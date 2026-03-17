Egy héttel ezelőtt a német rekordbajnok Bayern München 6-1-re nyert az Atalanta otthonában. A BL történetében még sosem fordult elő, hogy egy csapat ötgólos hátrányból megfordítson egy párharcot, így nem kockáztatunk nagyot, ha bemondjuk, hogy a bergamói csapat nem fog csodát tenni a müncheni visszavágón.

A Bayern München kiütötte az Atalantát a BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén

Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto via AFP

A BL-történelemben az is csak egyszer fordult elő, hogy egy csapat négygólos hátrányt dolgozzon le egy visszavágón, ennek az emléknek a felidézéséért viszont nem kell túl sokat visszautaznunk az időben.

Lesz-e újabb csoda a BL-történelemben?

A BL-történelem legnagyobb fordítása az FC Barcelona nevéhez fűződik. A Luis Enrique által irányított katalán csapat a Paris Saint-Germainnel találkozott a nyolcaddöntőben, az első meccsen pedig 4-0-s vereséget szenvedett a Parc des Princes Stadionban. A francia csapat valósággal lefocizta a Messivel, Neymarral és Luis Suárezzel felálló Barcelonát, amelynek tulajdonképpen semmi esélye sem volt a visszavágón. 2017. március 8-án azonban történelmi meccset és minden idők legnagyobb fordítását láthatták a futballszurkolók.

Az Unai Emery által irányított PSG azok után, hogy otthon lefocizta a Barcelonát, a visszavágóra totálisan feladta letámadásra épülő játékát, és beállt tíz emberrel védekezni a Camp Nouban. A Barcelona Luis Suárez révén már a harmadik percben vezetést szerzett, a második félidő legelején Lionel Messi büntetője után pedig már csak egy gól volt a különbség összesítésben, így a Barca ötven perc alatt nagyon közel került az egyenlítéshez.

A Barcelona minden idők legnagyobb fordítását vitte véghez a PSG ellen

Fotó: Pau Barrena/AFP

A 62. percben azonban az uruguayi Edinson Cavani góljával szépített a PSG, a Barcának pedig innentől kezdve újabb három gól kellett a továbbjutáshoz, ami lehetetlen küldetésnek tűnt. A 88. percben aztán Neymar egy gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt, majd három perccel később egy mai napig vitatott büntetőből újabb gólt szerzett a brazil, a slusszpoén pedig a 95. percben jött. Neymar beívelése után Sergio Roberto lépett ki a leshatárról és hat méterről a kapuba pöckölte a Barcelona továbbjutást érő hatodik gólját.