Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

Ezt látnia kell!

Egyre durvább ukrán fenyegetések érik Magyarországot

Link másolása
Vágólapra másolva!
Diego Simeone együttese hamar lerendezte a Tottenham Hotspur elleni BL-meccset. Az Atlético Madrid a félidőben már 4-1-re vezetett, így a hazai szurkolóknak nem kellett különösebben izgulniuk az eredmény miatt.

Az Atlético Madrid hazai pályán könnyedén nyert 5-2-re a szebb napokat látott Tottenham Hotspur ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán. Diego Simeone együttese a 22. percben már 4-0-ra vezetett, így szurkolók hamar hátradőlhettek és élvezhették a gálaelőadást.

Julián Álvárez és az Atlético Madrid készülhet a negyeddöntőre
Julián Álvárez és az Atlético Madrid készülhet a negyeddöntőre
Fotó: Javier Soriano/AFP

Mit művelt az Atlético Madrid szurkolója?

A Spurs ugyan szépíteni tudott, de a félidőben 4-1-re vezetett az Atlético, amely fél lábbal már a negyeddöntőben érezheti magát. A spanyol szurkolóknak nem is kellett izgulniuk az eredmény miatt, így ráértek mással is foglalkozni a stadionban. 

A meccs után az interneten futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen egy madridi drukker éppen szendvicseket készít, és rá sem hederít arra, ami éppen a pályán zajlik. 

Persze, ahogyan a mondás tartja: Az éhség nagy úr...

Az 5-2-es madridi siker után a visszavágó csupán formalitásnak tűnik, az utóbbi időben nyújtott gyenge teljesítménye okán óriási csoda lenne, ha a Tottenham meg tudná fordítani a párharcot Londonban.

  • Kapcsolódó cikkek
Az első Bajnokok Ligája-meccsén kinyírták a fiatal kapus pályafutását
A Liverpool szerencséjét emlegetik az őrjöngő törökök a BL-rangadó után
Arne Slot döntése miatt szétszedték a Liverpool két focistáját

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!