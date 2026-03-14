Bognár György együttese a január végén a Puskás Akadémia otthonában aratott győzelemmel kezdte a tavaszi szezont, akkor a Paks a 19. forduló után a második helyen állt és csak két pont választotta el a listavezető Győrtől.
A Paks azóta hét meccset játszott – hatot az NB I-ben, egyet pedig a Magyar Kupában –, ezeken hat vereség és egy döntetlen volt a mérlege.
Meddig lesz gödörben Bognár György csapata?
A Paks esélyeit nem növelte, hogy az ellenfele az NB I egyik legjobb formájában lévő csapata, a Zalaegerszeg volt. Nuno Campos csapata legutóbb február elején veszített bajnoki meccset, azóta a ZTE veretlen a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig bejutott az elődöntőbe, ahol a másodosztályban szereplő Honvéd lesz majd az ellenfele.
Az első félidőben a Paks játszott veszélyesebben, Bognár György csapata az első húsz percben két veszélyes akciót is végigvitt, előbb Hahn János, majd Tóth Barna is ígéretes helyzetben fejelt Gundel-Takács Bence kezébe. A folytatásban is a tolnai csapat játszott veszélyesebben, majd a 43. percben kiharcolt egy tizenegyest. Papp Kristóf tört be a tizenhatoson belülre, középre centerezett Tóth Barnának, aki hat méterről teljesen tisztán lőhetett volna, de Várkonyi Bence hátulról lerántotta a paksi támadót. Az eset után Dr. Csonka Bence játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, a tizenegyest azonban nem lehetett azonnal elvégezni, mert a VAR-szobában vizsgálták Várkonyi szabálytalanságát. Miután a játékvezető megtekintette a szituációt, sárga lap helyett pirosat adott a ZTE játékosának, a büntetőt pedig a korábbi magyar válogatott Hahn János magabiztosan értékesítette, így a Zalaegerszeg gól- és emberhátrányba került a félidő végén.
A második félidőre óriási elánnal jött ki az emberhátrányban futballozó Zalaegerszeg, amely az első helyzetéből egyenlíteni tudott. Az 52. percben Skribek Alen távoli lövése levágódott Vécsei Bálintról, az esethez közel álló João Victor elkezdte mondani a magáét a játékvezetőnek, közben a lecsorgó labdát Maxsuell Alegria lekészítette neki, João Victor pedig a tizenegyes reklamálása helyett 16 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba.
A 62. percben Bognár György kettőt is cserélt. Pályára küldte a 19 éves Máté Csabát, valamint a 39 éves Böde Dánielt, aki a mérkőzést megelőző napon állami kitüntetésben részesült, ugyanis megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztjét. A Paks legendás támadója a tavaszi szezonban először lépett pályára, ugyanis téli felkészülési időszakban vádlisérülést szenvedett, így ez idáig nem állhatott Bognár György rendelkezésére.
A 65. percben Böde meg is villant. Egy beadás után a veterán támadó lefejelte a labdát Tóth Barnának, aki ziccerbe került, de a nyolcméteres kapáslövése a felső lécen csattant. A 73. percben ismét az egyszeres válogatott támadó nyerhette volna meg a meccset a Paksnak. Szabó János külsővel adott labdája után Tóth Barna szembe került Gundel-Takáccsal, de a hétméteres ziccerét óriási bravúrral védte a ZTE kapusa.
A 82. percben a ZTE is megnyerhette volna a meccset. Csonka András 30 méteres keresztlabdájára João Victor csapott le, a brazil támadó észrevette, hogy Kovácsik Ádám kint áll a kapujából, de az ejtése elkerülte a Paks kapuját. A hajárban mindkét csapat ment előre a győzelemért, de komoly helyzet már egyik oldalon sem adódott, így maradt a pontosztozkodás. Ezzel a döntetlennel a Paks hét meccs óta nyeretlen az NB I-ben, míg a Zalaegerszeg hat meccs óta veretlen.
- kapcsolódó cikkek: