Bognár György együttese a január végén a Puskás Akadémia otthonában aratott győzelemmel kezdte a tavaszi szezont, akkor a Paks a 19. forduló után a második helyen állt és csak két pont választotta el a listavezető Győrtől.

Bognár György csapata borzalmas formában várhatta a meccset

A Paks azóta hét meccset játszott – hatot az NB I-ben, egyet pedig a Magyar Kupában –, ezeken hat vereség és egy döntetlen volt a mérlege.

Meddig lesz gödörben Bognár György csapata?

A Paks esélyeit nem növelte, hogy az ellenfele az NB I egyik legjobb formájában lévő csapata, a Zalaegerszeg volt. Nuno Campos csapata legutóbb február elején veszített bajnoki meccset, azóta a ZTE veretlen a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig bejutott az elődöntőbe, ahol a másodosztályban szereplő Honvéd lesz majd az ellenfele.

Az első félidőben a Paks játszott veszélyesebben, Bognár György csapata az első húsz percben két veszélyes akciót is végigvitt, előbb Hahn János, majd Tóth Barna is ígéretes helyzetben fejelt Gundel-Takács Bence kezébe. A folytatásban is a tolnai csapat játszott veszélyesebben, majd a 43. percben kiharcolt egy tizenegyest. Papp Kristóf tört be a tizenhatoson belülre, középre centerezett Tóth Barnának, aki hat méterről teljesen tisztán lőhetett volna, de Várkonyi Bence hátulról lerántotta a paksi támadót. Az eset után Dr. Csonka Bence játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, a tizenegyest azonban nem lehetett azonnal elvégezni, mert a VAR-szobában vizsgálták Várkonyi szabálytalanságát. Miután a játékvezető megtekintette a szituációt, sárga lap helyett pirosat adott a ZTE játékosának, a büntetőt pedig a korábbi magyar válogatott Hahn János magabiztosan értékesítette, így a Zalaegerszeg gól- és emberhátrányba került a félidő végén.

A második félidőre óriási elánnal jött ki az emberhátrányban futballozó Zalaegerszeg, amely az első helyzetéből egyenlíteni tudott. Az 52. percben Skribek Alen távoli lövése levágódott Vécsei Bálintról, az esethez közel álló João Victor elkezdte mondani a magáét a játékvezetőnek, közben a lecsorgó labdát Maxsuell Alegria lekészítette neki, João Victor pedig a tizenegyes reklamálása helyett 16 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba.