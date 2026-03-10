Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes dolgot történt labdarúgó Bajnokok Ligája madridi nyolcaddöntőjében. Az Atlético Madrid és az angol Tottenham összecsapásán a spanyol csapat negyedóra alatt háromgólos előnybe került, amihez kellett az is, hogy Antonin Kinsky, az észak-londoni csapat cseh kapusa borzalmas napot fogjon ki. A 22 éves Kinsky pályafutása első Bajnokok Ligája-meccsén két elképesztően komikus gólt is bekapott, melynek eredményekén bő negyedóra után lecserélték.

Az Atlético Madrid már az első negyedórában kivégezte az Európa-liga-címvédő Tottenham csapatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén. Az észak-londoni együttesben az olasz válogatott Guglielmo Vicario helyén ezúttal Antonin Kinsky kezdett a kapuban, azonban a 22 éves cseh hálóőr borzalmas napot fogott ki. Kinsky a hatodik perc elején elcsúszott egy kirúgás után, az eladott labdából pedig gólt szerzett az Atlético. Majd egy újabb hatalmas védelmi hiba után a francia világbajnok Antoine Griezmann növelte a madridi csapat előnyét, a 15. percben pedig ismét Kinsky hibázott egy elképesztően nagyot. A fiatal cseh kapus kapott egy hazagurított labdát, de hatalmas lyukat rúgott, Julián Álvárez pedig a megszerzett labdával begyalogolt az üres kapuba. 

A 22 éves cseh kapus élete legborzalmasabb estéjén van túl, nem erre számított első Bajnokok Ligája-meccsén
A 22 éves cseh kapus élete legborzalmasabb estéjén van túl, nem erre számított első Bajnokok Ligája-meccsén
Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

Az Atlético Madrid 14 perc és 59 másodperc alatt lőtt három gólt a Tottenham ellen. A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában soha nem került ilyen gyorsan háromgólos előnybe egy csapat sem. 

A 22 éves kapust élete első Bajnokok Ligája-meccsén alázták meg

A harmadik bekapott gól után Igor Tudor, a Tottenham edzője lecserélte kapusát, akinek ez volt pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzése. 

Kinsky helyére Vicario érkezett, azonban az olasz válogatott kapust Robin Le Normand avatta fel hét perccel később. 

  • Az Atlético Madrid története során először szerzett négy gólt egy Bajnokok Ligája mérkőzés első félidejében, ezzel a Barcelona után (2009) a második spanyol csapat lett, amely ezt az egyenes kieséses szakaszban tudta megtenni. 

A Spurs aztán a 26. percben szépíteni tudott a spanyol Pedro Porro révén, így az Atlétcio háromgólos előnnyel mehetett a szünetre, de fordulás után az argentin világbajnok Julián Álvárez egy kontratámadás végén könnyű ziccerrel növelte a Tico előnyét. 

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez celebrates scoring his team's fifth goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Club Atletico de Madrid and Tottenham Hotspur at Metropolitano Stadium in Madrid on March 10, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
Julián Álvárez és az Atlético készülhet a negyeddöntőre
Fotó: Javier Soriano/AFP

A 76. percben a Tottenham szépíteni tudott a csereként beállt Dominic Solanke révén, de tovább már nem tudott faragni a hátrányán, így az észak-londoni csapat háromgólos vereséget szenvedett. 

A Tottenham ezzel sorozatban a negyedik tétmeccsét is elveszítette a február 14-én kinevezett Igor Tudorral, és valóságos csodára lenne szüksége a továbbjutás kiharcolásához. 

A Bayern München 6-1-re nyert az olasz Atalanta vendégeként, mindezt úgy, hogy a német rekordbajnok csapatban Harry Kane csak kispados volt. 

A Bayern a 12. percben szerzett vezetést Josip Stanisic révén, majd tíz perccel később a francia válogatott Michael Olise is betalált, rá három percre pedig a német válogatott Serge Gnabry növelte a különbséget.

Bayern Munich's French midfielder #17 Michael Olise celebrates scoring his team's fifth goal during the UEFA Champions League last 16, first leg football match between Atalanta and Bayern Munich at the Gewiss stadium in Bergamo, on March 10, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
A Bayern gálameccset rendezett Bergamóban
Fotó: Alberto Pizzoli/AFP

A fordulás után aztán a Kane helyén futballozó Nicolas Jackson is megvillant, majd a 64. percben Olise megszerezte második gólját, három perccel később pedig a csereként pályára lépő Jamal Musiala is feliratkozott az eredményjelzőre. A bergamói csapat a 93. percben a horvát Mario Pasalic révén még szépíteni tudott, ezzel alakult a 6-1-es végeredmény, amivel a Bayern München gyakorlatilag már a legjobb nyolc között érezheti magát. 

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring the team's first goal during the UEFA Champion's League, round of 16 football match between Newcastle United and FC Barcelona at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on March 10, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Lamine Yamal a hosszabbításban mentette meg a Barcelonát
Fotó: Paul Ellis/AFP

Visszafogottabb mérkőzést játszott egymással a Newcastle United és a Barcelona, az angolok a hajrában vezetést szereztek ugyan, de Lamine Yamal a 96. percben büntetőből egyenlített. A Barcelona csatára tehát góllal tette emlékezetessé, hogy ő a legfiatalabb (18 év, 240 nap) játékos, aki elérte a 30 Bajnokok Ligája-mérkőzést, megdöntve a Paris Saint-Germain futballistája, Warren Zaire Emery 19 éves és 227 napos rekordját.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
Atalanta (olasz)-Bayern München (német) 1-6 (0-3)
gólszerzők: Pasalic (93.), illetve Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)

Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0)
gólszerzők: Barnes (86.), illetve Lamine Yamal (96. - tizenegyesből)

Atlético Madrid (spanyol)-Tottenham Hotspur (angol) 5-2 (4-1)
gólszerzők: M. Llorente (6.), Griezmann (14.), J. Álvarez (15., 55.), Le Normand (22.), illetve Porro (26.), Solanke (76.)

Galatasaray (török)-Liverpool FC (angol) 1-0 (1-0)
gólszerző: Lemina (7.)

  • kapcsolódó cikkek:
Óriási bomba: Lionel Messi majdnem visszatért a Barcába
Borzalmas hírt kaptak a Barcelona-szurkolók a kupakiesés után
Kiderült, hogy mennyi Lionel Messi fizetése

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!