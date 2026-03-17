A Bajnokok Ligája idei szezonjának egyértelműen Bodø/Glimt a meglepetéscsapata, amely elképesztő sorozatban van. A norvég együttes az alapszakasz utolsó két fordulójában legyőzte a Manchester Cityt, majd az Atlético Madridot.
A rájátszásban aztán a Bodø/Glimt oda-vissza verte az előző szezonban döntős Internazionale csapatát, majd a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésén hazai pályán 3-0-ra kiütötte a portugál Sporting együttesét.
Véget ért a Bajnokok Ligája csodacsapatának tündérmeséje
A BL-visszavágó előtt Sondre Brunstad Fet, a Bodø/Glimt középpályása hangsúlyozta, hogy támadniuk kell, mert a védekező futballal nem adnák önmagukat, akkor pedig bajba kerülhetnek. Hasonlóan nyilatkozott Kjetil Knutsen, a Bodø/Glimt edzője, aki elmondta, hogy nem fél senkitől és semmitől, mellette pedig hangsúlyozta, hogy csapata biztosan többet fog futni a Sportingnál.
A Bodø/Glimt lett az első csapat a Bajnokok Ligája történetében, amely hat egymást követő mérkőzésen is ugyanazzal a kezdőcsapattal állt fel.
Ahogy az várható volt, a háromgólos hátrányban lévő Sporting kezdte aktívabban a meccset, a találkozó elején Rui Borges együttese beszorította a Bodø/Glimtet, több nagy helyzetet is kialakított, a 10. percben pedig kis híján meg is szerezte a vezetést. A kolumbiai Luis Suárez lépett ki ziccerben, de a 13 méteres bal alsóba tartó lövését Nyikita Hajkin óriási bravúrral védeni tudta.
A Sporting elképesztően beszorította a norvég csapatot, a portugál gárda az első húsz percben 75%-ban birtokolta a labdát és tíz kapura lövése volt.
A 34. percben aztán góllá érett a Sporting óriási fölénye. Francisco Trincão jobb oldali szöglete Gonçalo Inácio fejét találta meg, aki a védőjét túlugorva öt méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu jobb oldalába (1-0).
A Bodø/Glimt kis túlzással a 42. percben lépte át először a félpályát, akkor azonban kis híján egyenlíteni tudott. Egy kontratámadásból szögletet harcolt ki a norvég csapat, a sarokrúgást követően Odin Bjørtuft fejelt hat méterről, de balszerencséjére a felső lécet találta telibe.
A második félidőt a Bodø/Glimt kezdte aktívabban, a norvég csapatnak volt is egy veszélyes lövése, de ziccerig nem jutott el. Öt perc elteltével a Sporting visszavette a kezdeményezést, és folyamatosan ostrom alatt tartotta a Bodø/Glimt kapuját. Az 56. majdnem növelte előnyét a portugál csapat. Trincão jobb oldali szöglete után a csapatkapitány Morten Hjulmand csúsztatott hat méterről, de a fejese kapu fölé szállt.
A 61. percben visszajött a párharcba a Sporting.
Egy gyönyörű támadás végén Suárez kapott egy remek kiugratást, lövés helyett viszont a bal oldalon érkező Pedro Gonçalves elé tálalt, aki közelről az üres kapuba helyezett (2-0).
A 75. percben tizenegyest kaptak a portugálok. Iván Fresneda jobb oldali beadásába Fredrik Bjørkan kezéről levágódott, videózás után pedig megkapta a büntetőt a Sporting, amit Luis Suárez nagy erővel a kapu jobb oldalába bombázott (3-0), ezzel pedig a portugál csapat ledolgozta az első meccsen összeszedett háromgólos hátrányát.
- A Bajnokok Ligája történetében mindössze háromszor fordult elő, hogy csapat háromgólos hátrányból tudott fordítani egy egyenes kieséses párharcban, a Sporting pedig közel került hozzá, hogy a Barcelona és a Liverpool után véghez vigye ugyanezt a csodát.
A harmadik gól után lendületben maradt a Sporting, Nyikita Hajkin a 80. percben pár másodpercen belül két óriási bravúrt is bemutatott, majd három perccel később már tehetetlen volt Nuno Santos bombájánál, de a portugál játékos 17 méteres lövése a bal kapufán csattant.
Az utolsó bő tíz percben a Sporting még próbálkozott, de újabb ziccert nem tudott kialakítani, így maradt a 3-0 és a jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.
A portugál csapat elképesztően kezdte a hosszabbítást, és a 92. percben azonnal előnybe is került. Egy gyönyörű támadás végén Trincão készítette vissza a labdát Maximiliano Araújonak, az uruguayi játékos pedig a védők takarásából okos gólt lőtt 11 méterről a rövid oldalra (4-0).
A gól után teljesen megfordult a játék képe, a Bodø/Glimt megszállta a Sporting térfelét, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a portugál kapu előtt.
A fordulás után is próbálkozott a norvég csapat, többet is birtokolta a labdát a Sportingnál, de nagyon helyzetig nem tudott eljutni, ráadásul a 121. percben még a csereként beállt Rafael Nel is betalált (5-0), így a Sporting 5-3-as összesítéssel jutott tovább a legjobb nyolc közé.
A Sporting ezzel háromgólos hátrányból tudta kiharcolni a továbbjutást. A Bajnokok Ligája történetében eddig csak négyszer fordult elő, hogy egy csapat legalább háromgólos hátrányból megfordított egy párharcot. Korábban erre csak a Deportivo La Coruña (2003/04), Barcelona (2016/17), AS Roma (2017/18) és Liverpool (2018/19) volt képes.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:
Sporting Lisboa (portugál)-Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) - hosszabbítás után
gólszerzők: Inácio (34.), Goncalves (61.), Suárez (78. - tizenegyesból), Araújo (92.), Nel (121.)
Továbbjutott: a Sporting, 5-3-as összesítéssel.
