A Bayern Münchennek óriási balszerencséje van a kapusaival a mostani szezonban. Manuel Neuer még februárban a bal vádlijában szenvedett izomszakadást, Jonas Urbig az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapott agyrázkódást, a harmadik számú kapus, Sven Ulreich pedig a Leverkusen elleni rangadón sérült meg. A negyedik számú kapus, Leon Klanac sem bevethető, ezért meglehetősen furcsa helyzetbe került a bajor csapat a szezon legkritikusabb szakaszában.

Kellemetlen helyzetben a Bayern München, az összes kapusa sérült jelenleg

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

16 éves kapus fog védeni a Bayern Münchenben?

Minden bizonnyal példa nélküli, hogy egy futballklub mind a négy kapusát elveszítse sérülés miatt, érthetően a Bayernnél sem készültek fel ilyen bizarr forgatókönyvre. Mindenesetre a csapatnak lépnie kell, és megoldást kell találnia a váratlan helyzetre. Vincent Kompany vezetőedzőnek két jelöltje maradt a posztra. Egyikük, a 19 éves Jannis Bärtl, aki a felnőttek között még nem mutatkozott be, és többnyire a Bayern II-ben véd.

A másik a 16 éves Leonard Prescott,

aki még szintén nem játszott az első csapatban, de a Leverkusen elleni bajnokin ott ült a kispadon, ami egyértelmű jelzés arra, hogy az edzői stáb komolyan számol vele.

🚨 COMPLETAMENTE INSÓLITO: 😳



Los 4 porteros del Bayern Múnich están lesionados:



❌ Manuel Neuer (portero titular)

❌ Jonas Urbig (segundo portero)

❌ Sven Ulreich (tercer portero)

❌ Leon Klanac (cuarto portero)



El 5to portero se llama Leonard Prescott, tiene tan solamente… pic.twitter.com/ZgzmWWfE2k — Jos - 24NOTICIAS (@jos_24noticias) March 15, 2026

Kockáztatnia kell a Bayernnek

A Magyar Nemzet megírta, hogy jelenleg inkább Prescott tűnik esélyesebbnek, ha a Bayernnek valóban vészmegoldáshoz kell folyamodnia. A New Yorkban született 196 centiméter magas kapus az U19-es csapatban véd, és a hírek szerint a szakmai stáb maradéktalanul megbízik benne.

Prescott már az Atalanta elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján lehetőséget kaphat, a mérkőzést szerda este rendezik az Allianz Arénában. A párharc gyakorlatilag eldőlt, hiszen a Bayern 6-1-re nyerte a bergamói meccset, így talán a rutintalannak számító kapussal sem kerülhet nagy bajba. A helyzet akkor válhat igazán érdekessé, ha a sérültek állapota nem javul, és a német klubnak hosszabb távon is improvizálnia kell a kapuban.