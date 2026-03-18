A Bajnokok Ligája nyolcaddöntő sorsolásakor a címédő Paris Saint-Germain és a klubvilágbajnokság döntőjében éppen a párizsiakat legyőző Chelsea csatáját az egyik legnagyobb ragadónak harangozták be, ezzel szemben az egyik legsimább párharc lett. A PSG ugyanis azt követően, hogy a BL-nyolcaddöntős párharc elő felvonásán 5-2-es előnyre tett szert, a londoni visszavágón lehengerlő játékkal 3-0-ra nyert, így magabiztosan jutott be a nyolcaddöntőbe.
Gálázott a Bajnokok Ligája címvédője, a klubvilágbajnok megszégyenülve búcsúzott
A Chelsea számára rémálomszerűen indult a meccs, ugyanis a magyar válogatott Nemzetek Ligája ellenfelének legnagyobb sztárja, a georgiai Hvicsa Kvarachelia mindössze hat perc után megszerezte a vezetést, majd Bradley Barcola találatával szűk negyedóra alatt el is döntötték a továbbjutást.
Chelsea szurkolók körében nem túl népszerű Liam Rosenior a második félidőben azzal verte ki a biztosítékot, hogy a csapat három kulcsjátékosát Cole Palmert, Enzo Fernándezt és Joao Pedrót is lecseérte fél órával a vége előtt. Ezt a döntést hangos füttykoncerttel fogadták a londoni drukkerek.
Aztán kevesebb mint három perccel később végül a csereként beállt 19 éves csodagyerek, Senny Mayulu törte apró darabokra a Chelsea szurkolók továbbjutásról szőtt álmait, akik közül ekkor sokan hazaindultak, míg egyesek a volt tulajdonos, Roman Abramovics nevét skandálták – annak ellenére, hogy a londoni Kékek több mint 10 millió fontos pénzbírságot kaptak a hét elején két évre felfüggesztett átigazolási eltiltással, olyan korábbi szabálysértésekért, amik még az orosz tulajdonos időszakában történtek.
„A szurkolók azonnali sikereket várnak, persze a klub történelme miatt jogosan. Az összesített eredményt tekintve megértem a szurkolók frusztrációját. Azt szeretnék, ha nyernénk, teljesen érthető, és ezzel már azelőtt is tisztában voltam, hogy ide jöttem. Szeretném boldoggá tenni a szurkolóinkat, és olyan estéket megadni nekik, amiket megérdemelnek. És nem csak én, hanem az egész csapat. Nagyon nehéz este volt. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű, de így kezdeni a meccset... Barcola gólja után aztán egyre csak nőtt az önbizalmuk” – mondta a mérkőzés után a Chelsea vezetőedzője, Liam Rosenior, aki azonban megvédte játékosait.
A Chelsea története egyik legnagyobb arányú vereségét szenvedte el a BL egyenes kieséses szakaszában azt követően, hogy 2020-ban 7-1-el esett ki a Bayern München ellen. Ráadásul mindössze a harmadik angol csapat, amely nyolc gólt kapott egy európai kupapárharc során.
A BL-indulásért küzdő londoniak a Premier League-ben jelenleg a Liverpool mögött a hatodik helyen állnak, így egyelőre az is bizonytalan, hogy jövőre indulhatnak-e a legrangosabb európai kupasorozatban.
Az angolok számára a lehető legrosszabbul ért véget a meccs, ugyanis a hajrában Trevoh Chalobah megsérült és hordágyon kellett levinni a pályáról, ám addigra már elfogytak a nagy taktikus hírében álló Rosenior cseréi, így az utolsó percekre tíz emberrel maradt a hazai csapat. A januárban kinevezett angol szakember a mérkőzés után elmondta, a védő bokája rándult meg.
„Imádkozok, hogy ne legyen komoly sérülés, mert nem veszíthetünk el még egy védőt” – utalt arra, hogy múlt hétvégén Reece James is kidőlt a sorból.
Távozhaz a Chelsea világbajnoka?
Enzo Fernández 2023 januárjában akkoriba brit rekordnak számító 121 millió euróért igazolt a Chelsea-be, ahol azóta több mint 150 mérkőzésen lépett pályára, a keddi BL-búcsú után viszont bizonytalanná vált a jövője a klubnál, noha 2032 nyaráig élő szerződése van. Az világbajnok argentin középpályás az ESPN-nek elmondta, egyelőre nem tudja még, hogy a következő szezonban is londoniaknál marad-e.
