Kedden négy mérkőzéssel folytatódtak a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntői. A Bajnokok Ligája meccsek visszavágói előtt az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy fel lehet-e állni háromgólos hátrányból? Ugyanis a nyolc párharcból öt csapat is ilyen gólkülönbséggel maradt alul. A kora esti mérkőzésen a portugál Sportingnak sikerült a bravúr a norvég Bodö/Glimt ellen, a két angol sztárcsapatra, a Manchester Cityre és a Chelsea-re viszont jóval nehezebb feladat várt, hiszen előbbi a Real Madridot fogadta, míg utóbbi a címvédő Paris Saint-Germain ellen készült csodát tenni.

A keddi mérkőzést megelőzően Kylian Mbappé csupán egyszer lépett pályára a Bajnokok Ligája 2026-os szezonjának egyenes kieséses szakaszában

Őrült meccs után a Real Madrid került közelebb a Bajnokok Ligája 2026-os budapesti döntőjéhez

A Manchester City és a Real Madrid sorozatban ötödik éve, immáron 16. alkalommal találkozott a BL kieséses szakaszában, s ugyan az egymás elleni mérleg meglehetősen kiegyenlített, Pep Guardiola csapata nehéz helyzetből várhatta az összecsapást, mivel egy hete Madridban Federico Valverde mesterhármasának köszönhetően Álvaro Arbeloa együttese gyakorlatilag egy félidő alatt eldöntötte a meccset. Viszont a City már megmutatta, hogy képes csodát tenni, hiszen közel három éve 4-0-ra győzte le a Királyi Gárdát.

A spanyoloknál egy fél kezdőcsapatnyi sérült nehezítette Arbeloa dolgát, aki ezúttal már számíthatott a térdsérüléséből felépülő Kylian Mbappé játékára, ám a világbajnok csatár csak a kispadon kezdett. Vinícius Júnior viszont éppen Mbappé rekordját megdöntve lett a legfiatalabb játékos, aki elérte a 80 BL-mérkőzést. A Real a Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia – Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Güler – Diaz, Vinícius Júnior összeállításban kezdett, Guardiola pedig a Donnarumma – Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nuri – Rodri – Cherki, Bernardo Silva, Reijnders, Doku – Haaland kezdőt küldte pályára a manchesteri Etihad Stadionban.

Az első meccsen tizenegyest rontó Vinícius most nem hibázta el a büntetőt

Az esélytelenek nyugalmával pályára lépő Manchester City alaposan bekezdett, az első percekben Courtois-nak többször is nagyot kellett védenie. Negyedóra elteltével aztán a hazaiak kapuja előtt adódott meccset befolyásoló szituáció: Vinícius kapufája után a kipattanó visszakerült a brazilhoz, de a lövését könyökkel blokkolta a gólvonalon álló Bernardo Silva. Bár a partjelző elsőre beintette a lest, Clément Turpin játékvezető megvizsgálta az esetet és végül kiállította a portugál középpályást és tizenegyest adott a Real Madridnak, amit Vinícius értékesített.