Nincs is szó már rangadóról? Szerdán a Barcelona női csapata 6–2-re legyőzte a Real Madridot, a fővárosi csapatnak ezúttal sem volt semmi esélye. De a múlt alapján nem történt meglepetés: a női El Clásicók összesített gólkülönbsége már 92–11 a katalánok javára. A szám nemcsak a mostani különbséget mutatja meg, hanem egy évek óta tartó, egyre látványosabb Barca-fölényt is, amelynek okai jóval mélyebben keresendők egy-egy mérkőzésnél.

A Barcelona dominanciája nem most kezdődött, és nem is egy-egy kiugró eredmény következménye. Az elmúlt időszak egymás elleni meccsei szinte kivétel nélkül ugyanazt a képet mutatták: a katalánok irányítanak, helyzeteket dolgoznak ki, és rendszerint több góllal nyernek. A mostani, 6–2-es madridi BL-meccs csak újabb állomás ebben a sorozatban, nem pedig kivétel.

Alexia Putellas (jobbra) és Eva Navarro küzd a labdáért a Real Madrid–Barcelona női Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén Madridban, 2026. március 25-én. A Barca KO-győzelmet aratott. Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto
Alexia Putellas (jobbra) és Eva Navarro küzd a labdáért a Real Madrid–Barcelona női Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén Madridban, 2026. március 25-én. A Barca KO-győzelmet aratott.
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

A Marca a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első meccse után vette elő a döbbenetes összesítést, miután a Barcelona 6–2-re nyert Madridban, és ezzel még látványosabbá vált a két csapat közötti különbség. A spanyol lap apropója éppen az volt, hogy az egymás elleni gólkülönbség immár 92–11 a katalánok javára. A következő felvonásra ráadásul nem is kell sokat várni: a Barcelona hivatalos programja szerint a két csapat március 29-én ismét találkozik a bajnokságban Madridban, majd április 2-án 18.45-kor jön a BL-negyeddöntő visszavágója Barcelonában.

Barcelona vs Real: tartós fölény a katalánok javára

A Barca fölénye már régen nem magyarázható azzal, hogy kijött neki a lépés. Az idei szezonban is ugyanaz látszik, ami az elmúlt években: novemberben a Barcelona 4–0-ra verte a Realt a bajnokságban, januárban 2–0-ra megnyerte ellene a Szuperkupa döntőjét, februárban pedig 4–0-ra nyert a Copa de la Reina negyeddöntőjében, Madridban. A mostani, 6–2-es BL-siker ehhez képest már nem is meglepetés, inkább újabb bizonyíték arra, hogy a párharc jelenleg egyoldalú.

A legfontosabb ok talán az, hogy a Barcelona kész csapat, a Real még mindig épül. A Barcelona női csapata hosszú ideje ugyanarra a futballfilozófiára épül, stabil játékszerkezettel, mély kerettel és nemzetközi rutinnal.

A Real Madrid ezzel szemben jóval később indult el ezen az úton: a jelenlegi női csapat 2020-ban jött létre, vagyis miközben a Barca már európai elitklubként működött, Madridban még az alapokat rakták le.

A Barcának 1988 óta van már női csapata, és ez a pár évtized ezen a szinten óriási különbséget jelent, főleg akkor, ha az egyik oldalon egy kiforrott rendszer, a másikon pedig egy még mindig formálódó projekt áll.

Alexia Putellas of Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women's Champions League quarterfinals first leg match between Real Madrid and Barcelona at Alfredo Di Stefano Stadium in Madrid, Spain, on March 25. (Photo by Guillermo Martinez/f22photo/NurPhoto) (Photo by Guillermo Martinez / NurPhoto via AFP)
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

A Real egyszer már nyert, de nem tudott rá építeni

Persze volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, talán változik valami. A Real Madrid 2025. március 23-án története során először legyőzte a Barcelonát, akkor 3–1-re nyert. Ez valóban áttörésnek tűnt, a folytatás azonban kijózanító volt. A Barcelona gyorsan visszaállította a megszokott erőviszonyokat, és ebben a szezonban újra sorra nyerte a Clásicókat, ráadásul nem is szűken.

Egy ilyen párharc idővel mentálisan is eldől. A Barcelona úgy megy bele ezekbe a meccsekbe, hogy pontosan tudja, a játéka működik a Real ellen. A madridiak viszont újra és újra azt tapasztalják, hogy ha a Barca felgyorsítja a játékot, nagyon nehezen tudják tartani a ritmust. Ezt a pszichológiai különbséget tovább erősíti az összkép is: a hivatalos és széles körben hivatkozott összesítések szerint a női Clásicók mérlege mostanra 23 Barcelona-győzelem és 1 Real-siker, ami jól megmutatja, mennyire nem beszélhetünk egyelőre kiegyenlített rivalizálásról.

