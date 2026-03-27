A brazil Raphinha sérülés miatt öt hétig nem léphet pályára. Rossz hírt kapott a spanyol bajnoki listavezető és Bajnokok Ligája-negyeddöntős FC Barcelona.

Elveszítette egyik gólzsákját a Barcelona

Elveszítette egyik gólzsákját a Barcelona

A brazilok csütörtökön 2-1-re kikaptak Franciaországtól a Bostonban rendezett felkészülési mérkőzésen. A csatárt a szünetben lecserélték, mert kellemetlen érzésre panaszkodott, majd az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy megsérült a combhajlító izma.

A Barcelona április elején háromszor találkozik az Atlético Madriddal, egyszer a bajnokságban, kétszer pedig a BL negyeddöntőjébrn.

Raphinha ebben a szezonban 31 mérkőzésen 19 gólt szerzett a katalánok színeiben.