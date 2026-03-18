Az eset akkor történt, amikor az Arsenal előrevágta a labdát Viktor Gyökeres irányába a Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-meccsen: a partjelző, Hessel Steegstra a jobb oldali oldalvonal mellett sprintelt, ám útját váratlanul keresztezte a pálya szélén mozgó leverkuseni csere, a 18 éves Montrell Culbreath.

Az ütközés elkerülhetetlen volt: a partjelző a fiatal szélsőnek rohant, és jóval rosszabbul jött ki a találkozásból:

látványosan átbucskázott az oldalvonalon, majd a pályára zuhant.

A játékvezető egyébként lefújta az akciót, szabadrúgást ítélve az Arsenal javára a Gyökeres elleni szabálytalanság miatt.

Steegstra szerencsére nem sérült meg komolyabban, gyorsan feltápászkodott, és néhány pillanat múlva már folytatódhatott is a játék – legfeljebb az önérzete szenvedhetett kisebb csorbát.

A TNT Sports kommentátorai, Darren Fletcher és Ally McCoist tréfás megjegyzésekkel színesítették az esetet. Fletcher nevetve jegyezte meg, hogy a partjelző

túlzásba vitte”

az esést, sőt még azt is hozzátette, hogy akár sárga lapot is kaphatna színészkedésért. McCoist viszont védelmébe vette, mondván, teljesen "jogosan" esett el, mire Fletcher ironikusan „kecsesnek” nevezte a mozdulatot, majd hozzátette: inkább „szégyenletes” volt.

A skót legenda azt is felvetette, hogy Culbreath fejmosást kaphat majd amiatt, hogy rossz helyen tartózkodott, és akadályozta a partjelző mozgását.

A mérkőzés tétje egyébként hatalmas volt: az első, németországi találkozó 1-1-es döntetlenje után az Arsenal hazai pályán igyekezett kiharcolni a továbbjutást. A londoniak végül remek teljesítményt nyújtottak: Eberechi Eze és Declan Rice góljaival nyertek és 3-1-es összesítéssel jutottak tovább.

Az az Arsenal a negyeddöntőben a portugál Sportinggal találkozik, amelyik háromgólos hátrányból, 5-0-ra győzve ejtette ki a Bodö/Glimt együttesét.