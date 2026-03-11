Az Atlético Madrid hazai pályán könnyedén nyert 5-2-re a szebb napokat látott Tottenham Hotspur ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán. Diego Simeone együttese a 22. percben már 4-0-ra vezetett, így szurkolók hamar hátradőlhettek és élvezhették a gálaelőadást.

Julián Álvárez és az Atlético Madrid készülhet a negyeddöntőre

Fotó: Javier Soriano/AFP

Mit művelt az Atlético Madrid szurkolója?

A Spurs ugyan szépíteni tudott, de a félidőben 4-1-re vezetett az Atlético, amely fél lábbal már a negyeddöntőben érezheti magát. A spanyol szurkolóknak nem is kellett izgulniuk az eredmény miatt, így ráértek mással is foglalkozni a stadionban.

A meccs után az interneten futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen egy madridi drukker éppen szendvicseket készít, és rá sem hederít arra, ami éppen a pályán zajlik.

Persze, ahogyan a mondás tartja: Az éhség nagy úr...

Atlético fans are so relaxed about the game they’ve started a BBQ in the stands 😭 pic.twitter.com/vucUdFMRRC — Ultras Clips (@ultras_clips) March 10, 2026

One of the most random games we've seen in some time 😂 pic.twitter.com/sexISmCRn8 — ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2026

Az 5-2-es madridi siker után a visszavágó csupán formalitásnak tűnik, az utóbbi időben nyújtott gyenge teljesítménye okán óriási csoda lenne, ha a Tottenham meg tudná fordítani a párharcot Londonban.