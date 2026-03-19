A Newcastle United súlyos vereségbe szaladt bele a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, és 8-3-as összesítéssel el is köszönt a 2025-2026-os kiírástól. A találkozót követően Hansi Flick, a Barcelona edzője és Eddie Howe, a Szarkák menedzsere is értékelt.

Gólzáporos mérkőzéssel indult a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapja, a Barcelona 7-2-es győzelmet aratott a Newcastle United ellen, és így 8-3-as összesítéssel jutott tovább a kiírás negyeddöntőjébe. A spanyolok az első félidő végén kerültek ismét előnybe, majd a fordulást követően találtak még egy fokozatot, s onnantól kezdve már nem lehetett kérdés a továbbjutó kiléte.

Eddie Howe szerint megérdemelt győzelmet aratott a Barcelona
Megérdemelten jutott tovább a Barcelona

Eddie Howe, aki 2016 óta első angol edzőként szerepelt a Camp Nou-ban, elmondta, hogy szerinte a csapata annak ellenére is kiváló volt az első félidőben, hogy már akkor is három gólt kapott.

Kemény vereség. Nagyon furcsa ezt összefoglalni, mert az első félidőben szerintem remekül játszottunk, bár a kulcsfontosságú pillanatokban nem védekeztünk elég jól. A második félidőben messze nem voltunk olyan jók, mint az elsőben, és ennek eredményeként megérdemelten jutottak tovább”

fogalmazott a lefújást követően az angol menedzser.

„A legnagyobb csalódás az volt, hogy nem tudtunk olyan szinten védekezni, mint amire képesek vagyunk. Nem vagyok biztos benne, hogy pszichológiailag fel tudtunk állni abból, ami közvetlenül a félidő előtt történt” − tette hozzá Howe, aki itt Lamine Yamal tizenegyesére gondolt.

Hansi Flick is a félidőt nevezte fordulópontnak

„Az első félidő nagyon kemény volt. Tudtuk, hogy nyomást fognak gyakorolni ránk, de nagyon jól védekeztek emberfogásban is. Miután megszereztük az első gólt, az események fel-alá hullámzottak. Nagyon örültem, amikor megszereztük a harmadik gólt” − értékelte az első félidőt Hansi Flick, a Barcelona trénere.

Robert Lewandowski of FC Barcelona celebrates after scoring a goal with Lamine Yamal of FC Barcelona during the UEFA Champions League round of 16 match between FC Barcelona and Newcastle United FC at Spotify Camp Nou Stadium on March 18, 2026, in Barcelona, Spain. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Filippo Inzaghi óta Lewandowski lett a legdősebb, aki egyenes kieséses BL-meccsen két gólt szerzett
„A megoldás mindig is az volt, hogy felépített játékot folytassunk, de sokszor elvesztettük a labdát, és mivel a Newcastle nagyon gyors, nem volt könnyű védekezni. A félidőben arra kértem a játékosokat, hogy pontosabban játszanak, és szorítsák vissza a Newcastle-t, és ez jól bevált”.

A német szakember hozzátette, hogy minden bizonnyal a következő forduló is nehéz lesz, mely során a katalánok a szintén spanyol élvonalbeli Atlético Madrid ellen vívhatják ki a továbbjutást. Az értékelésből a lengyel Robert Lewandowski sem maradhatott ki, aki újabb góljaival az első futballista lett, aki legalább 41 különböző csapat ellen betalált a Bajnokok Ligájában.

Azt mondta ma nekem, hogy megvan benne az erő hozzá, hogy a pályán maradjon és gólokat szerezzen. Ez egy jó nap, egy remek BL-pillanat a számára ahhoz, hogy ismét gólokat kezdjen rúgni”

− zárta gondolatait Flick.

