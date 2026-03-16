A Bayern München ritkán látott előnyből várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai visszavágóját, hiszen Vincent Kompany együttese kiütéses, 6-1-es győzelmet aratott az Atalanta otthonában. A második találkozót Münchenben rendezik, még sem voltak a szurkolók teljesen nyugodtak, hiszen a bajoroknál Manuel Neuer, Jonas Urbig és Sven Ulreich is a sérült listán szerepelt. Így a BL-mérkőzésre a németek 16 éves kapusát, Leonard Prescottot tippelték be sokan, azonban egy hétfői videó átírhatja a számításokat.

Jonas Urbig az Atalanta-Bayern München BL-mérkőzésen kapott agyrázkódást

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Sokatmondó videót közölt a Bayern München

Minden bizonnyal a müncheniek is olvasták a híreket, és ennek megfelelően meg is érkezett a csapat X-oldalára egy edzésvideó, melyen Jonas Urbig látható, amint a kapusok gyakorlatait végzi. A felvételen egyébként a 196 centiméteres Prescott is feltűnik, és egy harmadik kapus is, aki minden bizonnyal Jannis Bärtl, a Bayern II kapuvédője.

Look who’s back in training 👀🧤 pic.twitter.com/DacIkj4xej — FC Bayern München (@FCBayern) March 16, 2026

Röviden a müncheni kapushelyzetről: Manuel Neuer még februárban a bal vádlijában szenvedett izomszakadást, a harmadik számú kapus, Sven Ulreich pedig a Leverkusen elleni rangadón sérült meg. A negyedik számú kapus, Leon Klanac sem bevethető, ezért is lehetett üdítő látvány a szurkolóknak, hogy Urbig visszatérhetett az agyrázkódásából.