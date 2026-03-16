Joan Laportát újraválasztották a FC Barcelona elnökévé, így további öt évig irányítja a katalán klubot.

A 63 éves ügyvéd, aki ezúttal is Víctor Fontot győzte le, mint 2021-ben, a szavazatok 68,18 százalékát gyűjtötte be. A Barcelona 114 ezer pártoló tagja közül több mint 48 ezer adta le a voksát – adta hírül az MTI.

Joan Laporta marad a Barcelona elnöke
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Joan Laporta marad a Barcelona élén

Laporta korábban 2003 és 2010 között is irányította a Barcelonát, abban az időszakban, amikor Joseph Guardiola vezetőedző labdarúgócsapata – többek között Lionel Messivel, Andrés Iniestával, Xavival, Sergio Busquetscel – sikert sikerre halmozott.

Az újraválasztott elnök, aki a választási procedúra miatt a múlt hónapban lemondott, júliustól lép ismét hivatalba.

 

