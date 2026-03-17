A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőiben több olyan párosítás is összejött, melyek akár előrehozott döntők is lehetnének. Úgy tűnt, óriási izgalmak elé nézünk a legjobb 16 között, ehelyett több párharc is úgy alakult, hogy a visszavágó már teljesen tét nélkülinek tűnik, amelyben valóságos csoda lenne a fordítás. De a futball pont attól szép, hogy olykor előfordulnak benne csodák, így most felidézzük a BL történetének legnagyobb fordításait az egyenes kieséses szakaszban.

Egy héttel ezelőtt a német rekordbajnok Bayern München 6-1-re nyert az Atalanta otthonában. A BL történetében még sosem fordult elő, hogy egy csapat ötgólos hátrányból megfordítson egy párharcot, így nem kockáztatunk nagyot, ha bemondjuk, hogy a bergamói csapat nem fog csodát tenni a müncheni visszavágón. 

A Bayern München kiütötte az Atalantát a BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén
Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto via AFP

A BL-történelemben az is csak egyszer fordult elő, hogy egy csapat négygólos hátrányt dolgozzon le egy visszavágón, ennek az emléknek a felidézéséért viszont nem kell túl sokat visszautaznunk az időben.

Lesz-e újabb csoda a BL-történelemben?

A BL-történelem legnagyobb fordítása az FC Barcelona nevéhez fűződik. A Luis Enrique által irányított katalán csapat a Paris Saint-Germainnel találkozott a nyolcaddöntőben, az első meccsen pedig 4-0-s vereséget szenvedett a Parc des Princes Stadionban. A francia csapat valósággal lefocizta a Messivel, Neymarral és Luis Suárezzel felálló Barcelonát, amelynek tulajdonképpen semmi esélye sem volt a visszavágón. 2017. március 8-án azonban történelmi meccset és minden idők legnagyobb fordítását láthatták a futballszurkolók. 

Az Unai Emery által irányított PSG azok után, hogy otthon lefocizta a Barcelonát, a visszavágóra totálisan feladta letámadásra épülő játékát, és beállt tíz emberrel védekezni a Camp Nouban. A Barcelona Luis Suárez révén már a harmadik percben vezetést szerzett, a második félidő legelején Lionel Messi büntetője után pedig már csak egy gól volt a különbség összesítésben, így a Barca ötven perc alatt nagyon közel került az egyenlítéshez.

Barcelona's coach Luis Enrique (2L) celebrates with Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (L) beside the rest of their team at the end of the UEFA Champions League round of 16 second leg football match FC Barcelona vs Paris Saint-Germain FC at the Camp Nou stadium in Barcelona on March 8, 2017. (Photo by PAU BARRENA / AFP)
A Barcelona minden idők legnagyobb fordítását vitte véghez a PSG ellen
Fotó: Pau Barrena/AFP

A 62. percben azonban az uruguayi Edinson Cavani góljával szépített a PSG, a Barcának pedig innentől kezdve újabb három gól kellett a továbbjutáshoz, ami lehetetlen küldetésnek tűnt. A 88. percben aztán Neymar egy gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt, majd három perccel később egy mai napig vitatott büntetőből újabb gólt szerzett a brazil, a slusszpoén pedig a 95. percben jött. Neymar beívelése után Sergio Roberto lépett ki a leshatárról és hat méterről a kapuba pöckölte a Barcelona továbbjutást érő hatodik gólját. 

„A hit az a szó, ami a legjobban összefoglalja, mi is történt. Ez a győzelem a hitről szól. Hittek a játékosok, és hittek a szurkolók is. Életemben csak egyszer láttam ilyen fantasztikusnak a Camp Nout, de akkor még én is futballoztam” – mondta a találkozó után Luis Enrique, aki a Barcelonától való szezon végi távozását pont a párizsi zakó után jelentette be. 

Tíz perccel a mérkőzés vége előtt az emberek ilyen esetben hazaindulnak, de ma este maradtak. Aki mégis elment, az bánhatja, mert egy történelmi tettről maradt le. Mi nevethettünk egy rendkívül különleges este végén” 

– zárta szavait a spanyol szakember, aki napjainkban pont a BL-címvédő Paris Saint-Germaint irányítja. 

Hányszor fordítottak háromgólos hátrányból a BL-ben?

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntők előzetesen óriási izgalmakat ígértek, azonban több olyan eredmény is született, amelyekből azt gondolhatnánk, hogy a visszavágók már teljesen tét nélküliek. Elég csak megemlíteni, hogy a Paris Saint-Germain háromgólos különbséggel verte a klubvilágbajnok Chelsea-t, a Real Madrid 3-0-ra legyőzte a Manchester Cityt, a norvég Bodø/Glimt szintén ugyanilyen arányban nyert a portugál Sporting ellen, az Atlético Madrid 5-2-re ütötte ki a Tottenham csapatát, míg a Bayern München bergamói diadaláról már említést tettünk.

Vitinha (PSG) celebrate his goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Paris Saint-Germain and Chelsea FC at the Parc des Princes Stadium in Paris, on March 11, 2026. Photo Jean-Marie Hervio / KMSP (Photo by HERVIO Jean-Marie / KMSP via AFP)
A címvédő PSG egy hete kiütötte a klubvilágbajnok Chelsea együttesét
Fotó: Hervio Jean-Marie/KMSP via AFP

Az eredménysort elnézve az előttünk álló BL-párharcok nem ígérnek túl sok izgalmat, már csak azért sem, mert a Bajnokok Ligája történetében mindössze háromszor fordult elő, hogy csapat háromgólos hátrányból tudott fordítani egy egyenes kieséses párharcban. 

Hatalmas pofont kapott a BL-címvédő

A 2003/04-es szezonban az AC Milan volt a címvédő, Carlo Ancelotti együttese pedig a spanyol Deportivo La Coruña csapatát kapta a negyeddöntőben. A címvédő az első Milánóban rendezett meccsen 4-1-es győzelmet aratott, a találkozó legjobbja a brazil Káká volt, aki duplázott a Depor ellen. Akkoriban egyértelműen a Milan volt Európa legjobb csapata, így a spanyol gárda esélytelenül lépett pályára a visszavágón. 

Javier Irureta együttese azonban egy szenzációs első félidőt produkálva ledolgozta hátrányát, és az idegenben lőtt góljának köszönhetően már továbbjutásra állt. A 76. percben aztán Fran González belőtte a „Super Depor” negyedik gólját is, ezzel pedig megpecsételődött a Milan sorsa. 

A galíciai együttes csodát tett a Milan ellen, az elődöntőben azonban 1-0-s összesítéssel kiesett a későbbi győztes Porto ellen, melyet akkor José Mourinho irányított. 

Erre senki sem számított, megmagyarázhatatlan. Rendkívül csalódottak vagyunk, de meg kell találnunk az erőt ahhoz, hogy talpra álljunk” 

mondta a meccs után Carlo Ancelotti, aki tagadta, hogy csapata elbizakodottan állt volna a mérkőzéshez.

A Barcelona kétszer is megjárta a poklot

A BL-történelemben még két olyan párharc van, amit egy csapat háromgólos előnyről bukott el, mindkét esetben az FC Barcelona volt a szenvedő fél. A katalán csapat a 2017/18-as szezonban az olasz AS Roma csapatával találkozott a negyeddöntőben, az első meccsen pedig 4-1-es győzelmet aratott, mindezt úgy, hogy az olasz csapatban Kosztasz Manolasz és Daniele De Rossi is öngólt vétett. 

AS Roma's Greek defender Kostas Manolas reacts as he scores a goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between AS Roma and FC Barcelona at the Olympic Stadium in Rome on April 10, 2018. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)
A görög Kosztasz Manolasz élete gólját fejelte a Barcelonának
Fotó: Isabella Bonotto/AFP

A Barcelona sokkal jobb erőkből állt, a sorozat egyik legnagyobb esélyese volt, így a Romának papíron semmi esélye sem volt a visszavágón. A Stadio Olimpicóban rendezett meccsen viszont a bosnyák Edin Dzeko már a hatodik percben betalált, majd az 58. percben De Rossi büntetőből növelte az olasz csapat előnyét. A Barcelona sehogy sem tudott gólt lőni, a 82. percben pedig az első meccsen öngólt szerző Manolasz is fejelt egy gólt, ezzel a Roma véghez vitte a lehetetlent és 4-4-es összesítéssel, idegben lőtt több góllal kiejtette a sorozat nagy esélyesét.

Kizárólag az én felelősségem a kiesés. Tegnap azt mondtam a játékosoknak, hogy játszanak úgy, mintha 0-0 lenne az eredmény, és győzzenek” 

mondta a meccs után a Barcelonát irányító Ernesto Valverde, akinek a csapata gyakorlatilag gólhelyzet nélkül hozta le a római visszavágót. 

A világraszóló kudarc ellenére Valverde a szezon végén bajnoki címét és Király-kupát nyert a Barcelonával, így a következő szezonra is a csapat edzője maradhatott, a történelem viszont nagyon gyorsan ismételte önmagát. 

A 2018/19-es szezonban a Barcelona a Liverpoollal találkozott a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az első mérkőzésen a katalán csapat Lionel Messi vezérletével 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt, ráadásul a különbség nagyobb is lehetett volna, ha a mérkőzés végén a francia Ousmane Dembélé nem szórakozza el az ajtó-ablak ziccerét. Akkor még nem keseregtek ezen, hiszen a visszavágón a Liverpoolnak csodát kellett tennie a BL-döntőbe jutáshoz. 

Barcelona's Argentinian striker Lionel Messi reacts after losing the UEFA Champions league semi-final second leg football match between Liverpool and Barcelona at Anfield in Liverpool, north west England on May 7, 2019. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Lionel Messi és a Barcelona megsemmisült az Anfielden
Fotó: Paul Ellis/AFP

Az első félidő elején a belga Divock Origi egy korai góllal meg is adta a meccs alaphangját, így a Liverpool egygólos előnnyel mehetett a szünetre. A félidőben aztán Jürgen Klopp pályára küldte a holland Georginio Wijnaldumot, és ahogy mondani szokás, a többi már történelem. A holland középpályás az 54. percen Trent Alexander-Arnold középre lőtt labdáját pörgette a bal alsó sarokba, majd két perccel később a svájci Xherdan Shaqiri beadása után fejelt egy védhetetlen gólt a jobb felsőbe. A Liverpool ezzel ledolgozta a hátrányát, de nem állt meg, a BL-történelem egyik legravaszabb góljával a továbbjutást is kiharcolta. A 79. percben szögletet végezhetett el a Liverpool, a Barcelona védelme pedig nem rendeződött el, ezt gyorsan észlelve Alexander-Arnold laposan középre lőtte a labdát, az árván maradt Origi pedig senkitől sem zavartatva hat méterről a kapuba lőtt. 

A későbbi győztes Liverpool ezzel elképesztő csodát tett, a Barcelona pedig két egymást követő szezonban is háromgólos előnyről bukott el a BL-ben, a spanyol AS pedig azt írta a meccs után, hogy „a katalánokat úgy lapították ki az Anfielden, mint egy remegő csótányt.” 

A srácoknak is elmondtam a meccs előtt, nem hiszem, hogy lehetséges, de mivel rólatok van szó, szerintem van esélyünk” 

mondta a találkozó után a Liverpoolt irányító Jügen Klopp, aki mentális szörnyetegeknek nevezte játékosait. 

A szurkolók tehát hét évvel ezelőtt láthattak igazi csodát a Bajnokok Ligájában, és bár kevés az esély arra, hogy újra megtörténik, de pont ettől szép a futball, hogy nem létezik lehetetlen. 

Milyen BL-meccsek lesznek?

Kedden:

Sporting CP (portugál)-Bodö/Glimt (norvég) 18.45 (0-3)

Arsenal (angol)-Bayer Leverkusen (német) 21.00 (1-1)

Chelsea (angol)-Paris Saint-Germain (francia) 21.00 (2-5)

Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 21.00 (0-3)

Szerdán:

Barcelona (spanyol)-Newcastle (angol) 18.45 (1-1)

Bayern München (német)-Atalanta (olasz) 21.00 (6-1)

Liverpool (angol)-Galatasaray (török) 21.00 (0-1)

Tottenham (angol)-Atlático Madrid (spanyol) 21.00 (2-5)

