt szó, hogy a játékvezetőnek jobban kellene kezelnie a többi dolgot. A Premier League-nek megoldást kellene találnia erre, mert amit az Arsenal ott csinált, az nem futball. Inkább erről beszéltem vele” – mondta Hürzeler a lefújás után TNT Sportsnak.

Fabian Hürzeler nem rajong az Arsenal játéksítlusáért

Fotó: Darren Staples/AFP

Hürzeler külön kiemelte, hogy David Raya, az Arsenal kapusa a második félidőben többször is a földre került ápolás miatt. Szerinte az Arsenal győzelmének módja a semleges nézők számára sem volt élvezetes.

„Egy kérdést teszek fel. Láttak már olyat egy Premier League-meccsen, hogy egy kapus háromszor is a földre feküdjön? Nem? Akkor erről nem is kell túl sok szót ejteni. Inkább magunkra és a teljesítményünkre kell koncentrálnunk, mert az ilyen dolgokat nem tudjuk irányítani” – folytatta a német szakember.

Végső soron a szabályokról van szó. Mindent bevetnek azért, hogy megnyerjék a meccseket, és úgy érzem, a bírók is mindent megengednek nekik. A saját szabályaik szerint játszanak jelenleg. Én sosem tudnék olyan edző lenni, aki ilyen módon akar nyerni. Én azt akarom, hogy a játékosaim folyamatosan fejlődjenek és játsszák a futballt”

– mondta Hürzeler, aki elismerte, hogy minden csapat próbál időt húzni, de kellene lennie egy határnak, és ezt a határt a Premier League-nek és a játékvezetőknek kell meghúzniuk.