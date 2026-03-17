A Bajnokok Ligája idei szezonjának egyértelműen Bodø/Glimt a meglepetéscsapata, amely elképesztő sorozatban van. A norvég együttes az alapszakasz utolsó két fordulójában legyőzte a Manchester Cityt, majd az Atlético Madridot.

A Bodø/Glimt a Bajnokok Ligája-szezon meglepetéscsapata

Fotó: Mats Torbergsen/NTB/AFP

A rájátszásban aztán a Bodø/Glimt oda-vissza verte az előző szezonban döntős Internazionale csapatát, majd a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésén hazai pályán 3-0-ra kiütötte a portugál Sporting együttesét.

Véget ért a Bajnokok Ligája csodacsapatának tündérmeséje

A BL-visszavágó előtt Sondre Brunstad Fet, a Bodø/Glimt középpályása hangsúlyozta, hogy támadniuk kell, mert a védekező futballal nem adnák önmagukat, akkor pedig bajba kerülhetnek. Hasonlóan nyilatkozott Kjetil Knutsen, a Bodø/Glimt edzője, aki elmondta, hogy nem fél senkitől és semmitől, mellette pedig hangsúlyozta, hogy csapata biztosan többet fog futni a Sportingnál.

A Bodø/Glimt lett az első csapat a Bajnokok Ligája történetében, amely hat egymást követő mérkőzésen is ugyanazzal a kezdőcsapattal állt fel.

Ahogy az várható volt, a háromgólos hátrányban lévő Sporting kezdte aktívabban a meccset, a találkozó elején Rui Borges együttese beszorította a Bodø/Glimtet, több nagy helyzetet is kialakított, a 10. percben pedig kis híján meg is szerezte a vezetést. A kolumbiai Luis Suárez lépett ki ziccerben, de a 13 méteres bal alsóba tartó lövését Nyikita Hajkin óriási bravúrral védeni tudta.

A Sporting elképesztően beszorította a norvég csapatot, a portugál gárda az első húsz percben 75%-ban birtokolta a labdát és tíz kapura lövése volt.

A 34. percben aztán góllá érett a Sporting óriási fölénye. Francisco Trincão jobb oldali szöglete Gonçalo Inácio fejét találta meg, aki a védőjét túlugorva öt méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu jobb oldalába (1-0).

A Sporting visszajött a párharcba az első félidőben

Fotó: Felipe Amorim/AFP

A Bodø/Glimt kis túlzással a 42. percben lépte át először a félpályát, akkor azonban kis híján egyenlíteni tudott. Egy kontratámadásból szögletet harcolt ki a norvég csapat, a sarokrúgást követően Odin Bjørtuft fejelt hat méterről, de balszerencséjére a felső lécet találta telibe.