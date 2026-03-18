Miután Norvégiában 3-0-ra megnyerték a Sporting elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharc első mérkőzését, a visszavágóra minden megváltozott. A Bodö/Glimt ugyanis 5-0-ra kapott ki Portugáliában és búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.

Hatalmas skalpok és fényes győzelmek után esett ki a Bodö/Glimt

A norvégok gyakran fagyos időben, kimondottan hideg és zord körülmények között játszottak az Északi-sarkkörön fekvő városban. A legtöbb szurkolót meglepetésként érte már az előző szezonban látott elképesztő Európa-liga-menetelés, de azzal, hogy debütáló szereplésük alkalmával bejutottak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, mindenkit megleptek.

Útjuk során a ligaszakaszban legyőzték a Manchester Cityt és az Atlético Madridot is. A kieséses szakaszban pedig az előző kiírásban döntős Intert ejtették ki. A nagy sorozat a Sporting ellen szakadt meg.

„Nem a meccset játszottuk, hanem a pillanatot, a lehetőséget. Ez pedig túlságosan nagy feladatnak bizonyult számunkra. A Sporting CP egyszerűen csak kifutott a pályára, és nem törődött semmivel. Nekünk már az első labdaérintéstől a következményeken járt az eszünk” – ecsetelte a kiesés okait a Bodö/Glimt vezetőedzője, Kjetil Knutsen.

A norvégok a találkozón nem értették, miért ítélt ellenük büntetőt Sandro Schärer játékvezető. A játékosok arra panaszkodtak, hogy közelebbről is meg kellett volna nézni a VAR-felvételen a szituációt. A Bodö/Glimt játékosának, Fredrik André Bjorkan hasáról pattant a kezére a labda. A tizenegyest értékesítette a Sporting, ezzel pedig a 78. percre ledolgozta háromgólos hátrányát a portugál csapat.

A védő Jostein Gundersen, aki közelről látta az eseményt és biztos volt benne, hogy a játékvezető nem ítél büntetőt.

„Nem tudom pontosan, hogyan szól a kezezés szabálya. Nekem ez természetes pozíciónak tűnik, de talán innentől fogva mindig a hátunkon kell tartanunk a kezeinket. Bosszantó, de ilyen a futball” – vélekedett a találkozó után Gundersen, de hozzátette, nem ezért estek ki a BL-ből.

A sikerek kulcsa gyakran az volt, hogy hazai meccseiket a lehető legnehezebbé tették. Norvégia északi részén, Bodöben a hosszú téli hónapok gyakran dermesztő, fogcsikorgató hidegek. A havas és szeles időjárás pedig gyakran mínuszokban mérhető - ez bizony Portugáliában, kora tavasszal nem volt meg kedden este. Az időjárási körülményeket a BL-visszavágón már nem tudták előnnyé formálni. A Bodö/Glimt ráadásul egy műanyag műfüves pályán játszik saját stadionjában, amivel sok csapat nehezen birkózik meg. Ezek a szempontok, párosulva a játékosok óriási elszántságával azt eredményezték, hogy sokan kikaptak Norvégiában.