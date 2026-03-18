A Real Madrid brazil támadója a Manchester City elleni rangadón látványosan ünnepelte a gólját, ugyanis a kezével azt mutatta az angol szurkolóknak, hogy sírjanak nyugodtan – sőt, az első gólja után még a 4-0-s összesítéssel is hergelte a közönséget. A gesztus nem volt véletlen. A City-szurkolók ugyanis a tavalyi nyolcaddöntőbe jutásért zajló rájátszás során célba vették a brazil sztárt és egy „Hagyd abba a zokogást!” feliratú molinóval gúnyolták – utalva arra, hogy a támadó lemaradt az Aranylabdáról, amelyet a Manchester City Európa-bajnok spanyol középpályása, Rodri nyert. Vinícius a meccs után elmondta, nem felejtette el a szurkolók üzenetét, amit extra motivációként használt fel.

„Az ilyen dolgok mindig plusz erőt adnak. A futball ettől szép, mindig van egy újabb lehetőség visszavágni” – mondta Vinícius a meccs után, majd így folytatta: „Az önbizalmunk szempontjából nagyon fontos volt ez a meccs. A szezon elejétől kezdve voltak jó meccseink, de nem mindig tudtunk úgy játszani, mint ahogy ebben a párharcban tettük. Egyértelmű volt, hogy mit kell tennünk, keményen küzdöttünk és kihasználtuk a lehetőségeinket, habár ezek közül sokat kihagytam”.

Vinícius elárulta, hogy azt szerette volna, ha Federico Valverde rúgja a tizenegyest, de a Bernabéuban parádézó csapatkapitány nem vállalta el.

„Múlt héten szerettem volna átadni a lehetőséget Fedének, de ő nem akarta, én pedig kihagytam a tizenegyest. Most ismét megkértem, hogy rúgja ő, de csapatkapitányként inkább önbizalmat próbált adni nekem, és ez végül sikerült is, mert gólt szereztem és továbbjutáshoz segítettem a csapatot” – árulta el a meccs legjobbjának választott Vinícius.

Álvaro Arbeloa a BL-nyolcaddöntő visszavágója után is hibátlan maradt a Real Madrid edzőjeként

A januári kinevezése után rengeteg kritikát kapó Álvaro Arbeloa nem akármilyen rekordot ért el, ugyanis ő lett a Real Madrid történetének első edzője, aki az első négy mérkőzését megnyerte a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában.

„Nagyon boldog vagyok. Legyőztük a Manchester Cityt a saját otthonában, pedig mindenki tudja, milyen nehéz is ez. Összesítésben 5-1 lett a vége, de sosem könnyű Pep csapata ellen játszani. Most is tudtuk, hogy a City nyomás alatt fog tartani minket és már az első 15-20 percben megpróbálja ledolgozni a hátrányát. Talán egy kicsit jobban is megbecsülhettük volna a labdát, de a tizenegyes mindent megváltoztatott és sikerült kicsit megnyugodnunk” – mondta a Real Madrid vezetőedzője.