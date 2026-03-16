Joan Laporta marad a Barcelona elnöke

A 63 éves ügyvéd, aki ezúttal is Víctor Fontot győzte le, mint 2021-ben, a szavazatok 68,18 százalékát gyűjtötte be. A Barcelona 114 ezer pártoló tagja közül több mint 48 ezer adta le a voksát – adta hírül az MTI.

Joan Laporta marad a Barcelona élén

Laporta korábban 2003 és 2010 között is irányította a Barcelonát, abban az időszakban, amikor Joseph Guardiola vezetőedző labdarúgócsapata – többek között Lionel Messivel, Andrés Iniestával, Xavival, Sergio Busquetscel – sikert sikerre halmozott.

Joan Laporta, re-elected president of FC Barcelona.



Your president,

our president,

the president of all culers. 💙❤️ pic.twitter.com/G8ndJwjJmW — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

Az újraválasztott elnök, aki a választási procedúra miatt a múlt hónapban lemondott, júliustól lép ismét hivatalba.