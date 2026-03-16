Az európai szövetség (UEFA) hétfő közleménye szerint a Puskás Arénában május 30-án sorra kerülő fináléra összesen 61 400 belépőt osztanak ki, ebből értékesítés útján 39 ezer talál gazdára. A Bajnokok Ligája döntőjébe jutó két finalista 17 200 jegyet kap csapatonként, azaz összesen 4600 jegy kerülhet semleges szurkolókhoz − írja az MTI.

A Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének

Hivatalossá váltak a Bajnokok Ligája döntőjének jegyárai

A legolcsóbb jegy a budapesti BL-döntőn − amelyet a döntősök kaphatnak − 70 euró. A második kategóriába 180 eurós (70 400 forint), a harmadikba 650 eurós (254 ezer forint) belépők vannak, a legdrágább jegy 950 eurós (371 300 forint).

Ezek az árak az UEFA hivatalos értékesítési oldalán találhatóak. A belépőkre csütörtökön 11 óráig lehet pályázni, egy szurkoló legfeljebb két jegyet vásárolhat, az elosztásról sorsolás dönt.

Az UEFA megkezdte a május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő jegyértékesítését. Az érdeklődők március 19-én, 11.00 óráig jelezhetik jegyvásárlási igényüket az európai szövetségi jegyértékesítési platformján, az https://t.co/R9W0YuLoiQ oldalon. A nagyközönség számára a belépők… pic.twitter.com/Z33zFEQIV7 — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 16, 2026

A május 20-i isztambuli Európa-liga döntőre 40, a május 23-i oslói női BL-fináléra 20, míg a május 27-i lipcsei Konferencia Liga döntőre 25 eurótól kaphatók jegyek.