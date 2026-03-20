Hatalmas balhéval ért véget a Sahtar Doneck és a Lech Poznan Konferencialiga-párharcának visszavágója. Az ukránok 3-1-re megnyerték az első mérkőzést idegenben, ám a Krakkóban megrendezett második meccsen kétgólos hátrányba kerültek az első félidőben. A fordulást követően egy öngólnak köszönhetően összejött a szépítés, így 4-3-as összesítéssel a donecki csapat jutott tovább.

Óriási balhéval ér véget a Sahtar és a Lech Poznan meccse

Fotó: Marcin Golba/NurPhoto/AFP

Balhé Krakkóban

A gondok a meccs végén kezdődtek, amikor a két együttes játékosai egyelőre ismeretlen okból egymásnak ugrottak. Az óriási tömegjelenet után a játékvezető két sárga lapot is kiosztott: egyet a lengyelek duplázó csapatkapitányának, Mikael Ishaknak, a másikat pedig a Sahtar futballistája, Alaa Ghram kapta, ám neki ez már a második figyelmeztetése volt a meccsen, így kihagyja a holland AZ Alkmaar elleni negyeddöntő első összecsapását.