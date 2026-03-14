A Barcelona vasárnap délután a Sevilla csapatát fogadja a Camp Nouban, a találkozón pedig visszatérhet a közönség egyik legnagyobb kedvence, a 21 éves Gavi legutóbb tavaly augusztusban lépett pályára gránátvörös-kék szerelésben.

Gavinál – akinek az előző szezonban elszakadt az elülső keresztszalagja – tartós meniszkuszsérülést diagnosztizáltak, miután egy edzésen ismét megsérült a térde. A Barcelona orvosi stábja először konzervatív kezelésekkel próbálkozott a fiatal játékosnál, de miután nem javult a térde, a műtét mellett döntöttek.

Amikor a műtétet végezték, az orvosok rájöttek, hogy nem zúzódásos meniszkuszsérülésről van szó, hanem egy törésről, így Gavi térde sokkal rosszabb állapotban volt, mint amire számítottak, ezt pedig egy komolyabb műtéttel kellett helyrehozni. Kezdetben úgy volt, hogy Gavinak a rutinműtét után körülbelül egy hónapot kell majd kihagynia, azonban a felépüléséhez szükséges idő az ötszörösére nőtt.

A 28-szoros spanyol válogatott középpályás rehabilitációja végét ért, egy hete pedig már teljes értékű edzéseket végez az első csapattal, így bekerült a Sevilla elleni bajnokira készülő keretbe.

Boldog vagyok. Talán néhány percet már játszhat is. Jó, hogy újra velünk van, az edzéseken látszik, mit ad ennek csapatnak, de vigyáznunk kell rá”

– mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Hansi Flick, a Barcelona edzője.

„Gavi jó úton halad, minden lépésről lépésre történik. Az előző sérülése nem volt könnyű számára. Azt is tudjuk, hogy még évekig itt kell lennie, ezért ezt szem előtt tartjuk” – tette hozzá a német szakember, aki dicsérte a 21 éves középpályás hozzáállását is.

Gavi az idei szezonban mindössze két bajnokin szerepelt, legutóbb augusztusban lépett pályára a Levnate elleni meccsen. A klubhoz közeli források szerint a fiatal középpályás csak akkor fog pályára lépni a Sevilla ellen, ha a mérkőzés alakulása ezt lehetővé teszi.