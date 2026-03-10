Az Atlético Madrid már az első negyedórában kivégezte az Európa-liga-címvédő Tottenham csapatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén. Az észak-londoni együttesben az olasz válogatott Guglielmo Vicario helyén ezúttal Antonin Kinsky kezdett a kapuban, azonban a 22 éves cseh hálóőr borzalmas napot fogott ki. Kinsky a hatodik perc elején elcsúszott egy kirúgás után, az eladott labdából pedig gólt szerzett az Atlético. Majd egy újabb hatalmas védelmi hiba után a francia világbajnok Antoine Griezmann növelte a madridi csapat előnyét, a 15. percben pedig ismét Kinsky hibázott egy elképesztően nagyot. A fiatal cseh kapus kapott egy hazagurított labdát, de hatalmas lyukat rúgott, Julián Álvárez pedig a megszerzett labdával begyalogolt az üres kapuba.

A 22 éves cseh kapus élete legborzalmasabb estéjén van túl, nem erre számított első Bajnokok Ligája-meccsén

Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

Az Atlético Madrid 14 perc és 59 másodperc alatt lőtt három gólt a Tottenham ellen. A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában soha nem került ilyen gyorsan háromgólos előnybe egy csapat sem.

A 22 éves kapust élete első Bajnokok Ligája-meccsén alázták meg

A harmadik bekapott gól után Igor Tudor, a Tottenham edzője lecserélte kapusát, akinek ez volt pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzése.

Kinsky helyére Vicario érkezett, azonban az olasz válogatott kapust Robin Le Normand avatta fel hét perccel később.

Az Atlético Madrid története során először szerzett négy gólt egy Bajnokok Ligája mérkőzés első félidejében, ezzel a Barcelona után (2009) a második spanyol csapat lett, amely ezt az egyenes kieséses szakaszban tudta megtenni.

A Spurs aztán a 26. percben szépíteni tudott a spanyol Pedro Porro révén, így az Atlétcio háromgólos előnnyel mehetett a szünetre, de fordulás után az argentin világbajnok Julián Álvárez egy kontratámadás végén könnyű ziccerrel növelte a Tico előnyét.

Julián Álvárez és az Atlético készülhet a negyeddöntőre

Fotó: Javier Soriano/AFP

A 76. percben a Tottenham szépíteni tudott a csereként beállt Dominic Solanke révén, de tovább már nem tudott faragni a hátrányán, így az észak-londoni csapat háromgólos vereséget szenvedett.

A Tottenham ezzel sorozatban a negyedik tétmeccsét is elveszítette a február 14-én kinevezett Igor Tudorral, és valóságos csodára lenne szüksége a továbbjutás kiharcolásához.

A Bayern München 6-1-re nyert az olasz Atalanta vendégeként, mindezt úgy, hogy a német rekordbajnok csapatban Harry Kane csak kispados volt.

A Bayern a 12. percben szerzett vezetést Josip Stanisic révén, majd tíz perccel később a francia válogatott Michael Olise is betalált, rá három percre pedig a német válogatott Serge Gnabry növelte a különbséget.