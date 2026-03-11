A Botafogo elmúlt két éve remekül alakult: 2024-ben brazil bajnok és Libertadores-kupa-győztes is lett, majd a klubvilágbajnokságon a BL-címvédő PSG-t is legyőzve nyolcaddöntőig jutott. A Rio de Janeiró-i együttes ősszel rosszabb formába került, Davide Ancelotti irányításával a hatodik helyen végzett a bajnokságban, de az új évben az argentin Martín Anselmi vezetésével az állami bajnokságban és a brazil ligában sem szerepel a legjobban. Magyar idő szerint szerda hajnalban aztán az első számú dél-amerikai kupasorozat csoportköre volt a tét az előző selejtezőkörben a bolíviai Nacional Potosít is nehezen kiejtő Botafogo számára, ám az ecuadori 1-1 után odahaza 1-0-ra kikapott a Barcelona SC-től, így kiesett a brazil csapat.

A Barcelona SC nagy sikere a Botafogo elleni Libertadores-kupa-továbbjutás

Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Libertadores-kupa: a Barcelona SC Botafogo elleni sikere

A visszavágó egyetlen gólját Milton Céliz szerezte a 8. percben, és a folytatásban hiába szinte egykapuzott a riói együttes, a 81 százalékos labdabirtoklás és 21 kapura lövés ellenére képtelen volt betalálni.

Az így is öt brazil együttest tartalmazó, 32 csapatos, áprilisban kezdődő csoportkörbe tehát a Barcelona SC jutott be, a Botafogo szurkolói pedig kifütyülték és hangosan skandálva szégyennek nevezték saját gárdájukat.

A kontinens második számú kupasorozatának számító Copa Sudamericana csoportkörébe átesett Botafogo magyar idő szerint vasárnap hajnalban a városi rivális Flamengo ellen folytatja a brazil bajnokságot, a liga és a Libertadores-kupa címvédőjét hazai pályán fogadja a klub.