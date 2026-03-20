A labdarúgó NB I 27. fordulójának péntek esti mérkőzésén a kiesés elől menekülő MTK a Bognár György vezette Paksot fogadta az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Szendrei Ákos szerzett vezetést Bognár György csapatának

Fotó: Facebook/Paksi FC

Bognár György ismét nyert a Paks élén

A mezőny két legrosszabb formában lévő csapatától az első félidőben csupán egy-egy helyzetre futotta. A kényszerű cserék és az állandó játékmegszakítás miatt kevésbé volt látványos a mérkőzés, a vendégeknél Lenzsér Bence húzódás (vagy szakadás) következtében már a negyedik percben elhagyta a játékteret, majd a hazaiaknál bő negyedóra elteltével Adrian Zeljkovicot hordágyon vitték le a pályáról, miután összefejelt Hahn Jánossal. Utóbbi támadó fejbőre felrepedt, így a támadó kötéssel a fején folytatta. Ami az egy-egy helyzetet illeti, a Paks élt a lehetőséggel, és a 32. percben megszerezte a vezetést, miután Papp Kristóf rossz labdalevételét követően csapattársa, Szendrei Ákos középről, 12 méterről lőtt a kapu közepébe − írta az MTI.

A másik oldalon Németh Hunor négyméteres fejesénél Gyetván Márk védett. A második játékrész elején Gyetván újabb bravúros védéssel akadályozta meg, hogy Németh Hunor egyenlítsen, néhány perccel később pedig lábbal is hárított a fiatal paksi kapus. A színvonal egyébiránt semmit sem javult, mindkét csapat játékosai lassan és körülményesen futballoztak. A hajrában pályára lépett Németh Krisztián, aki már jelezte, az idény végén befejezi pályafutását. Addig azonban próbál segíteni csapatának, ahogyan a 81. percben is tette, de tízméteres fejesét követően újra a paksi kapus volt a végállomás. A nyerő csere végül Böde Dániel lett, aki öt perccel a pályára lépését követően eldöntötte a mérkőzést.

Fizz Liga, 27. forduló:

MTK Budapest-Paksi FC 0-2 (0-1)