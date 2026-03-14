A Bayern csatára, a szenegáli Nicolas Jackson piros lapot kapott a 42. percben, ráadásul ekkor már a Leverkusen vezetett Aleix Garcia hatodik percben szerzett góljának köszönhetően.

Kettős emberhátrányban fejezte be a meccset a Bayern

A második játékrész közepén a góllövőlistán harminc találattal első helyen álló Harry Kane ugyanabban a percben, hogy csereként pályára lépett, betalált, de kezezés miatt a játékvezető érvénytelenítette az angol csatár gólját.

Csapattársa, Luis Díaz aztán a 69. percben már szabályosan vette be a hazaiak kapuját, de a 84. percben második sárga lapja miatt a kolumbiai légióst is kiállította a játékvezető.

A hosszabbításban Jonas Hofmann, a hazaiak középpályása betalált ugyan, de a VAR-ellenőrzés után maradt az 1-1-es döntetlen.

A listavezető sorozatban öt győzelem után nem győzött a Bundesligában, de előnye így is kilenc pont a második helyezett Borussia Dortmund előtt – adta hírül az MTI.

Bundesliga, 26. forduló:

Bayer Leverkusen-Bayern München 1-1 (1-0)

Eintracht Frankfurt-FC Heidenheim 1-0 (0-0)

Borussia Dortmund-FC Augsburg 2-0 (1-0)

TSG Hoffenheim-VfL Wolfsburg 1-1 (0-0)