Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, Brüsszel ukránbarát kormányt akar

Habár a Sahtar Doneck 2-1-re kikapott a Lech Poznantól a Konferencialiga-nyolcaddöntő visszavágóján, 4-3-as összesítéssel mégis az ukrán csapat jutott tovább. A mérkőzés azonban elsősorban a meccs végi balhéról marad emlékezetes, amely során az egyik Sahtar-játékost kiállították.

Hatalmas balhéval ért véget a Sahtar Doneck és a Lech Poznan Konferencialiga-párharcának visszavágója. Az ukránok 3-1-re megnyerték az első mérkőzést idegenben, ám a Krakkóban megrendezett második meccsen kétgólos hátrányba kerültek az első félidőben. A fordulást követően egy öngólnak köszönhetően összejött a szépítés, így 4-3-as összesítéssel a donecki csapat jutott tovább.

Óriási balhéval ér véget a Sahtar és a Lech Poznan meccse
Fotó: Marcin Golba/NurPhoto/AFP

Balhé Krakkóban

A gondok a meccs végén kezdődtek, amikor a két együttes játékosai egyelőre ismeretlen okból egymásnak ugrottak. Az óriási tömegjelenet után a játékvezető két sárga lapot is kiosztott: egyet a lengyelek duplázó csapatkapitányának, Mikael Ishaknak, a másikat pedig a Sahtar futballistája, Alaa Ghram kapta, ám neki ez már a második figyelmeztetése volt a meccsen, így kihagyja a holland AZ Alkmaar elleni negyeddöntő első összecsapását.

