A Barcelona dominanciája nem most kezdődött, és nem is egy-egy kiugró eredmény következménye. Az elmúlt időszak egymás elleni meccsei szinte kivétel nélkül ugyanazt a képet mutatták: a katalánok irányítanak, helyzeteket dolgoznak ki, és rendszerint több góllal nyernek. A mostani, 6–2-es madridi BL-meccs csak újabb állomás ebben a sorozatban, nem pedig kivétel.

Alexia Putellas (jobbra) és Eva Navarro küzd a labdáért a Real Madrid–Barcelona női Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén Madridban, 2026. március 25-én. A Barca KO-győzelmet aratott.

A Marca a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első meccse után vette elő a döbbenetes összesítést, miután a Barcelona 6–2-re nyert Madridban, és ezzel még látványosabbá vált a két csapat közötti különbség. A spanyol lap apropója éppen az volt, hogy az egymás elleni gólkülönbség immár 92–11 a katalánok javára. A következő felvonásra ráadásul nem is kell sokat várni: a Barcelona hivatalos programja szerint a két csapat március 29-én ismét találkozik a bajnokságban Madridban, majd április 2-án 18.45-kor jön a BL-negyeddöntő visszavágója Barcelonában.

Barcelona vs Real: tartós fölény a katalánok javára

A Barca fölénye már régen nem magyarázható azzal, hogy kijött neki a lépés. Az idei szezonban is ugyanaz látszik, ami az elmúlt években: novemberben a Barcelona 4–0-ra verte a Realt a bajnokságban, januárban 2–0-ra megnyerte ellene a Szuperkupa döntőjét, februárban pedig 4–0-ra nyert a Copa de la Reina negyeddöntőjében, Madridban. A mostani, 6–2-es BL-siker ehhez képest már nem is meglepetés, inkább újabb bizonyíték arra, hogy a párharc jelenleg egyoldalú.

A legfontosabb ok talán az, hogy a Barcelona kész csapat, a Real még mindig épül. A Barcelona női csapata hosszú ideje ugyanarra a futballfilozófiára épül, stabil játékszerkezettel, mély kerettel és nemzetközi rutinnal.

A Real Madrid ezzel szemben jóval később indult el ezen az úton: a jelenlegi női csapat 2020-ban jött létre, vagyis miközben a Barca már európai elitklubként működött, Madridban még az alapokat rakták le.

A Barcának 1988 óta van már női csapata, és ez a pár évtized ezen a szinten óriási különbséget jelent, főleg akkor, ha az egyik oldalon egy kiforrott rendszer, a másikon pedig egy még mindig formálódó projekt áll.