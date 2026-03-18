Elképesztő gólfesztivált kaptunk. A Barcelona a második félidőben rákapcsolt, és hét gólig meg sem állt a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os kiírásának nyolcaddöntőjében, kiejtve ezzel a Newcastle Unitedet.

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os kiírásának szerdai nyolcaddöntőit a Newcastle United indította a Barcelona otthonában. A Szarkák már az odavágón is felvették a kesztyűt a katalán ellenféllel szemben, hiszen a 86. percben vezetést szereztek, és ki is húzták volna a végéig, ha Lamine Yamal nem értékesít egy tizenegyest a hosszabbításban. A keddi játéknap nem a Premier League-csapatoknak kedvezett, hiszen a Chelsea és a Manchester City is búcsúzott a BL-től, míg az Arsenal sikerrel vette az akadályt.

Lamine Yamal az ötödik gólját szerezte a Bajnokok Ligája 2026-os kiírása során
Lamine Yamal az ötödik gólját szerezte a Bajnokok Ligája 2026-os kiírása során
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Bajnokok Ligája 2026: újabb angol csapat búcsúzik?

Az angolok számára eddig nem alakult kedvezően a Bajnokok Ligája nyolcaddöntője, hiszen az Arsenalt leszámítva mindkét csapatuk búcsúzott a 2025-2026-os kiírástól. A Manchester City a Real Madrid ellen esett ki, míg a Chelsea-t a Paris Saint-Germain búcsúztatta kedd este, és a Tottenham sem várhatja kedvező helyzetből az Atlético Madrid elleni visszavágót. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool pedig 1-1-es döntetlent játszott Sallaiékkal, így a Vörösökre piszok nehéz mérkőzés vár az Anfielden.

A szerda esti visszavágót rögtön góllal indította a Barcelona, amely Raphinha révén már a hatodik percben vezetést szerzett a felújított Camp Nou-ban. Azonban a brazil villanása nem maradt válasz nélkül, hiszen nem sokkal később Anthony Elanga volt eredményes, de nem sokáig maradt 2-2 az eredményjelzőn, hiszen Marc Bernal újfent előnyhöz juttatta a katalánokat.

Anthony Elanga kétszer villant Barcelonában
Anthony Elanga kétszer villant Barcelonában
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Nem sokáig, tíz percig tartott az újabb Barca-előny: a 28. percben ismét Elanga vette be a hazaiak kapuját, a vendég szurkolók pedig szó szerint megőrültek a szektorukban. Úgy is tűnt, hogy a svéd támadó gólja zárja le az első félidőt, ám egy pazar spanyol akció végén Kieran Trippier csak szabálytalan keretek között tudta megállítani ellenfelét, Lamine Yamal pedig be is lőtte a párharc második büntetőjét.

A fordulást követően rákapcsolt a Barcelona 

A Szarkákat érezhetően megfogta a félidőt lezáró tizenegyes, és gyakorlatilag tíz perc alatt eldobták a továbbjutási esélyeiket. Előbb Fermín López iratkozott fel az eredményjelzőre, majd Sandro Tonalit sérülés miatt kellett lecserélni, másodpercekkel később pedig Robert Lewandowski révén megérkezett a Barcelona újabb gólja. Ráadásul a lengyel klasszis öt perccel később megint betalált, ekkor már 6-2-re állt a mérkőzés.

A végeredmény azonban ekkor még nem alakult ki, hiszen a 72. percben Raphinha is meglőtte a második gólját. Viszont a korai BL-nyolcaddöntő hozott egy újabb sérülést, amikor a spanyolok kapusa, Joan García egy sima védés után a térdéhez kapott, Hansi Flick pedig le is cserélte. Ezt az apró bökkenőt leszámítva a katalánok elégedetten várhatják a negyeddöntőt, mely során az Atlético-Madrid-Tottenham győztesével meccselhetnek.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:
Barcelona (spanyol)-Newcastle United (angol) 8-3 (1-1, 7-2,)
Továbbjutott: a Barcelona, 8-3-as összesítéssel.

