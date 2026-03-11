Antonín Kinský 2025 januárjában igazolt a Tottenham Hotspur csapatához, az angol klub 16.5 millió eurót fizetett érte a Slavia Prahának. A tehetséges cseh hálóőr az olasz válogatott Guglielmo Vicario mögött csak cserekapus a Spursben, az idei szezonban még egy Bajnokok Ligája-meccsen sem védett, az angol Ligakupában volt két találkozója az Atlético elleni meccset megelőzően.

Antonín Kinskýnek ez volt az első Bajnokok Ligája-meccse

Fotó: Thomas Coex/AFP

A február 14-én kinevezett Igor Tudor valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva úgy gondolta, jó ötlet bedobni egy tapasztalan kapust a mély vízbe Európa egyik legpokolibb hangulatú stadionjában. A horvát szakember szó szerint busz alá lökte a kapusát, aki az első negyedórában két gólt is összehozott két hatalmas hibából. A 17. percben a Spurs már háromgólos hátrányban volt az Atlético otthonában, amikor Tudor cserére szánta el magát, Kinský helyére pályára küldte Vicariót, ezzel pedig rendkívüli módon megalázta az élete első BL-meccsén védő fiatal kapust.

Bajnokok Ligája-meccsen tették tönkre a fiatal kapus pályafutását?

A mérkőzés rendkívül megviselte Antonín Kinskýt, aki a lecserélése után egyszerre volt dühös és összetört. A találkozó után rengetegen együttéreztek a fiatal kapussal, köztük volt David De Gea, a Manchester United korábbi legendás hálóőre is.

Aki nem volt kapus, nem értheti, milyen nehéz ezen a poszton játszani. Fel a fejjel, és újra menni fog”

– üzent a kollégájának a 35 éves spanyol kapus, aki jelenleg az olasz Fiorentina csapatát erősíti.

No one who hasn't been a goalkeeper can understand how difficult it is to play in this position.



Keep your head up and you will go again. — David de Gea (@D_DeGea) March 10, 2026

Érdekesség, hogy a Bajnokok Ligája történetében mindössze három kapust cseréltek le ennél korábban. A legutóbbi ilyen eset Gulácsi Péterrel történt 2022 októberében, csakhogy az 58-szoros magyar válogatott kapust egy súlyos térdsérülés miatt kellett lecserélni az RB Leipzig-Celtic BL-meccsen.

Összetörik a szívem. Volt egy rossz 14 perce, ezt nem lehet tagadni. Még a stadionban lévők is sajnálják őt. Tudor még csak rá sem nézett a kapusára. Ha ez az emberkezelése, az teljesen megdöbbentő. Úgy viselkedik, mintha nem a 14. percben járnánk. Ilyesmi semmilyen szinten nem történik meg. Még a vasárnapi amatőr ligákban sem”

– mondta a TNT Sports szakértőjeként dolgozó Joe Hart, aki korábban két bajnoki címet nyert a Manchester City csapatával.