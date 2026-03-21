Valami egészen elképesztő, amit a müncheni csapat művel. A címvédő és listavezető Bayern München 4-0-ra legyőzte hazai pályán a Schäfer András nélkülöző Union Berlint szombaton délután a német labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában, és már 97 gólnál tart az idényben.

Ellenállhatatlan a Bayern München

A magyar válogatott középpályás kétmérkőzéses eltiltása miatt a múlt heti, Freiburg elleni bajnoki után a bajorok elleni összecsapást is kénytelen volt kihagyni. Csapata a 43. percig őrizte a gól nélküli döntetlent, közvetlenül a szünet előtt azonban a francia Michael Olise, illetve Serge Gnabry is betalált a hazaiaktól. Később a német válogatott csatár duplázott, a góllövőlistát vezető Harry Kane pedig megszerezte 31. találatát. A Bayern megállíthatatlanul robog a 35. bajnoki címe felé, ráadásul a hátralévő hét forduló alatt már csak öt gólt kell szereznie, hogy megdöntse a 1971/1972-es idényben maga által felállított 101 gólos klub- és Bundesliga-rekordot.

Története során az Union sosem győzte még le a bajorokat, a bajnokságban öt döntetlen és nyolc vereség a mérlege, illetve decemberben a Német Kupában is kikapott 3-2-re.

A térdműtéten átesett, és az idényben vélhetően már nem bevethető Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg egyre nagyobb bajban, mivel tíz forduló óta nem győzött, ráadásul szombaton a közvetlen riválisnak számító Werder Brementől is kikapott, és továbbra is az utolsó előtti, kiesést jelentő 17. helyen szerénykedik.

Bundesliga, 27. forduló:

Bayern München-Union Berlin 4-0 (2-0)

1. FC Köln-Borussia Mönchengladbach 3-3 (2-2)

FC Heidenheim-Bayer Leverkusen 3-3 (0-2)

VfL Wolfsburg-Werder Bremen 0-1 (0-0)