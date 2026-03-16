Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hatalmas tömeg várta Kaposváron Orbán Viktort – videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden jel arra utal, hogy Jonas Urbig visszatért az edzésekhez. A német Bayern München az olasz Atalanta ellen lép pályára a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, melyet megnyugtató, 6-1-es előnyből várhatnak a bajorok. Ám hiába a kiütéses odavágó, a müncheniek aggodalmukat fejezték ki a kapushelyzettel kapcsolatban, azonban egy hétfői videó a legtöbb szurkolót megnyugtathatta.

A Bayern München ritkán látott előnyből várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai visszavágóját, hiszen Vincent Kompany együttese kiütéses, 6-1-es győzelmet aratott az Atalanta otthonában. A második találkozót Münchenben rendezik, még sem voltak a szurkolók teljesen nyugodtak, hiszen a bajoroknál Manuel Neuer, Jonas Urbig és Sven Ulreich is a sérült listán szerepelt. Így a BL-mérkőzésre a németek 16 éves kapusát, Leonard Prescottot tippelték be sokan, azonban egy hétfői videó átírhatja a számításokat.

Jonas Urbig az Atalanta-Bayern München BL-mérkőzésen kapott agyrázkódást
Jonas Urbig az Atalanta-Bayern München BL-mérkőzésen kapott agyrázkódást
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Sokatmondó videót közölt a Bayern München

Minden bizonnyal a müncheniek is olvasták a híreket, és ennek megfelelően meg is érkezett a csapat X-oldalára egy edzésvideó, melyen Jonas Urbig látható, amint a kapusok gyakorlatait végzi. A felvételen egyébként a 196 centiméteres Prescott is feltűnik, és egy harmadik kapus is, aki minden bizonnyal Jannis Bärtl, a Bayern II kapuvédője.

Nézzétek, ki tért vissza az edzésekhez!”

− olvasható a videó leírásában.

Röviden a müncheni kapushelyzetről: Manuel Neuer még februárban a bal vádlijában szenvedett izomszakadást, a harmadik számú kapus, Sven Ulreich pedig a Leverkusen elleni rangadón sérült meg. A negyedik számú kapus, Leon Klanac sem bevethető, ezért is lehetett üdítő látvány a szurkolóknak, hogy Urbig visszatérhetett az agyrázkódásából.

  • Kapcsolódó tartalmak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!