A Bajnokok Ligája nyolcaddöntő sorsolásakor a címédő Paris Saint-Germain és a klubvilágbajnokság döntőjében éppen a párizsiakat legyőző Chelsea csatáját az egyik legnagyobb ragadónak harangozták be, ezzel szemben az egyik legsimább párharc lett. A PSG ugyanis azt követően, hogy a BL-nyolcaddöntős párharc elő felvonásán 5-2-es előnyre tett szert, a londoni visszavágón lehengerlő játékkal 3-0-ra nyert, így magabiztosan jutott be a nyolcaddöntőbe.

A georgiai Hvicsa Kvarachelia már hét gólnál jár a Bajnokok Ligája 2026-os szezonjában

Gálázott a Bajnokok Ligája címvédője, a klubvilágbajnok megszégyenülve búcsúzott

A Chelsea számára rémálomszerűen indult a meccs, ugyanis a magyar válogatott Nemzetek Ligája ellenfelének legnagyobb sztárja, a georgiai Hvicsa Kvarachelia mindössze hat perc után megszerezte a vezetést, majd Bradley Barcola találatával szűk negyedóra alatt el is döntötték a továbbjutást.

Chelsea szurkolók körében nem túl népszerű Liam Rosenior a második félidőben azzal verte ki a biztosítékot, hogy a csapat három kulcsjátékosát Cole Palmert, Enzo Fernándezt és Joao Pedrót is lecseérte fél órával a vége előtt. Ezt a döntést hangos füttykoncerttel fogadták a londoni drukkerek.

Aztán kevesebb mint három perccel később végül a csereként beállt 19 éves csodagyerek, Senny Mayulu törte apró darabokra a Chelsea szurkolók továbbjutásról szőtt álmait, akik közül ekkor sokan hazaindultak, míg egyesek a volt tulajdonos, Roman Abramovics nevét skandálták – annak ellenére, hogy a londoni Kékek több mint 10 millió fontos pénzbírságot kaptak a hét elején két évre felfüggesztett átigazolási eltiltással, olyan korábbi szabálysértésekért, amik még az orosz tulajdonos időszakában történtek.

„A szurkolók azonnali sikereket várnak, persze a klub történelme miatt jogosan. Az összesített eredményt tekintve megértem a szurkolók frusztrációját. Azt szeretnék, ha nyernénk, teljesen érthető, és ezzel már azelőtt is tisztában voltam, hogy ide jöttem. Szeretném boldoggá tenni a szurkolóinkat, és olyan estéket megadni nekik, amiket megérdemelnek. És nem csak én, hanem az egész csapat. Nagyon nehéz este volt. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű, de így kezdeni a meccset... Barcola gólja után aztán egyre csak nőtt az önbizalmuk” – mondta a mérkőzés után a Chelsea vezetőedzője, Liam Rosenior, aki azonban megvédte játékosait.