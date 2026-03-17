Egy héttel ezelőtt a német rekordbajnok Bayern München 6-1-re nyert az Atalanta otthonában. A BL történetében még sosem fordult elő, hogy egy csapat ötgólos hátrányból megfordítson egy párharcot, így nem kockáztatunk nagyot, ha bemondjuk, hogy a bergamói csapat nem fog csodát tenni a müncheni visszavágón.
A BL-történelemben az is csak egyszer fordult elő, hogy egy csapat négygólos hátrányt dolgozzon le egy visszavágón, ennek az emléknek a felidézéséért viszont nem kell túl sokat visszautaznunk az időben.
Lesz-e újabb csoda a BL-történelemben?
A BL-történelem legnagyobb fordítása az FC Barcelona nevéhez fűződik. A Luis Enrique által irányított katalán csapat a Paris Saint-Germainnel találkozott a nyolcaddöntőben, az első meccsen pedig 4-0-s vereséget szenvedett a Parc des Princes Stadionban. A francia csapat valósággal lefocizta a Messivel, Neymarral és Luis Suárezzel felálló Barcelonát, amelynek tulajdonképpen semmi esélye sem volt a visszavágón. 2017. március 8-án azonban történelmi meccset és minden idők legnagyobb fordítását láthatták a futballszurkolók.
Az Unai Emery által irányított PSG azok után, hogy otthon lefocizta a Barcelonát, a visszavágóra totálisan feladta letámadásra épülő játékát, és beállt tíz emberrel védekezni a Camp Nouban. A Barcelona Luis Suárez révén már a harmadik percben vezetést szerzett, a második félidő legelején Lionel Messi büntetője után pedig már csak egy gól volt a különbség összesítésben, így a Barca ötven perc alatt nagyon közel került az egyenlítéshez.
A 62. percben azonban az uruguayi Edinson Cavani góljával szépített a PSG, a Barcának pedig innentől kezdve újabb három gól kellett a továbbjutáshoz, ami lehetetlen küldetésnek tűnt. A 88. percben aztán Neymar egy gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt, majd három perccel később egy mai napig vitatott büntetőből újabb gólt szerzett a brazil, a slusszpoén pedig a 95. percben jött. Neymar beívelése után Sergio Roberto lépett ki a leshatárról és hat méterről a kapuba pöckölte a Barcelona továbbjutást érő hatodik gólját.
„A hit az a szó, ami a legjobban összefoglalja, mi is történt. Ez a győzelem a hitről szól. Hittek a játékosok, és hittek a szurkolók is. Életemben csak egyszer láttam ilyen fantasztikusnak a Camp Nout, de akkor még én is futballoztam” – mondta a találkozó után Luis Enrique, aki a Barcelonától való szezon végi távozását pont a párizsi zakó után jelentette be.
Tíz perccel a mérkőzés vége előtt az emberek ilyen esetben hazaindulnak, de ma este maradtak. Aki mégis elment, az bánhatja, mert egy történelmi tettről maradt le. Mi nevethettünk egy rendkívül különleges este végén”
– zárta szavait a spanyol szakember, aki napjainkban pont a BL-címvédő Paris Saint-Germaint irányítja.
Hányszor fordítottak háromgólos hátrányból a BL-ben?
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntők előzetesen óriási izgalmakat ígértek, azonban több olyan eredmény is született, amelyekből azt gondolhatnánk, hogy a visszavágók már teljesen tét nélküliek. Elég csak megemlíteni, hogy a Paris Saint-Germain háromgólos különbséggel verte a klubvilágbajnok Chelsea-t, a Real Madrid 3-0-ra legyőzte a Manchester Cityt, a norvég Bodø/Glimt szintén ugyanilyen arányban nyert a portugál Sporting ellen, az Atlético Madrid 5-2-re ütötte ki a Tottenham csapatát, míg a Bayern München bergamói diadaláról már említést tettünk.
Az eredménysort elnézve az előttünk álló BL-párharcok nem ígérnek túl sok izgalmat, már csak azért sem, mert a Bajnokok Ligája történetében mindössze háromszor fordult elő, hogy csapat háromgólos hátrányból tudott fordítani egy egyenes kieséses párharcban.
Hatalmas pofont kapott a BL-címvédő
A 2003/04-es szezonban az AC Milan volt a címvédő, Carlo Ancelotti együttese pedig a spanyol Deportivo La Coruña csapatát kapta a negyeddöntőben. A címvédő az első Milánóban rendezett meccsen 4-1-es győzelmet aratott, a találkozó legjobbja a brazil Káká volt, aki duplázott a Depor ellen. Akkoriban egyértelműen a Milan volt Európa legjobb csapata, így a spanyol gárda esélytelenül lépett pályára a visszavágón.
Javier Irureta együttese azonban egy szenzációs első félidőt produkálva ledolgozta hátrányát, és az idegenben lőtt góljának köszönhetően már továbbjutásra állt. A 76. percben aztán Fran González belőtte a „Super Depor” negyedik gólját is, ezzel pedig megpecsételődött a Milan sorsa.
A galíciai együttes csodát tett a Milan ellen, az elődöntőben azonban 1-0-s összesítéssel kiesett a későbbi győztes Porto ellen, melyet akkor José Mourinho irányított.
Erre senki sem számított, megmagyarázhatatlan. Rendkívül csalódottak vagyunk, de meg kell találnunk az erőt ahhoz, hogy talpra álljunk”
– mondta a meccs után Carlo Ancelotti, aki tagadta, hogy csapata elbizakodottan állt volna a mérkőzéshez.
A Barcelona kétszer is megjárta a poklot
A BL-történelemben még két olyan párharc van, amit egy csapat háromgólos előnyről bukott el, mindkét esetben az FC Barcelona volt a szenvedő fél. A katalán csapat a 2017/18-as szezonban az olasz AS Roma csapatával találkozott a negyeddöntőben, az első meccsen pedig 4-1-es győzelmet aratott, mindezt úgy, hogy az olasz csapatban Kosztasz Manolasz és Daniele De Rossi is öngólt vétett.
A Barcelona sokkal jobb erőkből állt, a sorozat egyik legnagyobb esélyese volt, így a Romának papíron semmi esélye sem volt a visszavágón. A Stadio Olimpicóban rendezett meccsen viszont a bosnyák Edin Dzeko már a hatodik percben betalált, majd az 58. percben De Rossi büntetőből növelte az olasz csapat előnyét. A Barcelona sehogy sem tudott gólt lőni, a 82. percben pedig az első meccsen öngólt szerző Manolasz is fejelt egy gólt, ezzel a Roma véghez vitte a lehetetlent és 4-4-es összesítéssel, idegben lőtt több góllal kiejtette a sorozat nagy esélyesét.
Kizárólag az én felelősségem a kiesés. Tegnap azt mondtam a játékosoknak, hogy játszanak úgy, mintha 0-0 lenne az eredmény, és győzzenek”
– mondta a meccs után a Barcelonát irányító Ernesto Valverde, akinek a csapata gyakorlatilag gólhelyzet nélkül hozta le a római visszavágót.
A világraszóló kudarc ellenére Valverde a szezon végén bajnoki címét és Király-kupát nyert a Barcelonával, így a következő szezonra is a csapat edzője maradhatott, a történelem viszont nagyon gyorsan ismételte önmagát.
A 2018/19-es szezonban a Barcelona a Liverpoollal találkozott a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az első mérkőzésen a katalán csapat Lionel Messi vezérletével 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt, ráadásul a különbség nagyobb is lehetett volna, ha a mérkőzés végén a francia Ousmane Dembélé nem szórakozza el az ajtó-ablak ziccerét. Akkor még nem keseregtek ezen, hiszen a visszavágón a Liverpoolnak csodát kellett tennie a BL-döntőbe jutáshoz.
Az első félidő elején a belga Divock Origi egy korai góllal meg is adta a meccs alaphangját, így a Liverpool egygólos előnnyel mehetett a szünetre. A félidőben aztán Jürgen Klopp pályára küldte a holland Georginio Wijnaldumot, és ahogy mondani szokás, a többi már történelem. A holland középpályás az 54. percen Trent Alexander-Arnold középre lőtt labdáját pörgette a bal alsó sarokba, majd két perccel később a svájci Xherdan Shaqiri beadása után fejelt egy védhetetlen gólt a jobb felsőbe. A Liverpool ezzel ledolgozta a hátrányát, de nem állt meg, a BL-történelem egyik legravaszabb góljával a továbbjutást is kiharcolta. A 79. percben szögletet végezhetett el a Liverpool, a Barcelona védelme pedig nem rendeződött el, ezt gyorsan észlelve Alexander-Arnold laposan középre lőtte a labdát, az árván maradt Origi pedig senkitől sem zavartatva hat méterről a kapuba lőtt.
A későbbi győztes Liverpool ezzel elképesztő csodát tett, a Barcelona pedig két egymást követő szezonban is háromgólos előnyről bukott el a BL-ben, a spanyol AS pedig azt írta a meccs után, hogy „a katalánokat úgy lapították ki az Anfielden, mint egy remegő csótányt.”
A srácoknak is elmondtam a meccs előtt, nem hiszem, hogy lehetséges, de mivel rólatok van szó, szerintem van esélyünk”
– mondta a találkozó után a Liverpoolt irányító Jügen Klopp, aki mentális szörnyetegeknek nevezte játékosait.
A szurkolók tehát hét évvel ezelőtt láthattak igazi csodát a Bajnokok Ligájában, és bár kevés az esély arra, hogy újra megtörténik, de pont ettől szép a futball, hogy nem létezik lehetetlen.
Milyen BL-meccsek lesznek?
Kedden:
Sporting CP (portugál)-Bodö/Glimt (norvég) 18.45 (0-3)
Arsenal (angol)-Bayer Leverkusen (német) 21.00 (1-1)
Chelsea (angol)-Paris Saint-Germain (francia) 21.00 (2-5)
Manchester City (angol)-Real Madrid (spanyol) 21.00 (0-3)
Szerdán:
Barcelona (spanyol)-Newcastle (angol) 18.45 (1-1)
Bayern München (német)-Atalanta (olasz) 21.00 (6-1)
Liverpool (angol)-Galatasaray (török) 21.00 (0-1)
Tottenham (angol)-Atlático Madrid (spanyol) 21.00 (2-5)
