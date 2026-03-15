A Paks ezúttal sem tudta begyűjteni a három pontot, ezzel hét meccs óta nyeretlen az NB I-ben. Bognár György nem lehetett elégedett a lefújást követően, ráadásul a mérkőzés során több játékvezetői ítélet is kihozta őt a sodrából.

Bognár György bosszús volt a Paks meccse után

Bognár György: Ha így meg tudják etetni a bírót…

„Csalódást jelent az eredmény, több mint egy félidőt emberelőnyben játszottunk, de amíg ilyen ziccereket nem tudunk berúgni, marad az 1-1. Most kifele pattognak a labdák, küzdöttek a srácok, de minőségileg gyengébbek voltunk” – értékelte a látottakat Bognár György, aki a meccs során többször is bosszús volt, mert szerinte túl sokszor állították meg a játékot olyan futballisták ápolásához, akik utána rögtön folytatták a meccset.

Az M4 Sport riportere meg is jegyezte, hogy a Paks edzője ritkán áll fel a kispadról, és nem túl gyakran látni őt ilyen ingerültnek. Bognár nem is kertelt, kemény kritikával illette a játékvezetést.

„Számomra teljesen érthetetlen, hogy szabálytalankodik egy játékos, elesik, és a bíró ötször vagy hatszor állította meg a játékot, hogy ápolás legyen, majd ugyanaz a játékos feláll és továbbsétál.

Ha így meg tudják etetni a bírót, akkor én ideges vagyok”

– szögezte le.

A Paks csatára, Böde Dániel visszatért a ZTE elleni meccsen

A Paks jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán, a tolnai együttes a következő fordulóban a szintén gyenge formát mutató MTK otthonába látogat.