A veterán kapus múlt pénteken a Borussia Mönchengladbach ellen sérült meg, a félidőben Jonas Urblig váltotta. Manuel Neuer vállsérülést szenvedett, ami miatt nem játszhat a Bayern München Atalanta elleni Bajnokok Ligája mérkőzésén és a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-csatát is ki kell hagynia. A 39 éves kapus továbbra is világklasszis szinten teljesít, de egyre több találgatás lát napvilágot a jövőjével kapcsolatban. A müncheniek viszont nyitottak lennének a folytatásra.

Neuer hosszabbít a Bayern München csapatánál?

Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Neuer hosszabbít a Bayern München csapatánál?

Manuel Neuer szerződése az idény végén lejár a Bayern Münchennél. A klub hajlandó lenne új, egyéves szerződést ajánlani a kapusnak. A bajor klub belső ügyeiben jártas német újságíró, Christian Falk arról beszélt, hogy a kapus szándékai egyelőre nem világosak.

A hír igaz. A Bayern egy évvel akarja meghosszabbítani Neuer szerződését a kapus születésnapját követően. A vezetőség már beszélt erről, a kérdés már csak az, mennyi pénzt kínáljanak neki.”

„A vezetőség arról értekezik, megtartsák-e jelenlegi fizetését, vagy kevesebbet adjanak neki. Jelenleg mindenki egyetért abban, hogy új szerződést kínálnak neki, ha ő is ezt szeretné. Viszont a klubnál korántsem biztosak abban, hogy Neuer is ezt szeretné. Végső soron, ha a csapat triplázni tud a szezonban, elég magas szinten fejezhetné be pályafutását. A klub egyik munkatársa azt mondta nekem, hogy Neuer mindig titkolózik és senki sem tudja pontosan, mire gondol” – vélekedett Falk a Neuer szerződése körüli pletykákról.

Neuer ebben a szezonban 19 meccsen lépett pályára kezdőként a Bundesligában, valamint háromszor a Bajnokok Ligájában.