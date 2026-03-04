Az Atlético Madrid az első kupadöntőjére készülhet 2013 óta, pedig könnyen bajba kerülhetett volna. A Barcelona Robert Lewandowski és Frenkie De Jong hiánya ellenére teljesen más arcát mutatta a Camp Nouban, mint az első meccsen. Már a kezdettől agresszívan letámadott, az első félidőben több mint 70 százalékban birtokolta a labdát, és a vendégeket a saját térfelükre szorította.

Marc Bernal lehetett volna a Barcelona hőse

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona focizott, az Atlético védekezett

A 29. percben Antoine Griezmann révén nagy helyzetet hagyott ki az Atlético, de az ellentámadásból Marc Bernal gólt szerzett. A szünet előtt a hazaiak növelték az előnyt: Raphinha a 45+5. percben értékesített egy tizenegyest. A második félidőben is egy kapura folyt a játék, de mindig volt valaki, aki útját állta a barcelonai próbálkozásoknak: Musso, az Atlético kapusa.

A 72. percben ismét Bernal talált be, aki egy kipattanót értékesítve a 72. percben újra reményt adott a Barcelonának. A hatalmas fölény ellenére azonban a végén hiányzott az a bizonyos negyedik gól, amely hosszabbítást ért volna.

18 évesen és 281 naposan Marc Bernal a legfiatalabb játékos lett, aki az elmúlt évtizedben két gólt tudott szerezni egy kupameccsen a Barcelona mezében.

A katalánok aggódhatnak is a meccs után, hiszen Jules Koundét sérülés miatt le kellett cserélni.

A Barcleona-szurkolók túlpörögtek a meccs előtt

Már a meccs előtt érezték a hazai drukkerek, hogy mindent be kell vetni, talán a kelletténél tovább is mentek. A Barcelona fanatikusai rátámadtak az Attico Madrid buszára, amelynek betört az ablaka is.

A döntőben az Atlético a Real Sociedad vagy az Athletic Bilbao ellen játszik. Az első mérkőzést a Sociedad nyerte 1–0-ra, a visszavágót szerdán rendezik San Sebastiánban.