Botrány Madridban. Két véleményes büntető a ráadásban, egy dühöngő edző és a profi futball állítólagos szégyene: az Atlético Madrid tartalékcsapata olyan körülmények között tartotta otthon a három pontot az Antequera ellen, ami várhatóan még napokig téma lesz a spanyol sajtóban.

A spanyol Primera Federación (harmadosztály) egyik legbotrányosabb végjátékát hozta az Atlético Madrid B és az Antequera összecsapása. A vendégek sokáig vezettek, azonban a hajrában teljesen megfordult a mérkőzés képe. A fordulópont a hosszabbításban jött el: a játékvezető két büntetőt is megítélt a hazaiaknak – az egyiket a 89., a másikat a 106. percben –, amelyekkel az Atlético B végül 3–2-re megnyerte a találkozót.

Fotó: facebook.com/AntequeraCF
Az Atlético Madrid B két elképesztő büntetővel fordított

A mérkőzés után nem a futball, hanem a játékvezetői döntések kerültek a középpontba. Az Antequera játékosai és szakmai stábja nehezen viselte a történteket, különösen a hosszabbításban befújt második büntetőt, amely eldöntötte a három pont sorsát.

Atlético Madrid-Antequera: kifakadt a vendégek edzője

A spanyol Marca beszámolója szerint a vendégek vezetőedzője, Abraham Paz a játékvezetőket okolta a vereségért.

A korábbi profi labdarúgó nem fogta vissza magát a mérkőzés után: 

Húsz évet töltöttem el a profi futballban, de ilyet még sohasem tapasztaltam. Amit ma itt műveltek velünk, az tiszteletlenség a játékosaimmal, a klubbal és az egész várossal szemben. Tiszteletlenség volt a kiállításokkal és a nem létező büntetőkkel. Nem lehet ilyet megengedni a profi futballban

 – mondta feldúltan a tréner.

A felháborodás hátterében a mérkőzés hajrája áll: az Atlético B a hosszabbításban két tizenegyest is kapott – a másodikat a 106. percben –, miközben az Antequera játékosai szerint több vitatott játékvezetői döntés, köztük kiállítások is sújtották őket. A Marca beszámolója szerint Paz külön kiemelte, hogy szerinte „nem létező büntetők” születtek, amelyek döntően befolyásolták a végeredményt.

Paz szerint ráadásul nem egyedi esetről van szó: „Ez nem maradhat így. Óriási tiszteletlenség történt. Mit gondolnak, gyerekek vagyunk? A jövőnk a tét. Szégyent és olyan tehetetlenséget éreztem, amilyet még soha” – nyilatkozta a vendégcsapat edzője.

Az Atlético B így begyűjtötte a három pontot, az eset azonban várhatóan még sokáig beszédtéma marad Spanyolországban.

