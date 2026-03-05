A Brighton edzője már a találkozó előtti is beleállt az Arsenalba, Fabian Hürzeler akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az észak-londoni csapat kihasználja a játékvezetés szürke zónáit a rögzített helyzeteknél, időnként több mint egy percet is várva egy szöglet elvégzése előtt.
A szerda esti találkozót az Arsenal Bukayo Saka kilencedik percben lőtt akciógóljával nyerte meg, a Brighton edzője azonban a vereség után a saját csapata helyett ismét Arteta együttesével kezdett el foglalkozni.
Élvezhetetlen az Arsenal játéka?
A Brighton edzője a meccs után sajtótájékoztatón azzal kezdte, hogy csapatának az első félidőben büntetőt kellett volna kapnia, amikor Gabriel Martinelli felborította Mats Wieffert a tizenhatoson belül. Amikor Hürzelert arról kérdezték, hogy a Chris Kavanagh-val folytatott beszélgetése is erről a döntésről szólt-e, a Brighton edzője azt felelte, inkább az Arsenal játékkezelésével kapcsolatos panaszairól volt szó
Szerintem ez büntető volt, de el kell fogadnunk a döntést. Számomra inkább arról volt szó, hogy a játékvezetőnek jobban kellene kezelnie a többi dolgot. A Premier League-nek megoldást kellene találnia erre, mert amit az Arsenal ott csinált, az nem futball. Inkább erről beszéltem vele” – mondta Hürzeler a lefújás után TNT Sportsnak.
Hürzeler külön kiemelte, hogy David Raya, az Arsenal kapusa a második félidőben többször is a földre került ápolás miatt. Szerinte az Arsenal győzelmének módja a semleges nézők számára sem volt élvezetes.
„Egy kérdést teszek fel. Láttak már olyat egy Premier League-meccsen, hogy egy kapus háromszor is a földre feküdjön? Nem? Akkor erről nem is kell túl sok szót ejteni. Inkább magunkra és a teljesítményünkre kell koncentrálnunk, mert az ilyen dolgokat nem tudjuk irányítani” – folytatta a német szakember.
Végső soron a szabályokról van szó. Mindent bevetnek azért, hogy megnyerjék a meccseket, és úgy érzem, a bírók is mindent megengednek nekik. A saját szabályaik szerint játszanak jelenleg. Én sosem tudnék olyan edző lenni, aki ilyen módon akar nyerni. Én azt akarom, hogy a játékosaim folyamatosan fejlődjenek és játsszák a futballt”
– mondta Hürzeler, aki elismerte, hogy minden csapat próbál időt húzni, de kellene lennie egy határnak, és ezt a határt a Premier League-nek és a játékvezetőknek kell meghúzniuk.
„Ha most mindenkit megkérdeznék itt a teremben, hogy élveztétek-e ezt a futballmeccset, biztos vagyok benne, hogy talán egy ember tenné fel a kezét, aki nagy Arsenal-szurkoló. Rajta kívül senki” – zárta a mondandóját a Brighton edzője.
Mit mond az Arsenal edzője?
A mérkőzés után Hürzeler megjegyzéseiről kérdezték Mikel Artetát, az Arsenal mesterét is.
Micsoda meglepetés. Csak vissza kell tekinteni az előző mérkőzésekre, akkor is kaptunk rengeteg megjegyzést. Én csak annyit mondanék, hogy imádom a játékosaimat, és azt is, ahogyan harcolnak a pályán”
– reagált a baszk szakember, akinek a csapata hat pont előnnyel vezeti az angol bajnokságot a Manchester City előtt.
