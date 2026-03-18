A Manchester City nehéz helyzetből várhatta a Real Madrid elleni összecsapást a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, mivel egy hete Madridban Federico Valverde mesterhármasának köszönhetően Álvaro Arbeloa együttese gyakorlatilag egy félidő alatt eldöntötte a meccset.
A lehető legkínosabbra sikerült a Manchester City Bajnokok Ligája-búcsúja
Az angolok a háromgólos hátrány ellenére nagy önbizalommal várták a hazai visszavágót, amelyet Bernardo Silvával reklámoztak a közösségi médiában. A Hail Mary-küldetés című film bemutatója kapcsán – amelyben Ryan Gosling űrhajós szerepben menti meg a világot – a klub megosztott egy bejegyzést, amelyen a portugál középpályás látható űrhajós ruhában a felirat pedig a következő volt: „Hiszünk benne” – utalva a továbbjutás kiharcolására.
Azonban a sors iróniája, hogy éppen Bernardo Silva lett a meccs negatív hőse, ugyanis az első félidőben tizenegyeshez juttatta a madridiakat, ráadásul a kezezése miatt piros lapot is kapott. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a párharc, amelyet a spanyol sztárcsapat végül 5-1-es összesítéssel nyert meg.
Vinícius nem akart tizenegyest lőni, aztán sírva ünnepelt
A meccs hőse az első meccsen tizenegyest rontó Vinícus Júnior volt, aki Bernardo Silva hibája után büntetőből szerezte meg a vezetést a madridiaknak, majd a hosszabbításban duplázott és beállította a 2-1-es végeredményt. A brazil válogatott keretébe is meghívott szélső kirobbanó formában van Álvaro Arbeloa érkezése óta, hiszen a legutóbbi 15 meccsén nyolcszor volt eredményes, ami eggyel több, mint amennyit Xabi Alonso irányítása alatt lőtt 33 mérkőzés alatt.
Vinícius Manchesterben a sérüléséből visszatérő Kylian Mbappé rekordját megdöntve lett a valaha volt legfiatalabb játékos, aki elérte a 80 BL-mérkőzést, ráadásul immáron 15 gólnál jár a legrangosabb európai kupasorozat kieséses szakaszában, amivel beérte a Liverpool korábbi sztárját, Sadio Manét, így a nem európai játékosok tekintetében már csak a 49 gólos Lionel Messi előzi meg.
A Real Madrid brazil támadója a Manchester City elleni rangadón látványosan ünnepelte a gólját, ugyanis a kezével azt mutatta az angol szurkolóknak, hogy sírjanak nyugodtan – sőt, az első gólja után még a 4-0-s összesítéssel is hergelte a közönséget. A gesztus nem volt véletlen. A City-szurkolók ugyanis a tavalyi nyolcaddöntőbe jutásért zajló rájátszás során célba vették a brazil sztárt és egy „Hagyd abba a zokogást!” feliratú molinóval gúnyolták – utalva arra, hogy a támadó lemaradt az Aranylabdáról, amelyet a Manchester City Európa-bajnok spanyol középpályása, Rodri nyert. Vinícius a meccs után elmondta, nem felejtette el a szurkolók üzenetét, amit extra motivációként használt fel.
„Az ilyen dolgok mindig plusz erőt adnak. A futball ettől szép, mindig van egy újabb lehetőség visszavágni” – mondta Vinícius a meccs után, majd így folytatta: „Az önbizalmunk szempontjából nagyon fontos volt ez a meccs. A szezon elejétől kezdve voltak jó meccseink, de nem mindig tudtunk úgy játszani, mint ahogy ebben a párharcban tettük. Egyértelmű volt, hogy mit kell tennünk, keményen küzdöttünk és kihasználtuk a lehetőségeinket, habár ezek közül sokat kihagytam”.
Vinícius elárulta, hogy azt szerette volna, ha Federico Valverde rúgja a tizenegyest, de a Bernabéuban parádézó csapatkapitány nem vállalta el.
„Múlt héten szerettem volna átadni a lehetőséget Fedének, de ő nem akarta, én pedig kihagytam a tizenegyest. Most ismét megkértem, hogy rúgja ő, de csapatkapitányként inkább önbizalmat próbált adni nekem, és ez végül sikerült is, mert gólt szereztem és továbbjutáshoz segítettem a csapatot” – árulta el a meccs legjobbjának választott Vinícius.
A januári kinevezése után rengeteg kritikát kapó Álvaro Arbeloa nem akármilyen rekordot ért el, ugyanis ő lett a Real Madrid történetének első edzője, aki az első négy mérkőzését megnyerte a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában.
„Nagyon boldog vagyok. Legyőztük a Manchester Cityt a saját otthonában, pedig mindenki tudja, milyen nehéz is ez. Összesítésben 5-1 lett a vége, de sosem könnyű Pep csapata ellen játszani. Most is tudtuk, hogy a City nyomás alatt fog tartani minket és már az első 15-20 percben megpróbálja ledolgozni a hátrányát. Talán egy kicsit jobban is megbecsülhettük volna a labdát, de a tizenegyes mindent megváltoztatott és sikerült kicsit megnyugodnunk” – mondta a Real Madrid vezetőedzője.
Bajban a Real Madrid a városi rangadó előtt?
A Real Madrid már eddig sem volt könnyű helyzetben, hiszen féltucat sérült nehezítette Álvaro Arbeloa dolgát, ám Manchesterben újabb kulcsjátékos dőlt ki a sorból. Az első félidőben megsérült a csapat első számú kapusa, Thibaut Courtois, akit a szünetben Andrij Lunyin váltott. Az első hírek szerint a madridi odavágón gólpasszt adó belga válogatott kapus izomsérülést szedett össze, ami miatt biztosan kihagyja a hétvégi Atlético Madrid elleni városi rangadót. Arbeloa azonban a mérkőzés után mindenkit megnyugtatott, hogy nem akkora a gond, mint az első tűnt.
„Courtois kisebb kellemetlenséget érzett, ezért elővigyázatosságból lecseréltük, azonban szerintem vasárnap az Atlético Madrid elleni meccsen már bevethető lesz” – árulta el a spanyol edző.
A BL-kieséssel veszélybe került Guardiola jövője?
A Manchester City a tavalyi szezont trófea nélkül zárta és kétségtelenül nagy blama lenne, ha sorozatban másodszor sem nyerne semmit. Ugyanakkor a Premier League második helyén álló együttes kiesése a legrangosabb európai kupasorozatból nem akkora tragédia, mint azt az angol sajtó beállítja, hiszen a 2023-as BL-győztes keretből csupán nyolcan maradtak a jelenlegi csapatban. Viszont az újabb BL-kudarc után Pep Guardiola jövője ismét téma lett, noha a spanyol szakember szerződése csak jövő nyáron jár le. Guardiola a mérkőzés után nem is menekült el a jövőjét firtató kérdések elől – sőt, egyértelmű üzenetet küldött a kritikusainak.
Mindenki szeretné, ha kirúgnának, igaz?! Úristen, srácok! Egy nap majd ide állok, és azt mondom, hogy »viszlát«, de még itt vagyok, és egy évig még biztosan itt is leszek, mert szeződésem van. Fényes jövő áll a csapat előtt, a következő szezonban visszatérünk
– üzente Guardiola, aki Bernardo Silva pályafutásának első piros lapjával kapcsolatban is elmondta a véleményét. A gólvonalon álló portugál középpályás ugyan hátratett kézzel, de könyökkel beleért a labdába, ami végül végzetesnek bizonyult a City szempontjából.
„Ez nem hiba volt, de még csak nem is piros lap, hanem egy reakció. Elkerülhető lett volna, de soha, nem fogom ilyenért hibáztatni egyik játékosomat sem. Rendben, tegyük fel, hogy mi szerezzük meg a vezetést. Imádtam volna, ha 11 a 11 ellen végig úgy játszunk, ahogy kezdtünk, de a futballban ilyesmi előfordul, a Real Madrid pedig egy rendkívüli csapat, amely megbüntet, ha hibázol” – mondta a spanyol edző, aki azt is elárulta, hogy Erling Haaland lecserélése a második félidő elején már a hétvégi Arsenal elleni FA-kupa döntőnek szólt.
A 15-szörös győztes királyi gárda az Atalanta-Bayern München összecsapás továbbjutójával játszik majd a nyolc között.
Bajnokok Ligája 2026, nyolcaddöntő, visszavágó:
Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1)
g.: Haaland (41.), illetve Vinícius Júnior (22., 93. - az elsőt tizenegyesből)
piros lap: B. Silva (20., Manchester City)
Továbbjutó.: a Real Madrid kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel
