Az európai szövetség (UEFA) hétfő közleménye szerint a Puskás Arénában május 30-án sorra kerülő fináléra összesen 61 400 belépőt osztanak ki, ebből értékesítés útján 39 ezer talál gazdára. A Bajnokok Ligája döntőjébe jutó két finalista 17 200 jegyet kap csapatonként, azaz összesen 4600 jegy kerülhet semleges szurkolókhoz − írja az MTI.
Hivatalossá váltak a Bajnokok Ligája döntőjének jegyárai
A legolcsóbb jegy a budapesti BL-döntőn − amelyet a döntősök kaphatnak − 70 euró. A második kategóriába 180 eurós (70 400 forint), a harmadikba 650 eurós (254 ezer forint) belépők vannak, a legdrágább jegy 950 eurós (371 300 forint).
Ezek az árak az UEFA hivatalos értékesítési oldalán találhatóak. A belépőkre csütörtökön 11 óráig lehet pályázni, egy szurkoló legfeljebb két jegyet vásárolhat, az elosztásról sorsolás dönt.
A május 20-i isztambuli Európa-liga döntőre 40, a május 23-i oslói női BL-fináléra 20, míg a május 27-i lipcsei Konferencia Liga döntőre 25 eurótól kaphatók jegyek.
- Kapcsolódó tartalom