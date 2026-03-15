A címvédő FC Barcelona nagyon magabiztosan, 5-2-re nyert a Sevilla ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában. A Barcelona ezzel tovább növelté előnyét a tabellán a második Real Madrid előtt.

A Barcelona meglehetősen felforgatott csapattal állt ki a Sevilla ellen, így többek között Lamine Yamal és Gavi is csak a kispadon kezdett. 

Raphinha vezérletével nyert Barcelona
Raphinha vezérletével nyert  Barcelona
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Raphinha mesterhármast szerzett, magabiztosan nyert a Barcelona

Hansi Flick együttese ennek ellenére nagyon meggyőzően kezdett és Raphinha két büntetőből szerzett góljával már a 21. percben kétgólos előnyben volt. A második félidőben mesterhármasig jutó brazil támadó mindössze a hatodik Barca-játékos (Patrick Kluivert, Samuel Eto’o, Lionel Messi, Neymar és Luis Suárez után), aki egy bajnokin szerzett két gólt tizenegyesből, ugyanakkor az első, akinek ez 21 perc alatt sikerült. A Sevilla ellen legutóbb Lionel Messi tudott háromszor is betalálni, még 2019 februárjában.

Raphinha mellett az első félidőben Dani Olmo, a 60. percben pedig Joao Cancelo tudott még eredményes lenni.

A BL-nyolcaddöntős katalán együttes ezzel már 22 mérkőzés óta veretlen hazai pályán a Sevilla ellen, ami a második leghosszabb veretlenségi sorozata azóta a 15. helyen álló együttes ellen azóta, hogy 1940 és 1986 között 43 mérkőzésen maradt veretlen. Hansi Flick együttese továbbra is magabiztosan vezeti a La Ligát, ugyanis négypontosra növelte előnyét a második Real Madrid előtt.

