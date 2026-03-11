Antonín Kinský 2025 januárjában igazolt a Tottenham Hotspur csapatához, az angol klub 16.5 millió eurót fizetett érte a Slavia Prahának. A tehetséges cseh hálóőr az olasz válogatott Guglielmo Vicario mögött csak cserekapus a Spursben, az idei szezonban még egy Bajnokok Ligája-meccsen sem védett, az angol Ligakupában volt két találkozója az Atlético elleni meccset megelőzően.
A február 14-én kinevezett Igor Tudor valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva úgy gondolta, jó ötlet bedobni egy tapasztalan kapust a mély vízbe Európa egyik legpokolibb hangulatú stadionjában. A horvát szakember szó szerint busz alá lökte a kapusát, aki az első negyedórában két gólt is összehozott két hatalmas hibából. A 17. percben a Spurs már háromgólos hátrányban volt az Atlético otthonában, amikor Tudor cserére szánta el magát, Kinský helyére pályára küldte Vicariót, ezzel pedig rendkívüli módon megalázta az élete első BL-meccsén védő fiatal kapust.
Bajnokok Ligája-meccsen tették tönkre a fiatal kapus pályafutását?
A mérkőzés rendkívül megviselte Antonín Kinskýt, aki a lecserélése után egyszerre volt dühös és összetört. A találkozó után rengetegen együttéreztek a fiatal kapussal, köztük volt David De Gea, a Manchester United korábbi legendás hálóőre is.
Aki nem volt kapus, nem értheti, milyen nehéz ezen a poszton játszani. Fel a fejjel, és újra menni fog”
– üzent a kollégájának a 35 éves spanyol kapus, aki jelenleg az olasz Fiorentina csapatát erősíti.
Érdekesség, hogy a Bajnokok Ligája történetében mindössze három kapust cseréltek le ennél korábban. A legutóbbi ilyen eset Gulácsi Péterrel történt 2022 októberében, csakhogy az 58-szoros magyar válogatott kapust egy súlyos térdsérülés miatt kellett lecserélni az RB Leipzig-Celtic BL-meccsen.
Összetörik a szívem. Volt egy rossz 14 perce, ezt nem lehet tagadni. Még a stadionban lévők is sajnálják őt. Tudor még csak rá sem nézett a kapusára. Ha ez az emberkezelése, az teljesen megdöbbentő. Úgy viselkedik, mintha nem a 14. percben járnánk. Ilyesmi semmilyen szinten nem történik meg. Még a vasárnapi amatőr ligákban sem”
– mondta a TNT Sports szakértőjeként dolgozó Joe Hart, aki korábban két bajnoki címet nyert a Manchester City csapatával.
„Ha nem törődnek vele, nagyon nemkívánatosnak fogja érezni magát a klubnál. Biztosan úgy fogja érezni, hogy a vezetőség részéről nincs szívesen látva. Emberként kell bánni az emberekkel” – tette hozzá a 75-szörös angol válogatott kapus.
„Én az edzőt hibáztatom. Ő állította be. Ugyanannyira hibás, mint bárki más” – vélekedett Jamie Carragher a CBS Sports Golazo című műsorában.
Peter Schmeichel, a Manchester United legendás dán kapusa a Paramount BL-közvetítésében azt mondta, hogy ez a döntés akár Antonín Kinský egész karrierjét is tönkreteheti.
Ennek a karrierje hátralévő részére is következményei lesznek. Ez egy olyan pillanat lesz, amelyre a futballban mindenki emlékezni fog, valahányszor meglátja vagy meghallja a nevét. Ki kellett volna tartani mellette, legalább a félidőig. ezzel gyakorlatilag tönkretette a karrierjét. Ezt nagyon nehéz lesz feldolgozni. Nagyon-nagyon sajnálom őt”
– mondta a Manchester United egykori BL-győztes kapusa.
„Ez önző döntés egy edző részéről, aki tudja, hogy nem lesz itt sokáig. Egész pályafutásom alatt még nem láttam ilyet. Ez egyértelműen az önvédelemről szólt, és semmilyen tekintettel nem volt a fiatal kapusra” – mondta Paul Robinson, a Spurs korábbi kapusa a BBC 5 Live műsorában.
A Tottenham edzője így akarta védeni kapusát?
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Igor Tudor, a Spurs horvát edzője elmondta, miért döntött Kinský korai lecserélése mellett.
Valami nagyon szokatlan történt. Tizenöt éve edzősködöm, és még soha nem fordult elő velem ilyen. Meg kellett védenünk a srácot és a csapatot is, szerintem ez volt a helyes döntés. Vicarióra most óriási nyomást helyeződik a helyzetünk miatt, Antonín nagyon pedig jó kapus. Utólag könnyű azt mondani, hogy nem volt helyes döntés. A történtek után beszéltem vele. Ő egy okos srác, jó kapus, de sajnos ezek a nagy hibák egy nagy meccsen történtek. A meccs eleje túl sok volt számunkra”
– mondta a horvát szakember, akit a cseh kapus lecserélése körülményeiről is kérdeztek.
A közösségi médiát rengeteg felvétel bejárta, melyen látható, hogy harmadik bekapott gól után Tudor beszélget csapata kapitányával, az argentin Cristian Romeróval. Állítólag ő tanácsolta a vezetőedzőnek, hogy cserélje le a fiatal kapust. A horvát szakember azonban a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a csere az ő döntése volt.
A februárban kinevezett Igor Tudornak ez volt a negyedik tétmeccse a Spurs kispadján, és eddig mind a négy találkozóját elveszítette. Csapata a BL-ben a kiesés szélére sodródott, a Premier League-ben pedig egy pont választja el a kiesést jelentő 18. helytől. A Tottenham vasárnap délután a bajnoki címvédő Liverpool vendége lesz. Ha Tudor együttese azt a meccset is elveszíti, könnyen lehet, hogy az lesz a horvát szakember utolsó mérkőzése a Spurs kispadján.
- kapcsolódó cikkek: