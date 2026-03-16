A bajor rekordbajnokot döbbenetes sérüléshullám sújtja. A Bayern München kapusai közül Manuel Neuer, Jonas Urbig és Sven Ulreich sem bevethető, így a 16 éves Leonard Prescottra élete legnagyobb kihívása várhat.

A Bayern Münchennek óriási balszerencséje van a kapusaival a mostani szezonban. Manuel Neuer még februárban a bal vádlijában szenvedett izomszakadást, Jonas Urbig az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapott agyrázkódást, a harmadik számú kapus, Sven Ulreich pedig a Leverkusen elleni rangadón sérült meg. A negyedik számú kapus, Leon Klanac sem bevethető, ezért meglehetősen furcsa helyzetbe került a bajor csapat a szezon legkritikusabb szakaszában.

Kellemetlen helyzetben a Bayern München, az összes kapusa sérült jelenleg
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

16 éves kapus fog védeni a Bayern Münchenben?

Minden bizonnyal példa nélküli, hogy egy futballklub mind a négy kapusát elveszítse sérülés miatt, érthetően a Bayernnél sem készültek fel ilyen bizarr forgatókönyvre. Mindenesetre a csapatnak lépnie kell, és megoldást kell találnia a váratlan helyzetre. Vincent Kompany vezetőedzőnek két jelöltje maradt a posztra. Egyikük, a 19 éves Jannis Bärtl, aki a felnőttek között még nem mutatkozott be, és többnyire a Bayern II-ben véd. 

A másik a 16 éves Leonard Prescott, 

aki még szintén nem játszott az első csapatban, de a Leverkusen elleni bajnokin ott ült a kispadon, ami egyértelmű jelzés arra, hogy az edzői stáb komolyan számol vele.

Kockáztatnia kell a Bayernnek

A Magyar Nemzet megírta, hogy jelenleg inkább Prescott tűnik esélyesebbnek, ha a Bayernnek valóban vészmegoldáshoz kell folyamodnia. A New Yorkban született 196 centiméter magas kapus az U19-es csapatban véd, és a hírek szerint a szakmai stáb maradéktalanul megbízik benne.

Prescott már az Atalanta elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján lehetőséget kaphat, a mérkőzést szerda este rendezik az Allianz Arénában. A párharc gyakorlatilag eldőlt, hiszen a Bayern 6-1-re nyerte a bergamói meccset, így talán a rutintalannak számító kapussal sem kerülhet nagy bajba. A helyzet akkor válhat igazán érdekessé, ha a sérültek állapota nem javul, és a német klubnak hosszabb távon is improvizálnia kell a kapuban.

