Kedden négy mérkőzéssel folytatódtak a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntői. A Bajnokok Ligája meccsek visszavágói előtt az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy fel lehet-e állni háromgólos hátrányból? Ugyanis a nyolc párharcból öt csapat is ilyen gólkülönbséggel maradt alul. A kora esti mérkőzésen a portugál Sportingnak sikerült a bravúr a norvég Bodö/Glimt ellen, a két angol sztárcsapatra, a Manchester Cityre és a Chelsea-re viszont jóval nehezebb feladat várt, hiszen előbbi a Real Madridot fogadta, míg utóbbi a címvédő Paris Saint-Germain ellen készült csodát tenni.
Őrült meccs után a Real Madrid került közelebb a Bajnokok Ligája 2026-os budapesti döntőjéhez
A Manchester City és a Real Madrid sorozatban ötödik éve, immáron 16. alkalommal találkozott a BL kieséses szakaszában, s ugyan az egymás elleni mérleg meglehetősen kiegyenlített, Pep Guardiola csapata nehéz helyzetből várhatta az összecsapást, mivel egy hete Madridban Federico Valverde mesterhármasának köszönhetően Álvaro Arbeloa együttese gyakorlatilag egy félidő alatt eldöntötte a meccset. Viszont a City már megmutatta, hogy képes csodát tenni, hiszen közel három éve 4-0-ra győzte le a Királyi Gárdát.
A spanyoloknál egy fél kezdőcsapatnyi sérült nehezítette Arbeloa dolgát, aki ezúttal már számíthatott a térdsérüléséből felépülő Kylian Mbappé játékára, ám a világbajnok csatár csak a kispadon kezdett. Vinícius Júnior viszont éppen Mbappé rekordját megdöntve lett a legfiatalabb játékos, aki elérte a 80 BL-mérkőzést. A Real a Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia – Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Güler – Diaz, Vinícius Júnior összeállításban kezdett, Guardiola pedig a Donnarumma – Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nuri – Rodri – Cherki, Bernardo Silva, Reijnders, Doku – Haaland kezdőt küldte pályára a manchesteri Etihad Stadionban.
Az esélytelenek nyugalmával pályára lépő Manchester City alaposan bekezdett, az első percekben Courtois-nak többször is nagyot kellett védenie. Negyedóra elteltével aztán a hazaiak kapuja előtt adódott meccset befolyásoló szituáció: Vinícius kapufája után a kipattanó visszakerült a brazilhoz, de a lövését könyökkel blokkolta a gólvonalon álló Bernardo Silva. Bár a partjelző elsőre beintette a lest, Clément Turpin játékvezető megvizsgálta az esetet és végül kiállította a portugál középpályást és tizenegyest adott a Real Madridnak, amit Vinícius értékesített.
A hátrány ellenére nem omlott össze Guardiola együttese, Haaland szinte azonnal egyenlíthetett volna, de a lövését Courtois nagy bravúrral védte, a kipattanót pedig Rodri vágta fölé. Élvezetes meccset játszott a két csapat, a kapuk szinte folyamatosan nyomás alatt voltak, de a komolyabb helyzetek a Real előtt adódtak. A 28. perben Vinícius hagyott ki ajtó-ablak ziccert, tíz perccel később pedig Brahim Díaz közeli lövését védte Donnarumma. A 41. percben aztán már nem hibázott Haaland, akinek a góljával egalizált a Manchester City.
A több sebből vérző Real Madrid gondjait tovább növelte, hogy Courtois megsérült, így a második félidőben már nem is lépett pályára. A cserekapus, Andrij Lunyin aztán gyorsan játékba lendült, miután gyors egymásutánban védte Haaland lövéseit. A norvég csatár aztán az 56. percben csalódottan sétált le a pályáról, miután Guardiola lecserélte. A túloldalon viszont beállt Mbappé, ennek ellenére az angolok játszottak veszélyesebben. Doku lesgólja után a 78. percben is csupán centrikre volt az újabb góltól a City, de Ait-Nuri ugyancsak lesről fejelt a spanyolok kapujába.
A spanyolok a hátralévő időben őrizték a döntetlent, aztán a hosszabbításban Vinícius villant. Előbb Valverde passza után Donnarummán áthámozva magát talált be, de les miatt elvették a találatot, azonban két perccel később már szabályos gólt szerzett. Arbeloa csapata így végül 5-1-es összesítéssel bejutott a negyeddöntőbe, ahol minden bizonnyal a kapusproblémákkal küzdő Bayern Münchennel találkoznak majd, amely múlt héten 6-1-re ütötte ki az Atalanta csapatát.
Összeomlott a Chelsea a címvédő ellen, az Arsenal hozta a kötelezőt
A címvédő Paris Saint-Germain kényelmes helyzetből várhatta a Chelsea elleni visszavágót, miután a BL-nyolcaddöntő első felvonásán 5-2-re nyert Párizsban. A legrangosabb európai kupasorozatban a legutóbbi öt párharcát megnyerő PSG-nek azért is lehetett biztató ez az eredmény, mert eddig mindig továbbjutott, amikor pályaválasztóként háromgólos előnyt szerzett. A londoniak számára rémálomszerűen indult a meccs, ugyanis az első meccsen duplázó Hvicsa Kvarachelia már a 6. percben megszerezte a vezetést a magabiztosan játszó címvédőnek, amely Bradley Barcola góljával már 14 perc után kétgólos előnyben volt.
A fordulás után a 19 éves Senny Mayulu állította be a 3-0-s végeredményt, miután egy lecsorgó labdát a léc alá bombázott a tizenhatos vonaláról. A PSG összesítésben 8-2-re ütötte ki a Chelsea-t, a következő körben pedig biztosan magyaros csapattal találkozik, ugyanis vagy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool, vagy Sallai Roland csapata, a Galatasaray lesz az ellenfele a negyeddöntőben.
A keddi játéknapon előzetesen a legnagyobb izgalmakra Londonban volt kilátás, ugyanis múlt héten a Bayer Leverkusen meglepetésre 1-1-es döntetlent ért el a Premier League-ben listavezető Arsenal ellen. Az Ágyúsok szinte az első percektől kezdve hatalmas fölényben játszottak, ami a 36. percben érett góllá: Eberechi Eze nagyjából 20 méterről, fordulásból hatalmas gólt bombázott a felső sarokba. A második játékrészben ugyan kissé visszaesett az iram, de Mikel Arteta csapata így is növelte előnyét Declan Rice találatával és végül magabiztosan, 3-1-es összesítéssel jutott be a legjobb nyolc közé.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
Chelsea (angol) - Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2)
gólszerzők: Kvarachelia (6.), Barcola (14.), Mayulu (62.)
Továbbjutott: a Paris Saint-Germain kettős győzelemmel, 8-2-es összesítéssel
Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1)
g.: Haaland (41.), illetve Vinícius Júnior (22., 93. - az elsőt tizenegyesből)
piros lap: B. Silva (20., Manchester City)
Tj.: a Real Madrid kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel
Arsenal (angol)-Bayer Leverkusen (német) 2-0 (1-0)
g.: Eze (36.), Rice (63.)
Tj.: az Arsenal, 3-1-es összesítéssel
