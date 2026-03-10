Az Atlético Madrid már az első negyedórában kivégezte az Európa-liga-címvédő Tottenham csapatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén. Az észak-londoni együttesben az olasz válogatott Guglielmo Vicario helyén ezúttal Antonin Kinsky kezdett a kapuban, azonban a 22 éves cseh hálóőr borzalmas napot fogott ki. Kinsky a hatodik perc elején elcsúszott egy kirúgás után, az eladott labdából pedig gólt szerzett az Atlético. Majd egy újabb hatalmas védelmi hiba után a francia világbajnok Antoine Griezmann növelte a madridi csapat előnyét, a 15. percben pedig ismét Kinsky hibázott egy elképesztően nagyot. A fiatal cseh kapus kapott egy hazagurított labdát, de hatalmas lyukat rúgott, Julián Álvárez pedig a megszerzett labdával begyalogolt az üres kapuba.
Az Atlético Madrid 14 perc és 59 másodperc alatt lőtt három gólt a Tottenham ellen. A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában soha nem került ilyen gyorsan háromgólos előnybe egy csapat sem.
A 22 éves kapust élete első Bajnokok Ligája-meccsén alázták meg
A harmadik bekapott gól után Igor Tudor, a Tottenham edzője lecserélte kapusát, akinek ez volt pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzése.
Kinsky helyére Vicario érkezett, azonban az olasz válogatott kapust Robin Le Normand avatta fel hét perccel később.
- Az Atlético Madrid története során először szerzett négy gólt egy Bajnokok Ligája mérkőzés első félidejében, ezzel a Barcelona után (2009) a második spanyol csapat lett, amely ezt az egyenes kieséses szakaszban tudta megtenni.
A Spurs aztán a 26. percben szépíteni tudott a spanyol Pedro Porro révén, így az Atlétcio háromgólos előnnyel mehetett a szünetre, de fordulás után az argentin világbajnok Julián Álvárez egy kontratámadás végén könnyű ziccerrel növelte a Tico előnyét.
A 76. percben a Tottenham szépíteni tudott a csereként beállt Dominic Solanke révén, de tovább már nem tudott faragni a hátrányán, így az észak-londoni csapat háromgólos vereséget szenvedett.
A Tottenham ezzel sorozatban a negyedik tétmeccsét is elveszítette a február 14-én kinevezett Igor Tudorral, és valóságos csodára lenne szüksége a továbbjutás kiharcolásához.
A Bayern München 6-1-re nyert az olasz Atalanta vendégeként, mindezt úgy, hogy a német rekordbajnok csapatban Harry Kane csak kispados volt.
A Bayern a 12. percben szerzett vezetést Josip Stanisic révén, majd tíz perccel később a francia válogatott Michael Olise is betalált, rá három percre pedig a német válogatott Serge Gnabry növelte a különbséget.
A fordulás után aztán a Kane helyén futballozó Nicolas Jackson is megvillant, majd a 64. percben Olise megszerezte második gólját, három perccel később pedig a csereként pályára lépő Jamal Musiala is feliratkozott az eredményjelzőre. A bergamói csapat a 93. percben a horvát Mario Pasalic révén még szépíteni tudott, ezzel alakult a 6-1-es végeredmény, amivel a Bayern München gyakorlatilag már a legjobb nyolc között érezheti magát.
Visszafogottabb mérkőzést játszott egymással a Newcastle United és a Barcelona, az angolok a hajrában vezetést szereztek ugyan, de Lamine Yamal a 96. percben büntetőből egyenlített. A Barcelona csatára tehát góllal tette emlékezetessé, hogy ő a legfiatalabb (18 év, 240 nap) játékos, aki elérte a 30 Bajnokok Ligája-mérkőzést, megdöntve a Paris Saint-Germain futballistája, Warren Zaire Emery 19 éves és 227 napos rekordját.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
Atalanta (olasz)-Bayern München (német) 1-6 (0-3)
gólszerzők: Pasalic (93.), illetve Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)
Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0)
gólszerzők: Barnes (86.), illetve Lamine Yamal (96. - tizenegyesből)
Atlético Madrid (spanyol)-Tottenham Hotspur (angol) 5-2 (4-1)
gólszerzők: M. Llorente (6.), Griezmann (14.), J. Álvarez (15., 55.), Le Normand (22.), illetve Porro (26.), Solanke (76.)
Galatasaray (török)-Liverpool FC (angol) 1-0 (1-0)
gólszerző: Lemina (7.)