„Őszintén nem tudom, még nyolc meccsünk van hátra, meg az FA-kupa, aztán jön a világbajnokság, szóval majd meglátjuk” – mondta csalódottan a 25 éves játékos, aki ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve 45 meccsen 12 gólt szerzett és hat gólpasszt adott.
„Nem úgy sikerült a visszavágó, ahogy azt elterveztük. Az első meccsen az utolsó 15 percben gyakorlatilag elvesztettük a fonalat, és három gólt kaptunk, most pedig ugyanez történt már a legelején. Ezen a szinten nem lehet ilyen gyorsan két gólt kapni. Összességében a PSG mindkét meccsen jobb volt, és megérdemelte a továbbjutást. Éltünk már át hasonló helyzetet, amióta itt vagyok a Chelsea-nél, és sikerült akkor is felállni. Most már az FA-kupa megnyerésére kell koncentrálunk és arra, hogy kiharcoljuk a Bajnokok Ligája-indulást a következő szezonra” – tette hozzá Fernández, aki a sérült Reece James távollétében a Chelsea csapatkapitánya volt, amíg a 60. percben le nem cserélték.
Tarthatnak a magyarok a megállíthatatlan PSG-től
Ugyan a Chelsea sokkal többször lőtt kapura, de a PSG helyzetkihasználása egészen döbbenetes volt a keddi találkozón, ugyanis 8 lövésből öt is kaput talált, ebből pedig három gól lett. Az összesítésben elért hatgólos győzelem pedig a valaha volt legnagyobb, amit egy francia csapat elért angol csapat ellen oda-visszavágós párharc során. Luis Enrigue együttese ráadásul egy egészen elképesztő mutatóban is rekordot döntött, ugyanis
a PSG cserejátékosai ebben a Bajnokok Ligája szezonban már tíz gólt hoztak össze a padról beállva, ami a selejtezőket leszámítva csúcsnak számít a sorozat történetében.
„A futballban nem létezik a tökéletesség. Az első mérkőzés nagyon nehéz volt – különösen az első 80 perc. Miután sikerült elérnünk otthon egy jó eredményt, ma végig kézben tartottuk a meccset. A visszavágó kicsit más volt, kontrákból igyekeztünk veszélyeztetni, és két gólt sikerült is gyorsan szereznünk, amelyek eldöntötték a továbbjutást” – nyilatkozta a mérkőzés után a PSG vezetőedzője, Luis Enrigue, aki arról is szót ejtett, mi tetszett neki a legjobban csapata játékában: „Mindig nehéz irányítani egy ilyen meccsen, mert a Chelsea nagyszerű csapat, amely gyorsan le akarta faragni a hátrányát. Ilyenkor nehéz megtartani a labdát, de a labdával való védekezés az egyik legnagyobb fegyverünk. Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, és megérdemelten nyertünk. Mindenki – különösen a Bajnokok Ligájában – tisztel minket, mert tudják, milyen futballra vagyunk képesek. Jó érzés, hogy ennyire tisztelnek minket az ellenfelek és már alig várjuk, hogy pályára lépjünk a következő fordulóban” – mondta a spanyol tréner, aki elmondsa szerint nem számított rá, hogy ennyire simán fognak továbbjutni a párharcból.
Az már korábban eldőlt, hogy a nyolc között a Liverpool-Galatasaray párharc továbbjutójával találkoznak a párizsiak, vagyis mindenképp „magyaros ellenfelet” kapnak. Múlt héten Sallai Roland török csapata 1-0-ra győzte le a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt, amely szerdán hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást. Azonban a BL-címvédő ellen egyik csapatnak sem lesz könnyű dolga: habár Szoboszlai hosszú ideje a hátán cipeli a csapatot, a Liverpool játéka meglehetősen akadozó, ráadásul a PSG a legutóbbi tíz angol csapatok elleni kupamérkőzéséből csak egyet veszített el, immáron hét meccs óta viszont veretlen. A török riválisokkal szemben is imponáló a franciák mérlege, ugyanis 26 éve nem kaptak ki – akkor viszont éppen a Galatasaray verte meg a 1-0-ra a csoportkörben.
Bajnokok Ligája 2026, nyolcaddöntő, visszavágók:
Chelsea (angol) - Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2)
gólszerzők: Kvarachelia (6.), Barcola (14.), Mayulu (62.)
Továbbjutott: a Paris Saint-Germain kettős győzelemmel, 8-2-es összesítéssel
- Kapcsolódó cikkek: